11:48, 17 Mart 2017 Cuma

Japonya keÅŸif uydusu fÄ±rlattÄ±



Foto: ArÅŸiv

Japonya, uzaya keÅŸif uydusu gÃ¶nderdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Japonya'nÄ±n uzaya keÅŸif uydusu gÃ¶nderildiÄŸi bildirildi. Åžinhua haber ajansÄ±, uydunun Japonya'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Tanegashima Uzay Merkezi'ndenÂ H2A roketiyle fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â HaberdeÂ Japon HavacÄ±lÄ±k ve Uzay KeÅŸif AjansÄ±nÄ±n, uydunun, fÄ±rlatÄ±ldÄ±ktan yaklaÅŸÄ±k 20 dakika sonra roketten ayrÄ±larak Ã¶nceden belirlenen yÃ¶rÃ¼ngesine girdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Â Uzaya dÃ¼n gÃ¶nderilmesi planlanan uydunun fÄ±rlatÄ±lÄ±ÅŸÄ±,Â olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle ertelenmiÅŸti.Â MitsubishiÂ ÅŸirketi tarafÄ±ndan yapÄ±lan ve fÄ±rlatÄ±lan uydu, 2011'de piyasaya sÃ¼rÃ¼len Radar 3'Ã¼n yerini alacak ve Japonya'nÄ±n Uydu Ä°stihbarat Merkezince iÅŸletilecek. Japonya'nÄ±n, 2 radar uydusu, bir yedek ve 3 optik uydudan oluÅŸan bir uydu keÅŸif aÄŸÄ± var. Japon hÃ¼kÃ¼meti, fotoÄŸraflama sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in uzay gÃ¶nderdiÄŸi keÅŸif uydusu sayÄ±sÄ±nÄ± 10'a Ã§Ä±karmayÄ± planlÄ±yor.

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