11:46, 17 Mart 2017 Cuma

Suriye jetleri Ä°srail uÃ§aÄŸÄ±nÄ± vurdu





Suriye ordusu bu sabah Ä°srail jetlerinin Suriye hava sahasÄ±nÄ± ihlal etmesi Ã¼zerine jetlerden birini vurduÄŸunu diÄŸerini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye ordusu, bu sabah dÃ¶rt Ä°srail jetinin Suriye hava sahasÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini duyurdu. AFP'nin haberine gÃ¶re, bir Ä°srail jeti dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼, bir diÄŸeri de vuruldu. Åžam rejimi, Ä°srail uÃ§aklarÄ±nÄ±n vurulmadan Ã¶nce, Suriye hava sahasÄ±nÄ± ihlal ederek Palmira yakÄ±nlarÄ±ndaki bir askeri hedefe saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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