10:09, 17 Mart 2017 Cuma

Avrupa KalkÄ±nma BankasÄ±'ndan Ã–zbekistan'a yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Ä°mar ve KalkÄ±nma BankasÄ± (EBRD) BaÅŸkanÄ± Suma Chakrabarti temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi Ã–zbekistan'da CumhurbaÅŸkanÄ± Åžavkat Mirziyoyev tarafÄ±ndan kabul edildi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Mirziyoyev, Chakrabarti ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ã–zbekistan ile EBRD arasÄ±ndaki karÅŸÄ±lÄ±klÄ± menfaatlere dayalÄ± uzun vadeli iÅŸ birliÄŸinin geliÅŸtirilmesinin Ã¶nemini vurguladÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, iÅŸ birliÄŸinin geliÅŸtirilmesi, geleceÄŸe dair ortak programÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± ve Ã¼lkedeki KOBÄ°'lerin desteklenmesine yÃ¶nelik Ã§abalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi konularÄ± detaylÄ± olarak ele alÄ±ndÄ±.

Chakrabarti temaslarÄ± kapsamÄ±nda Ã–zbekistan Senato BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± SadÄ±k Safayev ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± AÃ§Ä±lbay Ramatov ile bir araya gelirken, dÄ±ÅŸiÅŸleri, maliye bakanlÄ±klarÄ±, Turizmi GeliÅŸtirme Devlet Komitesi, Ã–zbekistan Sanayi ve Ticaret OdasÄ± ve Ä°nsan HaklarÄ± Milli Merkezinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulundu.

EBRD'nin Ã–zbekistan'da hayata geÃ§irilmekte olan reformlarda ve ekonominin Ã§eÅŸitli alanlarÄ±nda uygulanan projelerde yer almak istediÄŸinin dile getirildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan Ã–zbekistan ile EBRD arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ ve Orta Asya'da Ã§evre korumaya teknik desteÄŸin saÄŸlanmasÄ±na iliÅŸkin projenin hayata geÃ§irilmesiyle ilgili anlaÅŸma imzalandÄ±.

TemaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerle bir araya gelen Chakrabarti, Ã–zbekistan ile iliÅŸkilerinin yeniden baÅŸlamasÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi. Chakrabarti, "Bu gerÃ§ekten yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§tÄ±r ve biz ÅŸimdi bÃ¶lgenin ve Ã¶zellikle Ã–zbekistan'Ä±n geliÅŸmesine daha fazla katkÄ± yapmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸuna inanÄ±yoruz" ifadesini kullandÄ±.

Chakrabarti, bankanÄ±n esas amacÄ±nÄ±n Ã¼lkenin ekonomik kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in mevcut potansiyelin kullanÄ±mÄ±nda Ã–zbekistan'a yardÄ±m etmek olduÄŸuna vurgu yaptÄ±. Chakrabarti, bu yÄ±l iÃ§erisinde tam kapsamlÄ± Ã¼lke iÅŸ birliÄŸi stratejisinin geliÅŸtirileceÄŸini dile getirirken, yeni iÅŸ birliÄŸi programÄ±nÄ±n Ã–zbekistan'Ä±n 2017-2021 yÄ±llarÄ±na yÃ¶nelik KalkÄ±nma Stratejisine uygun olacaÄŸÄ±nÄ±, bankanÄ±n Ã–zbekistan'Ä±n hareket stratejisini desteklediÄŸini vurguladÄ±.

Ã–zbekistan'daki yapÄ±sal reformlar, Ã¶zel sektÃ¶r ve KOBÄ°'lerin geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik 1991 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ã¼lkede gerÃ§ekleÅŸtirilen 50'den fazla projeye destek saÄŸlayan EBRD, Ã¼lkedeki piyasa reformlarÄ±nÄ±n yavaÅŸlamasÄ±nÄ± neden gÃ¶stererek 2009'da Ã–zbekistan'a verdiÄŸi kredileri askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±.

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