09:52, 17 Mart 2017 Cuma

Afganistan'da askeri bÃ¶lgeye intihar saldÄ±rÄ±sÄ±





Afganistan'Ä±n Khost kentindeki ordu Ã¼ssÃ¼ne bu sabah bombalÄ± araÃ§la intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Khost kentinde bulunan ordu Ã¼ssÃ¼nÃ¼n yakÄ±nlarÄ±nda sabah erken saatlerde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Patlamada bir askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. Sabari bÃ¶lgesinin baÅŸkanÄ± Akbar Zadran Reuters'e verdiÄŸi demeÃ§te, Ã¼ssÃ¼n 50 metre uzaÄŸÄ±nda meydana gelenki patlamanÄ±n birkaÃ§ kilometre uzaktan duyulduÄŸunu ve birkaÃ§ dÃ¼kkana, eve ve bir okula zarar verdiÄŸini sÃ¶yledi. Zadran, dÃ¶rt silahlÄ± kiÅŸinin patlama sonrasÄ± Ã¼sse silahla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir saat kadar sÃ¼ren silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼klerini de sÃ¶zlerine ekledi. SaldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸu ana kadar Ã¼stlenen olmadÄ±. Â Â

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