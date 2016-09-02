Japonya keÅŸif uydusu fÄ±rlattÄ±

Japonya'nÄ±n uzaya keÅŸif uydusu gÃ¶nderildiÄŸi bildirildi.
Åžinhua haber ajansÄ±, uydunun Japonya'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Tanegashima Uzay Merkezi'ndenÂ H2A roketiyle fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
HaberdeÂ Japon HavacÄ±lÄ±k ve Uzay KeÅŸif AjansÄ±nÄ±n, uydunun, fÄ±rlatÄ±ldÄ±ktan yaklaÅŸÄ±k 20 dakika sonra roketten ayrÄ±larak Ã¶nceden belirlenen yÃ¶rÃ¼ngesine girdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Â
Uzaya dÃ¼n gÃ¶nderilmesi planlanan uydunun fÄ±rlatÄ±lÄ±ÅŸÄ±,Â olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle ertelenmiÅŸti.Â
MitsubishiÂ ÅŸirketi tarafÄ±ndan yapÄ±lan ve fÄ±rlatÄ±lan uydu, 2011'de piyasaya sÃ¼rÃ¼len Radar 3'Ã¼n yerini alacak ve Japonya'nÄ±n Uydu Ä°stihbarat Merkezince iÅŸletilecek.
Japonya'nÄ±n, 2 radar uydusu, bir yedek ve 3 optik uydudan oluÅŸan bir uydu keÅŸif aÄŸÄ± var.
Japon hÃ¼kÃ¼meti, fotoÄŸraflama sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in uzay gÃ¶nderdiÄŸi keÅŸif uydusu sayÄ±sÄ±nÄ± 10'a Ã§Ä±karmayÄ± planlÄ±yor.
Bilim adamlarÄ±, Kuzey Afrika'da Sahra bÃ¶lgesinin Ã§Ã¶lleÅŸmesinde insan topluluklarÄ±nÄ±n belirleyici etkisi olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
Roket, iletiÅŸim uydusu EchoStar 23'Ã¼ yÃ¼ksek irtifa yÃ¶rÃ¼ngesine yerleÅŸtirecek
Bilim adamlarÄ±, direnÃ§li bakterileri antibiyotiklere yeniden duyarlÄ± hale getirmenin yolunu keÅŸfetti
NASA, 8 yÄ±l Ã¶nce Ay'Ä±n yÃ¶rÃ¼ngesindeyken DÃ¼nya ile irtibatÄ± kesilen Hindistan'a ait bir keÅŸif uydusunun yerini tespit etmeyi baÅŸardÄ±
YaÅŸlÄ±larda, dÃ¼zenli yaban mersini suyu tÃ¼ketimi beynin biliÅŸsel fonksiyonlarÄ±nÄ± olumlu yÃ¶nde etkiliyor
NASA'nÄ±n 5 Mart'ta Ã§ektiÄŸi Antarktika'daki buzullarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n renk deÄŸiÅŸtirdiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren fotoÄŸraf iÃ§in aÃ§Ä±klama geldi
Ä°TÃœ Ã¶ÄŸrencilerinden oluÅŸan "Ä°TÃœ Rover TakÄ±mÄ±" yerli otomobil ve uÃ§ak Ã¼retimine de Ã¶rnek olabilecek tamamÄ± milli "insansÄ±z kara aracÄ±" Ã¼retti
ERÃœ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. HalÄ±cÄ±, "TÃ¼rk bilim insanlarÄ± olarak kÄ±tayla ilgili yapabildiÄŸimiz kadar bilimsel makale Ã¼retmek, Antarktika'da TÃ¼rkiye'nin bir bilim Ã¼ssÃ¼nÃ¼n bulunmasÄ±nÄ± ve kÄ±tada sÃ¶z sahibi olmak istiyoruz." dedi.
Peruâ€™daki UluslararasÄ± Patates Merkezi ve MÃ¼hendislik ve Teknoloji Ãœniversitesi, Amerikan Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA) ile ortak yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla Marsâ€™ta patates yetiÅŸtirmeye baÅŸlayacak
Bilim adamlarÄ±, hÃ¼creler arasÄ±ndaki iletiÅŸimi saÄŸlayan sitokin tÃ¼rÃ¼ bir enzimin, kansere karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini uyararak tÃ¼mÃ¶r oluÅŸumunu gerilettiÄŸini keÅŸfetti
ABD'de bilim adamlarÄ± ,belirsiz komutlarÄ± soru sorarak netleÅŸtiren robot yazÄ±lÄ±mÄ± geliÅŸtirildi
Rekabet Kurumu, hakim durumu kÃ¶tÃ¼ye kullanmayÄ± yasaklayan kanun maddelerini ihlal edip etmediÄŸinin tespitine yÃ¶nelik Google'a soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi.
Ä°stanbul'daki "kuyu" kÃ¶peÄŸi kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na icat ettikleri "kurtarma kolu" ile destek veren Ã¶zel bir lisenin robotik takÄ±mÄ±, yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lmak Ã¼zere ABD'ye hareket etti
Bakan Arslan, TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±nÄ±n kurulmasÄ±na iliÅŸkin, "Ãœlkemizde de artÄ±k uydu parÃ§alarÄ±nÄ± Ã¼retebilir hale geleceÄŸiz ve TÃ¼rksat 6A'yÄ± inÅŸallah tamamen milli ve yerli katkÄ±larla Ã¼lkemizde Ã¼retmiÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi