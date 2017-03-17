11:01, 17 Mart 2017 Cuma

Meksika'dan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen vatandaÅŸlarÄ±na iÅŸ





Meksika hÃ¼kÃ¼meti, ABD'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen vatandaÅŸlarÄ±na iÅŸ imkanÄ± saÄŸlayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meksika hÃ¼kÃ¼metinin, ABD'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen vatandaÅŸlarÄ±na Ã¼lkelerinde iÅŸ imkanÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Ã¶zel bir kuruluÅŸla anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Meksika Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Miguel Angel Osorio Chong, bÃ¼nyesinde 22 ÅŸirket barÄ±ndÄ±ran ASUME adlÄ± kuruluÅŸun ABD'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen Meksika vatandaÅŸlarÄ±ndan 50 binine iÅŸ imkanÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Osorio Chong, hÃ¼kÃ¼metin bu giriÅŸiminin amacÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen kiÅŸilerin bilgi ve becerilerinden yararlanmak olduÄŸunu sÃ¶yledi. ABD yÃ¶netiminin Meksika vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik politikalarÄ±nÄ± kabul etmediklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen Osorio Chong, yine de Ã¼lkelerine dÃ¶nen vatandaÅŸlarÄ±na kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu dile getirdi. Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Osorio Chong, eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'nÄ±n 8 yÄ±llÄ±k yÃ¶netimi sÃ¼resince ABD'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yaÅŸayan 2,5 milyon Meksika vatandaÅŸÄ±nÄ±n Ã¼lkelerine geri gÃ¶nderildiÄŸini kaydetti. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, gÃ¶revi sÃ¼resince daha sert gÃ¶Ã§men politikalarÄ± uygulanacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. ABD'de Ã§oÄŸu MeksikalÄ± yaklaÅŸÄ±k 11,2 milyon kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± biliniyor. ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 20 Ocak'ta gÃ¶reve geldikten sadece 5 gÃ¼n sonra "yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ Ã¶nlemek" ve "sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak" iÃ§in Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesini Ã¶ngÃ¶ren kararnameyi imzalamÄ±ÅŸtÄ±. DuvarÄ±n inÅŸasÄ±yla ilgili bÃ¼tÃ§enin Ã¶ncelikle federal hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Trump, bu paranÄ±n Meksika hÃ¼kÃ¼metinden tahsil edileceÄŸini dile getirmiÅŸ, Meksika CumhurbaÅŸkanÄ± Enrique Pena Nieto ise duvar iÃ§in Ã¶deme yapmayacaklarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

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