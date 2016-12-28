11:35, 17 Mart 2017 Cuma

Tunceli'de "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±





Tunceli kent merkezi ile OvacÄ±k, PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Hozat ve NazÄ±miye ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar, terÃ¶r operasyonlarÄ± nedeniyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tunceli'de bazÄ± alanlarda 31 Mart'a kadar Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi uygulamasÄ± yapÄ±lacak. Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kent genelinde terÃ¶rist unsurlarÄ±n bulunmasÄ± ve etkisiz hale getirilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam ettiÄŸi bildirildi. Bu kapsamda vatandaÅŸlarÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in gerekli tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "TerÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan girilmesinde sakÄ±nca bulunan Tunceli merkez, OvacÄ±k, PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Hozat ve NazÄ±miye ilÃ§e sÄ±nÄ±rlarÄ±nda 31 bÃ¶lge, 17-31 Mart'ta Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸtir. HalkÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgelerine mÃ¼lki amirin izni olmadan giriÅŸleri yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r."

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