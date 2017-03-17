10:31, 17 Mart 2017 Cuma

Ä°stanbul'a kar dÃ¼ÅŸtÃ¼





Ä°stanbul'da sabah erken saatlerde etkili olan saÄŸanak yaÄŸmur ÅŸehrin yÃ¼ksek kesimlerinde kara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da sabah erken saatlerde baÅŸlayan saÄŸanak yaÄŸmur ÅŸehrin yÃ¼ksek kesimlerinde kara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Maltepe GÃ¼lsuyu'nda yaÄŸan kar vatandaÅŸlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Kentin bazÄ± ilÃ§elerinde sabah saatlerinde baÅŸlayan yaÄŸÄ±ÅŸ, zaman zaman saÄŸanak ÅŸeklinde etkili oldu. Â Â

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