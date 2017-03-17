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01:37, 17 Mart 2017 Cuma
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00:14, 17 Mart 2017 Cuma

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BeÅŸiktaÅŸ'tan Avrupa'da tarihi galibiyet
BeÅŸiktaÅŸ'tan Avrupa'da tarihi galibiyet

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ± 4-1 kazanarak, 2002-2003 sezonundan sonra 3. kez adÄ±nÄ± Ã§eyrek finale yazdÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BeÅŸiktaÅŸ,Â UEFA Avrupa LigiÂ son 16 turu rÃ¶vanÅŸ mÃ¼cadelesinde Yunanistan temsilcisiÂ Olympiakos'u 4-1 yenerekÂ Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi.

14 SEZON SONRA Ã‡EYREK FÄ°NAL SEVÄ°NCÄ°

BeÅŸiktaÅŸ, 14 sezon sonra 3. kez Ã§eyrek finale yÃ¼kselmeyi baÅŸardÄ±.

1986-1987 sezonunda Åžampiyon KulÃ¼pler KupasÄ±'nda Ã§eyrek finale yÃ¼kselen siyah-beyazlÄ± takÄ±m, 2002-2003'te de UEFA KupasÄ±'nda bu baÅŸarÄ±yÄ± gÃ¶stermiÅŸti.

YUNAN TAKIMI KARÅžISINDA Ä°K GALÄ°BÄ°YET

BeÅŸiktaÅŸ, Avrupa kupalarÄ±nda ilk kez bir Yunan takÄ±mÄ±na Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurdu.

1958-1959 sezonunda Avrupa Åžampiyon KulÃ¼pler KupasÄ± 1. turunda Yunanistan temsilcisinin sahaya Ã§Ä±kmamasÄ± nedeniyle hÃ¼kmen galip ilan edilen siyah-beyazlÄ± takÄ±m, daha sonra bu Ã¼lke takÄ±mlarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± 3 maÃ§Ä± beraberlikle tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.Â 



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