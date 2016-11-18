11:00, 17 Mart 2017 Cuma

AÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim okullarÄ± sÄ±navlarÄ± hafta sonu yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ± 2. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ±, bu hafta sonu yapÄ±lacak.Â

AÃ§Ä±k ortaokul, aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim lisesi ve mesleki aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim lisesi 2. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ±,Â 724 yurt iÃ§i, 17 yurt dÄ±ÅŸÄ± sÄ±nav merkezinde toplam 1 milyon 165 bin 737 Ã¶ÄŸrencinin katÄ±lÄ±mÄ± ileÂ 18-19 Mart'ta Ã¼Ã§ oturum halinde yapÄ±lacak.

Birinci oturum yarÄ±n saat 09.30'da, ikinci oturum 14.00'de, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oturum 19 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 09.30'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

AÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim ortaokulu Ã¶ÄŸrencileri her iki oturumda ayrÄ± ayrÄ± 12 dersten sÄ±nava girecek, her ders iÃ§in dÃ¶rt seÃ§enekli, 20 sorudan oluÅŸan soru kitapÃ§Ä±klarÄ± kullanÄ±lacak, sÄ±nav 150 dakika sÃ¼recek.Â SÄ±nav sonuÃ§larÄ± gelecek ay, internet Ã¼zerinden aÃ§Ä±klanacak.

Ã–te yandan MEB tarafÄ±ndan yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶revlendirilecek Ã¶ÄŸretmenlerin mesleki yeterlik sÄ±navÄ± da 19 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ Ankara'da saat 10.00'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Asli Ã–ÄŸretmenliÄŸe GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± da 19 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 14.00'de 81 ilde 124 okul, bin 417 salonda yapÄ±lacak. SÄ±nava katÄ±lacak 26 bin 993 aday Ã¶ÄŸretmen iÃ§in beÅŸ seÃ§enekli 100 sorudan oluÅŸan A ve B kitapÃ§Ä±k tÃ¼rleri kullanÄ±lacak.

AÃ‡IK UÃ‡LU SORU SORULACAK

MEB UzmanlÄ±ÄŸÄ± Yeterlik SÄ±navÄ± da 19 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ Ankara'da saat 10.00'da yapÄ±lacak.

SÄ±nava katÄ±lacak adaylar iÃ§in, Ã§oktan seÃ§meli 50 sorunun yanÄ±nda 3 aÃ§Ä±k uÃ§lu olmak Ã¼zere toplam 53 soru hazÄ±rlandÄ±. Adaylara 50 soruluk optik form ve Ã¼Ã§ aÃ§Ä±k uÃ§lu soru iÃ§in de Ã¼Ã§ ayrÄ± cevap kaÄŸÄ±dÄ± verilecek.