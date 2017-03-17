Beyaz Saray yargÄ±ya takÄ±lan yeni vize yasaÄŸÄ±nÄ± savundu

ABDÂ BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n ikinciÂ vize dÃ¼zenlemesinin tamamen hukuka uygun olduÄŸunu savunan Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Sean Spicer, yargÄ±ya takÄ±lan kararnamenin uygulanabilmesi iÃ§in en kÄ±sa zamanda temyiz baÅŸvurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± bildirdi.
SÃ¶zcÃ¼ Spicer, Beyaz Saray'daki gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, iki federal yargÄ±Ã§ tarafÄ±ndan askÄ±ya alÄ±nan yeni vize dÃ¼zenlemesi, Trump'Ä±n dinleme iddialarÄ± ve bÃ¼tÃ§e kesintileri hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Uygulanmaya dÃ¼n itibarÄ±yla baÅŸlanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan ve nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 6 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay boyunca yeni vize yasaÄŸÄ± getiren Trump'Ä±n kararnamesinin Ã¶nce Hawaii, ardÄ±ndan da Maryland'deki federal yargÄ±Ã§lar tarafÄ±ndan askÄ±ya alÄ±nmasÄ±nÄ± eleÅŸtiren Spicer, "Ä°kinci dÃ¼zenleme, ilk dÃ¼zenlemede temyiz mahkemesinin iÅŸaret ettiÄŸi hususlara gÃ¶re yeniden dÃ¼zenlenmiÅŸti. Bu haliyle yeniden engellenmesi anlaÅŸÄ±lÄ±r gibi deÄŸil." dedi.
KararÄ± veren yargÄ±Ã§larÄ±n yeteri kadar konuya derinlikli bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Spicer, "BaÅŸkan, bozulmuÅŸ olan gÃ¶Ã§men sistemimizi deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in seÃ§ildi, halkÄ±mÄ±zÄ± koruma sorumluluÄŸu iÃ§in anayasal otoritesini kullanmaya devam edecek." ifadesini kullandÄ±.
Spicer ile ana akÄ±m Amerikan medyasÄ±nÄ±n bazÄ± temsilcileri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalara neden olan Trump'Ä±n dinleme iddialarÄ± ise gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda tansiyonun bir ara yÃ¼kselmesine neden oldu.
Senato Ä°stihbarat Komitesinin, Trump'Ä±n dinleme iddialarÄ±yla ilgili "ellerinde herhangi bir delil olmadÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ± sorulan Spicer, bunu soran basÄ±n mensubunu "olaylarÄ±n tek bir boyutunu yansÄ±tmakla" suÃ§ladÄ±.
Amerikan medyasÄ±nda farklÄ± zamanlarda Ã§Ä±kan ve seÃ§im sÃ¼recinde Trump ile ilgili dinleme iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getiren Spicer, bazÄ± medya unsurlarÄ±nÄ±n istedikleri haberleri geniÅŸ ÅŸekilde verdiklerini, hoÅŸlanmadÄ±klarÄ± taraflarÄ±nÄ± ise gizlediklerini ileri sÃ¼rdÃ¼.
BaÅŸka bir muhabirin de aynÄ± konuda benzer bir sorusu karÅŸÄ±sÄ±nda Spicer, ellerinde doÄŸrudan istihbarat yoksa dinleme konusunda medyanÄ±n bu kadar bilgi ve kanaate nasÄ±l sahip olduÄŸunu sordu.
Trump'Ä±n, seÃ§im kampanyasÄ± sÃ¼recinde dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama tarafÄ±ndan New York'taki Trump Tower'Ä±n dinlettirildiÄŸi iddiasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda duran Spicer, kÄ±sa sÃ¼re sonra delillerin kamuoyuna yansÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Suriye ordusu bu sabah Ä°srail jetlerinin Suriye hava sahasÄ±nÄ± ihlal etmesi Ã¼zerine jetlerden birini vurduÄŸunu diÄŸerini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman'Ä±n Ramallah'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Beyt Eyl Yahudi yerleÅŸim birimi Ã§evresindeki AyrÄ±m DuvarÄ± inÅŸasÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±na onay verdiÄŸi belirtildi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail'in kararÄ±nÄ± Oslo AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n ihlali olarak nitelendirerek kÄ±nadÄ±
Meksika hÃ¼kÃ¼meti, ABD'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen vatandaÅŸlarÄ±na iÅŸ imkanÄ± saÄŸlayacak
BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Kolombiya'da hÃ¼kÃ¼met ile FARC arasÄ±nda imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan onlarca insan haklarÄ± savunucusunun Ã§eteler tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, BaÅŸkan Trump'Ä±n yargÄ±ya takÄ±lan ikinci vize dÃ¼zenlemesinin tamamen hukuki Ã¶lÃ§Ã¼lere gÃ¶re yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak en kÄ±sa zamanda temyiz baÅŸvurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
2009 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkedeki faaliyetini askÄ±ya alan Avrupa Ä°mar ve KalkÄ±nma BankasÄ± ile Ã–zbekistan arasÄ±nda yeni dÃ¶nem iÃ§in adÄ±mlar atÄ±ldÄ±
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BirleÅŸik KrallÄ±k BaÅŸbakanÄ± May, Ä°skoÃ§ya bÃ¶lgesel yÃ¶netiminin ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu talebiyle ilgili olarak "Birlikte Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerekiyor, ayrÄ±lmamÄ±z deÄŸil." dedi.