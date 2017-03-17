11:15, 17 Mart 2017 Cuma

TÃ¼rkiye, Dynamic Manta-17 TatbikatÄ±'nda



Foto: ArÅŸiv

TÃ¼rkiye, NATO Deniz KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca Ä°talya'nÄ±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen Dynamic Manta-17 TatbikatÄ±'na bir denizaltÄ±, iki karakol uÃ§aÄŸÄ± ve bir fÄ±rkateynle katÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, her yÄ±lÂ NATOÂ Deniz KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen ve dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nemli deniz tatbikatlarÄ±ndanÂ Dynamic Manta-17'nin Ä°talya'nÄ±n ev sahipliÄŸinde Orta Akdeniz'de sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â AÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin 24 Mart'a kadar sÃ¼recek tatbikata TCG I. Ä°NÃ–NÃœ denizaltÄ±sÄ±, iki P-235 deniz karakol uÃ§aÄŸÄ±, TCG GÄ°RESUN fÄ±rkateyni ile NATO Daimi Deniz GÃ¶rev Grubu-2 kapsamÄ±nda iÅŸtirak ettiÄŸi vurgulandÄ±. NATO'nun fiili olarak icra ettiÄŸi en bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± denizaltÄ± ve denizaltÄ± savunma harbi tatbikatlarÄ±ndan Dynamic Manta-17, katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkelere denizaltÄ± tehdidine karÅŸÄ± ileri seviyede koordineli hava/su Ã¼stÃ¼ ve denizaltÄ± iÅŸ birliÄŸi ile eÄŸitim imkanÄ± saÄŸlamayÄ± amaÃ§lÄ±yor. Tatbikata ABD, Almanya, Fransa, Ä°ngiltere, Ä°spanya, Ä°talya, Kanada, NorveÃ§, TÃ¼rkiye, Yunanistan ve NATO Daimi Deniz GÃ¶rev Grubu-2 unsurlarÄ± katÄ±lÄ±yor.

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