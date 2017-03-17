DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail yÃ¶netiminin Filistin Milli Fonu'nu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesine almasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Filistin resmi haber ajansÄ±nda (WAFA) yayÄ±mlanan BaÅŸkanlÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ä°srail'in attÄ±ÄŸÄ± adÄ±m Oslo AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n ihlali olarak nitelendirildi.
AÃ§Ä±klamada, Filistin Milli Fonu'nun uluslararasÄ± denetim ve ÅŸeffaflÄ±k Ã¶lÃ§Ã¼tlerine gÃ¶re ve imzalanan anlaÅŸmalar Ã§erÃ§evesinde gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten bir kuruluÅŸ olduÄŸu vurgulandÄ±.
SÃ¶z konusu kararÄ±n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un Ã¶zel temsilcisinin barÄ±ÅŸa katkÄ± sunacak bir ortam oluÅŸturmak iÃ§in bÃ¶lgede olduÄŸu bir dÃ¶nemde alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilerek, bunun Ä°srail'in "ABD'nin Ã§abalarÄ±nÄ± sabote etmek iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± hafife alÄ±nmayacak bir giriÅŸim" olduÄŸu ifade edildi.
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Bu kararÄ± reddediyoruz. Ä°srail tarafÄ±nÄ±n bu karardan vazgeÃ§mesini istiyoruz. SÃ¶z konusu olay Ä°srail ile olan hukuki iliÅŸkiler ve anlaÅŸmalarÄ±n temeline bomba koyacaktÄ±r." ifadeleri kullanÄ±larak, tÃ¼m Ã¼lkelere sÃ¶z konusu kararÄ± reddetme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman'Ä±n dÃ¼n Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FKÃ–) baÄŸlÄ± Filistin Milli Fonu'nun "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesi"ne dahil edilmesi yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
Liberman, sÃ¶z konusu kurumun, "Ä°srail aleyhinde terÃ¶r faaliyetlerinden sorumlu kesimlere devamlÄ± destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" Ã¶ne sÃ¼rerek, fonun mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konulmasÄ±na iliÅŸkin de bir karar alÄ±nabileceÄŸini ifade etmiÅŸti.
FKÃ– tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re, 1964'te kurulan Filistin Milli Fonu, Ã¶rgÃ¼te ait tÃ¼m mali konulardan sorumlu tek kurum niteliÄŸini taÅŸÄ±yor.
Suriye ordusu bu sabah Ä°srail jetlerinin Suriye hava sahasÄ±nÄ± ihlal etmesi Ã¼zerine jetlerden birini vurduÄŸunu diÄŸerini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman'Ä±n Ramallah'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Beyt Eyl Yahudi yerleÅŸim birimi Ã§evresindeki AyrÄ±m DuvarÄ± inÅŸasÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±na onay verdiÄŸi belirtildi
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail'in kararÄ±nÄ± Oslo AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n ihlali olarak nitelendirerek kÄ±nadÄ±
Meksika hÃ¼kÃ¼meti, ABD'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen vatandaÅŸlarÄ±na iÅŸ imkanÄ± saÄŸlayacak
BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Kolombiya'da hÃ¼kÃ¼met ile FARC arasÄ±nda imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan onlarca insan haklarÄ± savunucusunun Ã§eteler tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, BaÅŸkan Trump'Ä±n yargÄ±ya takÄ±lan ikinci vize dÃ¼zenlemesinin tamamen hukuki Ã¶lÃ§Ã¼lere gÃ¶re yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak en kÄ±sa zamanda temyiz baÅŸvurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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BirleÅŸik KrallÄ±k BaÅŸbakanÄ± May, Ä°skoÃ§ya bÃ¶lgesel yÃ¶netiminin ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu talebiyle ilgili olarak "Birlikte Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerekiyor, ayrÄ±lmamÄ±z deÄŸil." dedi.