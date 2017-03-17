09:38, 17 Mart 2017 Cuma

Ä°stanbul'da 32 adrese helikopter destekli operasyon





Ä°stanbul'un Ã‡atalca ve ArnavutkÃ¶y ilÃ§elerinde polis ekipleri uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik helikopter destekli operasyon dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ArnavutkÃ¶yÂ veÂ Ã‡atalcaÂ ilÃ§elerinde polis tarafÄ±ndanÂ uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri iki ilÃ§ede Ã¶nceden belirlenenÂ 32 adrese ÅŸafak vaktinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. UyuÅŸturucu ticaretiÂ yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 31 kiÅŸinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar,Â polis helikopteriÂ veÂ Ã–zel HarekatÂ ekiplerinin desteÄŸiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼. GiriÅŸ kapÄ±larÄ± koÃ§baÅŸlarÄ±yla kÄ±rÄ±lan binalarda arama yapan polisler, bu evlerin Ã§atÄ±larÄ± ve Ã§evrelerini de kontrol etti. ArnavutkÃ¶y Merkez Mahallesi MÃ¼debbir SokaÄŸÄ±'nda aramalar sÃ¼rerken Ã–zel Harekat polisleri Ã§evrede uzun namlulu silahlarla Ã¶nlem aldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi ile ele geÃ§irilen uyuÅŸturucu olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin henÃ¼z bilgi verilmedi.Â

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