Ä°stanbul'da 32 adrese helikopter destekli operasyon

ArnavutkÃ¶yÂ veÂ Ã‡atalcaÂ ilÃ§elerinde polis tarafÄ±ndanÂ uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri iki ilÃ§ede Ã¶nceden belirlenenÂ 32 adrese ÅŸafak vaktinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.
UyuÅŸturucu ticaretiÂ yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 31 kiÅŸinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar,Â polis helikopteriÂ veÂ Ã–zel HarekatÂ ekiplerinin desteÄŸiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼.
GiriÅŸ kapÄ±larÄ± koÃ§baÅŸlarÄ±yla kÄ±rÄ±lan binalarda arama yapan polisler, bu evlerin Ã§atÄ±larÄ± ve Ã§evrelerini de kontrol etti.
ArnavutkÃ¶y Merkez Mahallesi MÃ¼debbir SokaÄŸÄ±'nda aramalar sÃ¼rerken Ã–zel Harekat polisleri Ã§evrede uzun namlulu silahlarla Ã¶nlem aldÄ±.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi ile ele geÃ§irilen uyuÅŸturucu olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin henÃ¼z bilgi verilmedi.Â
Ä°stanbul'un Ã‡atalca ve ArnavutkÃ¶y ilÃ§elerinde polis ekipleri uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik helikopter destekli operasyon dÃ¼zenledi
BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ± 4-1 kazanarak, 2002-2003 sezonundan sonra 3. kez adÄ±nÄ± Ã§eyrek finale yazdÄ±rdÄ±
BaÅŸkentte devam eden FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 55 kiÅŸiden 42'si tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki son durum ve Avrupa'daki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, aralarÄ±nda Hava Harp Okulunda gÃ¶revli 70 Ã¶ÄŸrencinin de bulunduÄŸu 72â€™si tutuklu 75 sanÄ±klÄ± davanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ±nda bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ± tamamlandÄ±
Valilik tarafÄ±ndan 23 alanda ilan edilen "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±nÄ±n sÃ¼resi 31 Mart'a kadar uzatÄ±ldÄ±
Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraÅŸtÄ±rmalarÄ± VakfÄ± (SETA), Hollanda'daki siyasetÃ§ilerin Ä°slam, TÃ¼rkiye ve yabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemlerini bir raporda derledi
Hollanda'da yapÄ±lan seÃ§imlerin ardÄ±ndan koalisyon hÃ¼kÃ¼metini oluÅŸturmasÄ± beklenen partilerin neredeyse tamamÄ±, TÃ¼rkiye ve Ã¼lkedeki TÃ¼rk kÃ¶kenlilere karÅŸÄ± olumsuz tavÄ±rlarÄ±yla dikkati Ã§ekiyor.
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) Beykoz Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±nÄ±n feshedildiÄŸi bildirildi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 2016 EKPSS'ye katÄ±lan adaylar arasÄ±ndan yapÄ±lacak bin 500 engelli Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± iÃ§in tercihler, 22-28 Mart'ta alÄ±nacak
NiÄŸde ValiliÄŸi'nden Meral AkÅŸener'in etkinliÄŸine yasak gÃ¼nler iÃ§inde olmasÄ± sebebiyle izin Ã§Ä±kmadÄ±
BediÃ¼zzaman Said Nursi, vefatÄ±nÄ±n 57. yÄ±lÄ±nda ÃœskÃ¼dar Ãœniversitesi Altunizade YerleÅŸkesinde dÃ¼zenlenen toplantÄ±yla anÄ±ldÄ±
KaÄŸÄ±thane'de DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Ã–zbekistan uyruklu iki kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
ÅžÄ±rnak'ta PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda, aralarÄ±nda 8 mahalle muhtarÄ±nÄ±n da olduÄŸu 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Hatay'da PKK/KCK'nÄ±n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 20 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±