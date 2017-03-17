Afganistan'da askeri bÃ¶lgeye intihar saldÄ±rÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Khost kentinde bulunan ordu Ã¼ssÃ¼nÃ¼n yakÄ±nlarÄ±nda sabah erken saatlerde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Patlamada bir askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.
Sabari bÃ¶lgesinin baÅŸkanÄ± Akbar Zadran Reuters'e verdiÄŸi demeÃ§te, Ã¼ssÃ¼n 50 metre uzaÄŸÄ±nda meydana gelenki patlamanÄ±n birkaÃ§ kilometre uzaktan duyulduÄŸunu ve birkaÃ§ dÃ¼kkana, eve ve bir okula zarar verdiÄŸini sÃ¶yledi. Zadran, dÃ¶rt silahlÄ± kiÅŸinin patlama sonrasÄ± Ã¼sse silahla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir saat kadar sÃ¼ren silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼klerini de sÃ¶zlerine ekledi.
SaldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸu ana kadar Ã¼stlenen olmadÄ±.
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Suriye ordusu bu sabah Ä°srail jetlerinin Suriye hava sahasÄ±nÄ± ihlal etmesi Ã¼zerine jetlerden birini vurduÄŸunu diÄŸerini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.
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Afganistan'Ä±n Khost kentindeki ordu Ã¼ssÃ¼ne bu sabah bombalÄ± araÃ§la intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zelendi
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