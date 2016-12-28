DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tunceli'de bazÄ± alanlarda 31 Mart'a kadar Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi uygulamasÄ± yapÄ±lacak.
Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kent genelinde terÃ¶rist unsurlarÄ±n bulunmasÄ± ve etkisiz hale getirilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam ettiÄŸi bildirildi.
Bu kapsamda vatandaÅŸlarÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in gerekli tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"TerÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar nedeniyle halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan girilmesinde sakÄ±nca bulunan Tunceli merkez, OvacÄ±k, PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Hozat ve NazÄ±miye ilÃ§e sÄ±nÄ±rlarÄ±nda 31 bÃ¶lge, 17-31 Mart'ta Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸtir.
HalkÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgelerine mÃ¼lki amirin izni olmadan giriÅŸleri yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r."
Kilis'te gÃ¶reve yeni baÅŸlayan 50 gÃ¼venlik korucusu yemin etti.
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 50 PakistanlÄ± yakalandÄ±.
Tunceli kent merkezi ile OvacÄ±k, PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Hozat ve NazÄ±miye ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar, terÃ¶r operasyonlarÄ± nedeniyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi
TÃ¼rkiye, NATO Deniz KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca Ä°talya'nÄ±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen Dynamic Manta-17 TatbikatÄ±'na bir denizaltÄ±, iki karakol uÃ§aÄŸÄ± ve bir fÄ±rkateynle katÄ±lÄ±yor
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Maas'a gÃ¶nderdiÄŸi mektup hakkÄ±nda, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin propagandalarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ekleriymiÅŸ gibi aktaranlara karÅŸÄ± bizim tutumumuz Ã§ok nettir" dedi
TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nÄ±n dÃ¼nkÃ¼ faiz kararÄ± sonrasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ bugÃ¼ne de taÅŸÄ±yan dolar/TL, 3,60'a geriledi
Ä°stanbul'da sabah erken saatlerde etkili olan saÄŸanak yaÄŸmur ÅŸehrin yÃ¼ksek kesimlerinde kara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°stanbul'un Ã‡atalca ve ArnavutkÃ¶y ilÃ§elerinde polis ekipleri uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik helikopter destekli operasyon dÃ¼zenledi
BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ± 4-1 kazanarak, 2002-2003 sezonundan sonra 3. kez adÄ±nÄ± Ã§eyrek finale yazdÄ±rdÄ±
BaÅŸkentte devam eden FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 55 kiÅŸiden 42'si tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki son durum ve Avrupa'daki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, aralarÄ±nda Hava Harp Okulunda gÃ¶revli 70 Ã¶ÄŸrencinin de bulunduÄŸu 72â€™si tutuklu 75 sanÄ±klÄ± davanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ±nda bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ± tamamlandÄ±
Valilik tarafÄ±ndan 23 alanda ilan edilen "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±nÄ±n sÃ¼resi 31 Mart'a kadar uzatÄ±ldÄ±
Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraÅŸtÄ±rmalarÄ± VakfÄ± (SETA), Hollanda'daki siyasetÃ§ilerin Ä°slam, TÃ¼rkiye ve yabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemlerini bir raporda derledi
Hollanda'da yapÄ±lan seÃ§imlerin ardÄ±ndan koalisyon hÃ¼kÃ¼metini oluÅŸturmasÄ± beklenen partilerin neredeyse tamamÄ±, TÃ¼rkiye ve Ã¼lkedeki TÃ¼rk kÃ¶kenlilere karÅŸÄ± olumsuz tavÄ±rlarÄ±yla dikkati Ã§ekiyor.