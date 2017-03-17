09:42, 17 Mart 2017 Cuma

Ä°talyaâ€™da Etna yanardaÄŸÄ±nda yeni patlama





Ä°talyaâ€™nÄ±n gÃ¼neyindeki aktif yanardaÄŸlarÄ±ndan Etnaâ€™da meydana gelen patlama sonucu 10 kiÅŸinin hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°talyaâ€™nÄ±n gÃ¼neyindeki aktif yanardaÄŸlarÄ±ndanÂ Etnaâ€™da meydana gelen patlama sonucu 10 kiÅŸinin hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°talyan haber ajansÄ± ANSAâ€™nÄ±n, Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji EnstitÃ¼sÃ¼ (INGV) kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, Sicilya adasÄ±ndaki yanardaÄŸÄ±n gÃ¼neydoÄŸu yamacÄ±nda bulunan aktif kraterin yanÄ±nda yeni bir krater aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± ve patlamanÄ±n 2 bin 700 metre yÃ¼kseklikte bulunan bu noktada gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirtildi. Sabah saatlerinde meydana gelen ÅŸiddetli patlamada, o sÄ±rada daÄŸda bulunan 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, ilk belirlemelere gÃ¶re yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. INGV yetkililerince Etnaâ€™daki faaliyetlerin dikkatle izlendiÄŸi aktarÄ±lÄ±rken, Katanya kentindeki Fontanarossa HavaalanÄ±'nÄ±nda da ÅŸu an iÃ§in ulaÅŸÄ±mÄ±n aksamadÄ±ÄŸÄ±, uÃ§ak seferlerinin normal seyrinde devam ettiÄŸi bÃ¶lgeden gelen haberler arasÄ±nda yer aldÄ±.Â

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