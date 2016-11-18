AÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim okullarÄ± sÄ±navlarÄ± hafta sonu yapÄ±lacak

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ± 2. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ±, bu hafta sonu yapÄ±lacak.Â
AÃ§Ä±k ortaokul, aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim lisesi ve mesleki aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim lisesi 2. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ±,Â 724 yurt iÃ§i, 17 yurt dÄ±ÅŸÄ± sÄ±nav merkezinde toplam 1 milyon 165 bin 737 Ã¶ÄŸrencinin katÄ±lÄ±mÄ± ileÂ 18-19 Mart'ta Ã¼Ã§ oturum halinde yapÄ±lacak.
Birinci oturum yarÄ±n saat 09.30'da, ikinci oturum 14.00'de, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oturum 19 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 09.30'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
AÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim ortaokulu Ã¶ÄŸrencileri her iki oturumda ayrÄ± ayrÄ± 12 dersten sÄ±nava girecek, her ders iÃ§in dÃ¶rt seÃ§enekli, 20 sorudan oluÅŸan soru kitapÃ§Ä±klarÄ± kullanÄ±lacak, sÄ±nav 150 dakika sÃ¼recek.Â SÄ±nav sonuÃ§larÄ± gelecek ay, internet Ã¼zerinden aÃ§Ä±klanacak.
Ã–te yandan MEB tarafÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶revlendirilecek Ã¶ÄŸretmenlerin mesleki yeterlik sÄ±navÄ± da 19 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ Ankara'da saat 10.00'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Asli Ã–ÄŸretmenliÄŸe GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± da 19 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 14.00'de 81 ilde 124 okul, bin 417 salonda yapÄ±lacak. SÄ±nava katÄ±lacak 26 bin 993 aday Ã¶ÄŸretmen iÃ§in beÅŸ seÃ§enekli 100 sorudan oluÅŸan A ve B kitapÃ§Ä±k tÃ¼rleri kullanÄ±lacak.
MEB UzmanlÄ±ÄŸÄ± Yeterlik SÄ±navÄ± da 19 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ Ankara'da saat 10.00'da yapÄ±lacak.
SÄ±nava katÄ±lacak adaylar iÃ§in, Ã§oktan seÃ§meli 50 sorunun yanÄ±nda 3 aÃ§Ä±k uÃ§lu olmak Ã¼zere toplam 53 soru hazÄ±rlandÄ±. Adaylara 50 soruluk optik form ve Ã¼Ã§ aÃ§Ä±k uÃ§lu soru iÃ§in de Ã¼Ã§ ayrÄ± cevap kaÄŸÄ±dÄ± verilecek.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ± 2. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ±, bu hafta sonu yapÄ±lacak
Ã–SYM, KPSS Ã¼cretlerinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. Bu yÄ±l yapÄ±lan zamma yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin ardÄ±ndan test bazlÄ± Ã¼cretlendirmeden vazgeÃ§ildi. Ã–SYM YÃ¶netim Kurulunca, KPSS Alan Bilgisi sÄ±navlarÄ±nda oturum baÅŸÄ±na 40 lira Ã¼cret alÄ±nmasÄ±na karar verildi.
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik sistemine geÃ§tiklerini belirterek "Bu yÄ±l 20 bin Ã¶ÄŸretmenin daha alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z, ilana Ã§Ä±ktÄ±k. 10 bin Ã¶ÄŸretmenin de aÄŸustostan sonra alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z" dedi
Ã–SYM'den, 2017 KPSS kÄ±lavuzunda kamuoyuna aÃ§Ä±klanan test bazlÄ± Ã¼cretlendirme konusunun yeniden deÄŸerlendirilerek 27 Mart 2017 tarihinden Ã¶nce adaylara duyurulacaÄŸÄ± bildirildi
Ãœniversiteye giriÅŸte birinci aÅŸama olan YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±, yarÄ±n yapÄ±lacak. SÄ±nava, 2 milyon 265 bin 902 aday baÅŸvurdu
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, YGS gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden 10.00-12.40 saatlerinde klakson Ã§almamalarÄ±nÄ±, referandum Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapacaklardan mÃ¼zik aÃ§mamalarÄ±nÄ± istedi
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Demir, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YGS'ye 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sÄ±navda 350 bin dolayÄ±nda kiÅŸinin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
ÃœstÃ¼n zekalÄ± ve yetenekli Ã§ocuklarÄ±n yeteneklerini keÅŸfetmek amacÄ±yla kurulan KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Ã‡ocuk Ãœniversitesi'nde, 4, 5, 6. ve 7. sÄ±nÄ±fta okuyan 200 Ã§ocuk eÄŸitim alÄ±yor
YGS'ye baÅŸvuran adaylar, yeni kimlik kartÄ± teslim edilinceye kadar verilecek belgenin 15 gÃ¼n geÃ§erlilik sÃ¼resinin kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesinden dolayÄ± "geÃ§ici kimlik kartÄ±" veya "kimlik kartÄ± talep belgesi" ile de sÄ±nava girebilecek
Suriyeli Ã‡ocuklarÄ±n TÃ¼rk EÄŸitim Sistemine EntegrasyonlarÄ±nÄ±n Desteklenmesi Projesi kapsamÄ±nda, 2 bin 78 geÃ§ici sÃ¼reli Ã¶ÄŸretici ve rehberlik danÄ±ÅŸmanÄ± alÄ±nacak
YÃ–K'Ã¼n koordinasyonunda ilk kez 5 Mart'ta yapÄ±lacak YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'nÄ±n giriÅŸ belgeleri internet Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±
AÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. GÃ¼ndoÄŸan, "Ä°ngilizce iÅŸletme ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler ile ArapÃ§a ilahiyat programÄ± eÄŸitimini yapacaÄŸÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yaz aylarÄ±nda ders materyallerini hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z." dedi.
Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden yaklaÅŸÄ±k 200 Ã¶ÄŸretmen ve farklÄ± Ã¼niversitelerden 50 akademisyenin de katÄ±lÄ±mÄ±yla oluÅŸturulan 51 komisyon tarafÄ±ndan deÄŸerlendirmeye alÄ±ndÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, KHK ile ihraÃ§ yaÅŸanan Ã¼niversitelerin Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi kullanma izin taleplerini hiÃ§ bekletmeden hatta Ã¼niversitedeki sÃ¼reÃ§lerden Ã§ok daha kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde sonuÃ§landÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ã–SYM, 16 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan TUS ve STS TÄ±p sÄ±navlarÄ±nÄ±n, referandum nedeniyle 22 Nisan'da uygulanmasÄ±na karar verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
YÃ–K Ãœyesi Prof. Dr. ÅžiÅŸman, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'de kalÄ±cÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nda atÄ±l kalan kontenjanlarÄ±n Suriyeliler iÃ§in deÄŸerlendirilmesi konusunda Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi