09:27, 17 Mart 2017 Cuma

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 17 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, EskiÅŸehir ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenecek toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni ile HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde Erol Parlak Ã‡anakkale AÄŸÄ±tlarÄ± Konseri'ne katÄ±lacak.

(EskiÅŸehir-Ä°stanbul)

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zigana-GÃ¼mÃ¼ÅŸhane yolu KÃ¶stere mevkisinde Yeni Zigana GeÃ§idi Temel Atma TÃ¶reni'ne katÄ±lacak, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane AtatÃ¼rk Caddesi ve Bayburt Cumhuriyet Caddesi'nde dÃ¼zenlenecek mitinglerde halka seslenecek, Bayburt ValiliÄŸini ziyaret edecek.

(GÃ¼mÃ¼ÅŸhane-Bayburt

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Nazilli Ahmet Åžensan Salonu'nda STK toplantÄ±sÄ±nda bulunacak, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, Efeler'de ÅŸofÃ¶r esnafÄ± ile buluÅŸacak, Ã‡ine'de AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Terminali aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.

(AydÄ±n)

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, ValiliÄŸi ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.

(Ã‡anakkale)

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, Aliya Ä°zzet BegoviÃ§ ParkÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, AK Parti Ä°l DanÄ±ÅŸma Meclisine katÄ±lacak, TSO'yu ziyaret edecek, Esnaf ve Sanatkarlar ÅžurasÄ±'nda bulunacak.

(KahramanmaraÅŸ)

3- Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, gazetecilerle bir araya gelecek, TÃœGVA Ä°l TemsilciliÄŸi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yer alacak, KÃ¶rfez Ticaret OdasÄ±nda toplantÄ±ya katÄ±lacak, Ã¼niversitelilerle "GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼" programÄ±na ve YozgatlÄ±lar DerneÄŸinde toplantÄ±ya iÅŸtirak edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Kocaeli)

4- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, ValiliÄŸi ziyaret edecek, Polisevi'nde STK temsilcileriyle buluÅŸacak, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir fabrikayÄ± ziyarette bulunacak.

(Denizli)

- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince yaptÄ±rÄ±lan Hasanbey HamamÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, Mudanya, Karacabey ve MustafakemalpaÅŸa ilÃ§elerinde esnaf ve vatandaÅŸla buluÅŸacak.

(Bursa)

6- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin Nizip Ä°Ã§me Suyu Tesisi ve Ä°stasyon ParkÄ±, Åžahinbey Belediyesi YazÄ±cÄ±k KonaklarÄ±, Åžehitkamil Belediyesi FÄ±stÄ±klÄ±k Mahalle ParkÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ±na katÄ±lacak, ValiliÄŸi ziyaret edecek, STK' ve inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek Ã‡evre ve Åžehircilik BuluÅŸmalarÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Gaziantep)

7- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Hakkari'de kanaat Ã¶nderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ile kahvaltÄ±da bir araya gelecek, YÃ¼ksekova ve ÅžÄ±rnak'Ä±n Ä°dil ilÃ§esinde dÃ¼zenlenecek mitinglere katÄ±lacak.

(Hakkari-ÅžÄ±rnak)

8- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, YerkÃ¶y Adalet MYO Konferans Salonu'nda STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek; ValiliÄŸi, Bozok Ãœniversitesini ve Belediyeyi ziyaret edecek; ErdoÄŸan AkdaÄŸ Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde "Yeni Anayasa ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi" konferansÄ±na katÄ±lacak, Milli EÄŸitim il ve ilÃ§e mÃ¼dÃ¼rlerinin ile okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve Ã¶ÄŸretmenlerle buluÅŸacak.

(Yozgat)

9- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, il merkezi ile Burhaniye, Edremit, Balya, Kepsut ve Dursunbey ilÃ§elerinde DSÄ°'nin inÅŸa ettiÄŸi tesislerin toplu temel atma merasimlerine katÄ±lacak, Ä°vrindi'deki Sokak HayvanlarÄ± BakÄ±mevi Rehabilitasyon Merkezinde incelemede bulunacak, ValiliÄŸi ziyaret edecek.

(BalÄ±kesir)

10- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Pasinler, Horasan, KÃ¶prÃ¼kÃ¶y ilÃ§elerinde kaymakamlÄ±klarÄ± ziyaret edecek; vatandaÅŸlarla, sandÄ±k gÃ¶revlileriyle ve eÄŸiticilerle bir araya gelecek, AK Parti SeÃ§im Koordinasyon Merkezi deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Erzurum)

EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Ã–zdilek DÃ¼zce AVM ve 81 Oray TV'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, esnaf ziyareti yapacak, iki fabrikayÄ± ve YÄ±ÄŸÄ±lca ilÃ§esinde esnafÄ± ziyaret edecek.

