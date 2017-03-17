11:23, 17 Mart 2017 Cuma

Ä°srail'de AyrÄ±m DuvarÄ± inÅŸasÄ±na onay





Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman'Ä±n Ramallah'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Beyt Eyl Yahudi yerleÅŸim birimi Ã§evresindeki AyrÄ±m DuvarÄ± inÅŸasÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±na onay verdiÄŸi belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman'Ä±n Ramallah'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Beyt Eyl Yahudi yerleÅŸim birimi Ã§evresindeki AyrÄ±m DuvarÄ± inÅŸasÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±na onay verdiÄŸi belirtildi. Ä°srail devlet radyosunun haberine gÃ¶re Liberman, "AyrÄ±m DuvarÄ±'nÄ±n Beyt Eyl yerleÅŸim biriminin korunmasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendireceÄŸini ve saldÄ±rÄ± giriÅŸimlerini Ã¶nleyeceÄŸini" ileri sÃ¼rdÃ¼. Liberman ayrÄ±ca Beyt Eyl yerleÅŸim biriminin batÄ±sÄ±nda, El-Celezon MÃ¼lteci KampÄ± yakÄ±nÄ±na yapÄ±lacak duvar inÅŸasÄ± iÃ§in bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1,3 milyon dolar bÃ¼tÃ§e ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ä°srail yÃ¶netimi, 2000 yÄ±lÄ±nda patlak veren Aksa Ä°ntifadasÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan "saldÄ±rÄ±lara engel olma" iddiasÄ±yla DoÄŸu KudÃ¼s ile BatÄ± Åžeria arasÄ±nda "AyrÄ±m DuvarÄ±" inÅŸa etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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