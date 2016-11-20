GÃ¼ncelleme: 11:07, 17 Mart 2017 Cuma

Bakan BozdaÄŸ'dan Alman mevkidaÅŸÄ± Maas'a cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ±Â Heiko Maas'a gÃ¶nderdiÄŸi mektup hakkÄ±nda, "Åžu anda pek Ã§ok Ã¼lkede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin oluÅŸturduÄŸu algÄ± operasyonlarÄ± Ã¼zerinden TÃ¼rkiye deÄŸerlendirmeleri yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz ve bunlarÄ±n hiÃ§birisinin gerÃ§ekliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Kendilerine de Ã§ok aÃ§Ä±kÃ§a ifade ediyoruz. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin propagandalarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ekleriymiÅŸ gibi aktaranlara karÅŸÄ± bizim tutumumuz Ã§ok nettir. Adil olmayan, objektif olmayan, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin propagandasÄ±nÄ±n bir bakanÄ±n kaleminden TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderilmesini biz kabul etmeyiz ve buna itibar da etmeyiz. TÃ¼rk yargÄ±sÄ± baÄŸÄ±msÄ±z bir yargÄ±dÄ±r, tarafsÄ±z bir yargÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

"BÄ°R ADALET BAKANI BÃ–YLE BÄ°R CÃœMLE KURABÄ°LÄ°R MÄ°?"

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bakan diyor ki 'Deniz YÃ¼cel'i, serbest bÄ±rakmazsanÄ±z adil yargÄ±lanma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±za biz inanmayÄ±z', bir Adalet BakanÄ± bÃ¶yle bir cÃ¼mle kurabilir mi? 'Adil yargÄ±lama ancak o serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rsa olur.' Bir yandan yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± diyor, Ã¶te yandan da TÃ¼rkiye'nin Adalet BakanÄ±'ndan 'YargÄ±ya mÃ¼dahale edin, eÄŸer mÃ¼dahale etmez, serbest bÄ±raktÄ±rmazsanÄ±z biz sizin yargÄ±nÄ±zÄ±n adil olduÄŸuna inanmayÄ±z' diyor. Kusura bakmasÄ±nlar TÃ¼rk yargÄ±sÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±z Alman yargÄ±sÄ±ndan daha adil, daha baÄŸÄ±msÄ±z, daha tarafsÄ±z bir yargÄ±dÄ±r."