(DÃ¼zce)

2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, ValiliÄŸi ve esnafÄ± ziyaret edecek, Aliya Ä°zzetbegoviÃ§ ParkÄ±'nÄ± aÃ§acak, AK Parti Ä°l DanÄ±ÅŸma Meclisine katÄ±lacak ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ± temsilcileriyle bir araya gelecek.

(KahramanmaraÅŸ)

3- TÃœÄ°K, ocak ayÄ±na iliÅŸkin dÄ±ÅŸ ticaret endekslerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara)

4- TOBB, ÅŸubat ayÄ±nda kurulan ve kapanan ÅŸirketlere iliÅŸkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara)

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.Â

(Washington)

2 - Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

3 - Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

4 - Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

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GÃœNCEL

1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, Sancaktepe MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ yeni hizmet binasÄ± ile HacÄ± Ahmet Kahraman Camisi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine katÄ±larak cuma vakti hutbe irat edecek.

(Ä°stanbul)

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SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasÄ±nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ-Barcelona Lassa ve Olympiakos-Galatasaray Odeabank karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

2- UEFA Åžampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Ã§eyrek final eÅŸleÅŸmelerinin kura Ã§ekimi Ä°sviÃ§re'de yapÄ±lacak.

(Nyon)

3- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 25. haftanÄ±n ilk maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e ile Atiker Konyaspor, Ãœlker StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

4- TFF 1. Lig'de 25. hafta AltÄ±nordu-Samsunspor maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak.

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Ã–ZEL HABER

1-Yurt dÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ± foreks iÅŸlemlerine yasak geliyor

- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli:

- "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hangi Ã¼lkede oluÅŸturulursa oluÅŸturulsun, oraya ulaÅŸarak iÅŸlem yapmasÄ± konusunda engelleme, kural koyma yetkisi kesinlikle TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir. Bu Ã§erÃ§evede onlara ulaÅŸÄ±mÄ± engelliyoruz, engelleyeceÄŸiz. Yasal dÃ¼zenleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z da olacak Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde. TC vatandaÅŸlarÄ± eÄŸer izin almadan yurt dÄ±ÅŸÄ±nda foreks iÅŸlemi yapan alana, siteye eriÅŸiyorlarsa oraya ulaÅŸÄ±mÄ± engelleyeceÄŸiz"

- "Simit satan vatandaÅŸ dahi forekste iÅŸlem yapmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ã–yle bir reklam kampanyasÄ± yapÄ±ldÄ± ki geometrik bÃ¼yÃ¼meye baÅŸladÄ±. GÃ¼nlÃ¼k iÅŸlem hacmi 17 milyar dolara kadar ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±"

- "DÃ¼zenlemeyi yaparak bunlarÄ± her gÃ¼n 300 milyon dolar zarar etmekten, kumarda kaybetmekten kurtardÄ±k"

2- "TÃ¼rkiye kartlÄ± Ã¶deme konusunda en gÃ¼venli Ã¼lkelerden"

- BankalararasÄ± Kart Merkezi (BKM) Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Soner Canko:

- "(BDDK'nÄ±n, kredi kartÄ±nÄ±n internette kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlemesi) TÃ¼rkiye kartlÄ± Ã¶demeler konusunda dÃ¼nyada en iyi sicili olan, en gÃ¼venli Ã¼lkelerden bir tanesi. AslÄ±nda TÃ¼rkiye iÃ§in biraz sert karar"

- "TÃ¼rkiye'de hali hazÄ±rda 57 milyon kart kullanÄ±mda. BunlarÄ±n 25 milyon kiÅŸinin cÃ¼zdanÄ±nda olduÄŸunu biliyoruz. 25 milyon kiÅŸinin 10 milyonu kartlarÄ±nÄ± internette kullanÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla bu 10 milyon kiÅŸi iÃ§in hayat biraz zor olacak"

3- "ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelerde gÃ¼Ã§lÃ¼ iÅŸbirlikleri yapabiliriz"Â

- GÃ¼ney Kore Cumhuriyeti Arazi, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Kang Ho-In: Â

- "TÃ¼rkiye hem OrtadoÄŸu ve Orta Asyaâ€™da bir merkez Ã¼lke niteliÄŸinde hem de bu Ã¼lkelerle iliÅŸkileri oldukÃ§a iyi. GÃ¼ney Kore de inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼ksek teknoloji ve finansman gÃ¼cÃ¼ne sahip. Bu gÃ¼Ã§lÃ¼ yÃ¶nlerimizi birleÅŸtirerek Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkede baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir iÅŸbirliÄŸi yapabileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"Â

- "TÃ¼rkiye, (1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼) Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, kÃ¶prÃ¼ vesilesiyle daha Ã§ok yÃ¼ksek teknolojiye sahip olabilir ve dÃ¼nya piyasasÄ±nda da Ã¼stÃ¼n teknolojiye sahip projeleri Ã¼stlenebilir"Â

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