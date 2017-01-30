10:40, 17 Mart 2017 Cuma

Merkez BankasÄ±'nÄ±n kararÄ±yla dolar geriliyor





TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nÄ±n dÃ¼nkÃ¼ faiz kararÄ± sonrasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ bugÃ¼ne de taÅŸÄ±yan dolar/TL, 3,60'a geriledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÃ¼n, TCMB'nin politika faizini ve faiz koridorunu deÄŸiÅŸtirmemesine karÅŸÄ±n GeÃ§ Likidite Penceresi (GLP) faiz oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 11'den yÃ¼zde 11,75'e Ã§Ä±kartmasÄ±yla dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ikinci gÃ¼ne taÅŸÄ±yan dolar/TL, gÃ¼nÃ¼ yÃ¼zde 1,42 deÄŸer kaybÄ±yla 3,6244'ten tamamladÄ±. DÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼renÂ dolar/TL, en dÃ¼ÅŸÃ¼k 3,6000'Ä± gÃ¶rdÃ¼ ve saat 09.45 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,5 azalÄ±ÅŸla 3,6070 seviyesinde dengelendi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.