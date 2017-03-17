Sudan FETÃ– okullarÄ±nÄ± Maarif VakfÄ±na devretti | FOTO

Sudan'daki FETÃ–'ye ait okullarÄ±nÂ TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±na (TMV) devredilmesine yÃ¶nelikÂ anlaÅŸmaÂ imzalandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Hartum BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Cemalettin AydÄ±n'Ä±n da hazÄ±r bulunduÄŸu programda, TMV BaÅŸkan Vekili BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Dr. Hasan Yavuz ile Sudan EÄŸitim BakanÄ± Dr. Suat AbdurrazÄ±k arasÄ±nda mutabakat imzalandÄ±.Â
AnlaÅŸmayla birlikte, 7 okul ve 3 Ã¶ÄŸrenci yurdu binasÄ±nÄ±n TMVâ€™ye devredilmesi resmiyet kazandÄ±.
Sudan'Ä±n FETÃ– ile mÃ¼cadelede TÃ¼rkiyeâ€™ye destek vermelerinden memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± belirten Yavuz, devralÄ±nan iki okulda kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde Maarif VakfÄ±nÄ±n hizmet vereceÄŸini sÃ¶yledi.
AbdurrazÄ±k, imzalanan mutabakatla iki Ã¼lke arasÄ±ndaki kardeÅŸlik baÄŸÄ±nÄ±n pekiÅŸtiÄŸini belirterek, "15 Temmuz sonrasÄ± Sudanâ€™da faaliyet gÃ¶steren FETÃ– derneklerini kapattÄ±k ve mensuplarÄ±nÄ± hemen sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettik." dedi.
Ä°mza tÃ¶reni sonrasÄ± Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir, Maarif VakfÄ± heyetini kabul etti. TMV BaÅŸkan Vekili Yavuz, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n mektubunu CumhurbaÅŸkanÄ± BeÅŸir'e iletti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n mektubunda, her daim TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda duran Sudan hÃ¼kÃ¼metine ve halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi belirtildi.
Maarif BaÅŸkanvekili BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Hasan Yavuz ve TÃ¼rkiyeâ€™nin Hartum BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Cemalettin AydÄ±n, devralÄ±nan okullarda incelemelerde bulundu. Eksiklerin bir an Ã¶nce tamamlanmasÄ±nÄ± isteyen heyet, okul mÃ¼dÃ¼rleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Sudan'la yapÄ±lan anlaÅŸmayla TMV'nin Afrika'da anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke sayÄ±sÄ± 12'ye Ã§Ä±ktÄ±.
KÄ±tada ÅŸimdiye kadar Somali, Gine, Nijer ve Sudan'da FETÃ–â€™ye ait 25 okul, 14 bina ve 13 Ã¶ÄŸrenci yurdunu devralan vakÄ±f, Senegal, Moritanya, Ã‡ad, Gabon, Burkina Faso ve Madagaskar'da okullarÄ±n devir teslim iÅŸlemlerine iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±. AyrÄ±ca, Cibuti ve Sao Tomeâ€™de Maarif OkullarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in anlaÅŸmalar imzalandÄ±.
Suriye ordusu bu sabah Ä°srail jetlerinin Suriye hava sahasÄ±nÄ± ihlal etmesi Ã¼zerine jetlerden birini vurduÄŸunu diÄŸerini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.
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Sudan'da FETÃ–'ye ait okullarÄ±n TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±na devredilmesine yÃ¶nelik anlaÅŸma imzalandÄ±
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