10:11, 17 Mart 2017 Cuma

Beyaz Saray yargÄ±ya takÄ±lan yeni vize yasaÄŸÄ±nÄ± savundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABDÂ BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n ikinciÂ vize dÃ¼zenlemesinin tamamen hukuka uygun olduÄŸunu savunan Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Sean Spicer, yargÄ±ya takÄ±lan kararnamenin uygulanabilmesi iÃ§in en kÄ±sa zamanda temyiz baÅŸvurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

SÃ¶zcÃ¼ Spicer, Beyaz Saray'daki gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, iki federal yargÄ±Ã§ tarafÄ±ndan askÄ±ya alÄ±nan yeni vize dÃ¼zenlemesi, Trump'Ä±n dinleme iddialarÄ± ve bÃ¼tÃ§e kesintileri hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Uygulanmaya dÃ¼n itibarÄ±yla baÅŸlanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan ve nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 6 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay boyunca yeni vize yasaÄŸÄ± getiren Trump'Ä±n kararnamesinin Ã¶nce Hawaii, ardÄ±ndan da Maryland'deki federal yargÄ±Ã§lar tarafÄ±ndan askÄ±ya alÄ±nmasÄ±nÄ± eleÅŸtiren Spicer, "Ä°kinci dÃ¼zenleme, ilk dÃ¼zenlemede temyiz mahkemesinin iÅŸaret ettiÄŸi hususlara gÃ¶re yeniden dÃ¼zenlenmiÅŸti. Bu haliyle yeniden engellenmesi anlaÅŸÄ±lÄ±r gibi deÄŸil." dedi.

KararÄ± veren yargÄ±Ã§larÄ±n yeteri kadar konuya derinlikli bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Spicer, "BaÅŸkan, bozulmuÅŸ olan gÃ¶Ã§men sistemimizi deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in seÃ§ildi, halkÄ±mÄ±zÄ± koruma sorumluluÄŸu iÃ§in anayasal otoritesini kullanmaya devam edecek." ifadesini kullandÄ±.

DÄ°NLEMEÂ Ä°DDÄ°ALARI TANSÄ°YONU YÃœKSELTTÄ°

Spicer ile ana akÄ±m Amerikan medyasÄ±nÄ±n bazÄ± temsilcileri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalara neden olan Trump'Ä±n dinleme iddialarÄ± ise gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda tansiyonun bir ara yÃ¼kselmesine neden oldu.

Senato Ä°stihbarat Komitesinin, Trump'Ä±n dinleme iddialarÄ±yla ilgili "ellerinde herhangi bir delil olmadÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ± sorulan Spicer, bunu soran basÄ±n mensubunu "olaylarÄ±n tek bir boyutunu yansÄ±tmakla" suÃ§ladÄ±.

Amerikan medyasÄ±nda farklÄ± zamanlarda Ã§Ä±kan ve seÃ§im sÃ¼recinde Trump ile ilgili dinleme iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getiren Spicer, bazÄ± medya unsurlarÄ±nÄ±n istedikleri haberleri geniÅŸ ÅŸekilde verdiklerini, hoÅŸlanmadÄ±klarÄ± taraflarÄ±nÄ± ise gizlediklerini ileri sÃ¼rdÃ¼.

BaÅŸka bir muhabirin de aynÄ± konuda benzer bir sorusu karÅŸÄ±sÄ±nda Spicer, ellerinde doÄŸrudan istihbarat yoksa dinleme konusunda medyanÄ±n bu kadar bilgi ve kanaate nasÄ±l sahip olduÄŸunu sordu.

Trump'Ä±n, seÃ§im kampanyasÄ± sÃ¼recinde dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama tarafÄ±ndan New York'taki Trump Tower'Ä±n dinlettirildiÄŸi iddiasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda duran Spicer, kÄ±sa sÃ¼re sonra delillerin kamuoyuna yansÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.