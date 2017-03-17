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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:31, 17 Mart 2017 Cuma
Latin Amerika
10:49, 17 Mart 2017 Cuma

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FARC'tan boÅŸalan bÃ¶lgelere silahlÄ± Ã§eteler yerleÅŸti
FARC'tan boÅŸalan bÃ¶lgelere silahlÄ± Ã§eteler yerleÅŸti

BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Kolombiya'da hÃ¼kÃ¼met ile FARC arasÄ±nda imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan onlarca insan haklarÄ± savunucusunun Ã§eteler tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BM raporuna gÃ¶re, silahlÄ± Ã§eteler, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda hÃ¼kÃ¼met ile barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalayan FARC Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n boÅŸalttÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde hÃ¢kimiyet kurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

SilahlÄ± gruplarÄ±n bu bÃ¶lgelerde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yasadÄ±ÅŸÄ± eylemlere itiraz eden isimler, bu gruplarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalÄ±yor.

SilahlÄ± gruplar, FARC'Ä±n boÅŸalttÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere, Ã¶zellikle uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapmak ve yasadÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde altÄ±n madeni aramak iÃ§in yerleÅŸiyor.

BM'nin Kolombiya iÃ§in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± yÄ±llÄ±k insan haklarÄ± raporunda, Ã¼lkede 2016 yÄ±lÄ±nda en az 59 insan haklarÄ± savunucusunun silahlÄ± Ã§eteler tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Bu sayÄ± bir Ã¶nceki yÄ±l 45'ti.

Kolombiya'daki BM ofisinin baÅŸÄ±ndaki isim olan Todd Howland, Bogota yÃ¶netiminin bu bÃ¶lgelerde yaÅŸayan herkesin can gÃ¼venliÄŸini saÄŸlama yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yledi ve hÃ¼kÃ¼meti harekete geÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

HÃœKÃœMET ENDÄ°ÅžELÄ°

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Juan Fernando Cristo, insan haklarÄ± savuncularÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n ve silahlÄ± Ã§etelerin isyancÄ±larÄ±n boÅŸalttÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere yerleÅŸmesinin, FARC ile imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rebileceÄŸini sÃ¶yledi.

"TÃ¼m bu tehdit ve cinayetlerle yakÄ±ndan ilgileniyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ bu durumun Kolombiya'da barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamlaÅŸtÄ±rma giriÅŸimlerine zarar verebileceÄŸini biliyoruz."

Kolombiya'da FARC ve ordu gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda yaÅŸanan 52 yÄ±llÄ±k Ã§atÄ±ÅŸmalar 200 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmuÅŸtu.

Taraflar geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalamÄ±ÅŸ ancak anlaÅŸma referandumda reddedilmiÅŸti. Bunun Ã¼zerine hÃ¼kÃ¼met ile Ã¶rgÃ¼t arasÄ±nda AralÄ±k ayÄ±nda yeni bir anlaÅŸma saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu anlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FARC silah bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri bulunduklarÄ± bÃ¶lgeleri terk etmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Kolombiya FARC
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