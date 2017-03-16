22:26, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Fransa'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ceza

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da geÃ§en yÄ±l ikiÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼Â mÃ¼ÅŸteriyeÂ hakaretÂ ederek servis yapmayÄ± reddedenÂ restoran sahibi, 7 bin avro para veÂ mahkeme kararÄ±nÄ± iki ay sÃ¼resince iÅŸ yeri giriÅŸine asmaÂ cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Paris'in kuzeydoÄŸusunda bulunan Bobigny banliyÃ¶sÃ¼nde baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ iki kadÄ±na servis yapmayÄ± reddeden ve iÅŸ yerinden kovan restoran sahibinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada karar aÃ§Ä±klandÄ±. GeÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda meydana gelen ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde yayÄ±nlandÄ±ktan sonra bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§eken olayda mahkeme, iÅŸ yeri sahibinin "Halka aÃ§Ä±k bir iÅŸyerinde hizmet sunmada dini aidiyetten dolayÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k suÃ§u" iÅŸlediÄŸine karar verdi. Mahkeme, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi doÄŸrultusunda, iÅŸ yeri sahibine, 3 bini ertelenmiÅŸ 5 bin avro para cezasÄ±, bin avro manevi tazminat ve bin avro da mahkeme masraflarÄ± olmak Ã¼zere toplam 7 bin avro para cezasÄ± verdi. Ä°ÅŸ yeri sahibinin davaya mÃ¼dahil olan Fransa Ä°slamofobi ile MÃ¼cadele DerneÄŸine (CCIF) bir avro sembolik para cezasÄ± Ã¶demesine de hÃ¼kmeden mahkeme ayrÄ±ca, kararÄ±n iki ay boyunca restoranÄ±n giriÅŸine asÄ±larak sergilenmesine karar verdi.

OLAY

GeÃ§en yÄ±l 27 AÄŸustos'ta meydana gelen olay sonrasÄ± Fransa'da Ä°slamofobi ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Olay anÄ±nda Ã§ekilen ve sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde iÅŸ yeri sahibinin, "TerÃ¶ristler MÃ¼slÃ¼mandÄ±r ve bÃ¼tÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlar terÃ¶risttir. Bunu analiz edin." diyerek baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ mÃ¼ÅŸterilere servis yapmayÄ± kabul etmeyip restoranÄ± terk etmelerini sÃ¶ylemesi bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸma yaratmÄ±ÅŸtÄ±.

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde Ã§ok sayÄ±da kullanÄ±cÄ±, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± kabul edilemez bulurken bazÄ± kullanÄ±cÄ±lar alternatif videolar yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu videolardan birinde restoranda bulunan bir mÃ¼ÅŸteri, "IrkÃ§Ä±larÄ±n bize servis yapmasÄ±nÄ± istemiyoruz." ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirmiÅŸti.