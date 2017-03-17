11:04, 17 Mart 2017 Cuma

Filistin Milli Fonu'nu "terÃ¶r listesi"ne almasÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail yÃ¶netiminin Filistin Milli Fonu'nu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesine almasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

Filistin resmi haber ajansÄ±nda (WAFA) yayÄ±mlanan BaÅŸkanlÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ä°srail'in attÄ±ÄŸÄ± adÄ±m Oslo AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n ihlali olarak nitelendirildi.

AÃ§Ä±klamada, Filistin Milli Fonu'nun uluslararasÄ± denetim ve ÅŸeffaflÄ±k Ã¶lÃ§Ã¼tlerine gÃ¶re ve imzalanan anlaÅŸmalar Ã§erÃ§evesinde gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten bir kuruluÅŸ olduÄŸu vurgulandÄ±.

SÃ¶z konusu kararÄ±n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un Ã¶zel temsilcisinin barÄ±ÅŸa katkÄ± sunacak bir ortam oluÅŸturmak iÃ§in bÃ¶lgede olduÄŸu bir dÃ¶nemde alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilerek, bunun Ä°srail'in "ABD'nin Ã§abalarÄ±nÄ± sabote etmek iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± hafife alÄ±nmayacak bir giriÅŸim" olduÄŸu ifade edildi.

Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Bu kararÄ± reddediyoruz. Ä°srail tarafÄ±nÄ±n bu karardan vazgeÃ§mesini istiyoruz. SÃ¶z konusu olay Ä°srail ile olan hukuki iliÅŸkiler ve anlaÅŸmalarÄ±n temeline bomba koyacaktÄ±r." ifadeleri kullanÄ±larak, tÃ¼m Ã¼lkelere sÃ¶z konusu kararÄ± reddetme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman'Ä±n dÃ¼n Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FKÃ–) baÄŸlÄ± Filistin Milli Fonu'nun "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesi"ne dahil edilmesi yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Liberman, sÃ¶z konusu kurumun, "Ä°srail aleyhinde terÃ¶r faaliyetlerinden sorumlu kesimlere devamlÄ± destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" Ã¶ne sÃ¼rerek, fonun mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konulmasÄ±na iliÅŸkin de bir karar alÄ±nabileceÄŸini ifade etmiÅŸti.

FKÃ– tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re, 1964'te kurulan Filistin Milli Fonu, Ã¶rgÃ¼te ait tÃ¼m mali konulardan sorumlu tek kurum niteliÄŸini taÅŸÄ±yor.