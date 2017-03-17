Kilis'te 50 gÃ¼venlik korucusu yemin etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
EÄŸitim sÃ¼recini baÅŸarÄ±yla tamamlayan gÃ¼venlik korucularÄ± iÃ§in Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yemin tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay GÃ¶khan Åžahin, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, vatanÄ± iÃ§in canÄ±nÄ± veren tÃ¼m ÅŸehitlere rahmet dilediÄŸini, gazileri minnetle andÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Vatan sevgisinin en net tarifinin, ÅŸehit ve gazilerin kahramanlÄ±klarÄ± olduÄŸunu anlatan Åžahin, kendilerinin de onlara layÄ±k olabilmek amacÄ±yla vatan iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z, doÄŸruluktan ayrÄ±lmadan Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± kaydetti.
Åžahin, "Kahraman korucular, taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¼niformanÄ±n yÃ¼ce TÃ¼rk milletinin ÅŸerefinin simgesi olduÄŸunu daima hatÄ±rlayÄ±nÄ±z. Åžu andan itibaren laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin inanÃ§lÄ±, kararlÄ± bir savunucusu ve onurlu bir ferdi olarak, birlik ve beraberlik ruhuyla yurdumuzda emniyet ve asayiÅŸi saÄŸlayacak, her tÃ¼rlÃ¼ ÅŸer unsurlarÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele edeceksiniz. GÃ¶revinizi en iyi ÅŸekilde yapacaÄŸÄ±nÄ±za inancÄ±m tamdÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
EÄŸitimi tamamlayan Hasan Åžavur da kanunlara, nizamlara ve emirlere harfiyen uyan "Ã§elik bilekli, aslan yÃ¼rekli" birer koruyucu olduklarÄ±nÄ± belirtti.
Ettikleri yemine baÄŸlÄ± kalarak birlik ve beraberlik ruhuyla hizmet edeceklerini dile getiren Åžavur, "DÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de iÃ§te ve dÄ±ÅŸta hiÃ§bir gÃ¼Ã§, bizi birlik ve beraberliÄŸimizden, vatan sevgimizden ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nceden ayrÄ± koyamayacaktÄ±r." dedi.
TÃ¶rende, masada bulunan TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ve silahlarÄ±n Ã¼zerine ellerini koyarak yemin eden 50 korucu, yeni gÃ¶revlerine baÅŸladÄ±. Program, askerlerin tÃ¶ren geÃ§iÅŸiyle sona erdi.
Programa, Vali Ä°smail Ã‡ataklÄ±, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Zafer Asker, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼nter Åženses, Kilis Åžehit ve Gazi Aileleri YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Murat Cumhur Muhtar da katÄ±ldÄ±.
G20 Ã¼lkelerinin maliye bakanlarÄ± ve merkez bankasÄ± yÃ¶neticilerinin bir araya geldiÄŸi toplantÄ±, Almanya'nÄ±n Baden-Baden kentinde baÅŸladÄ±. ToplantÄ±da TÃ¼rkiye'yi BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek temsil edecek
Kilis'te gÃ¶reve yeni baÅŸlayan 50 gÃ¼venlik korucusu yemin etti.
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 50 PakistanlÄ± yakalandÄ±.
Tunceli kent merkezi ile OvacÄ±k, PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Hozat ve NazÄ±miye ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar, terÃ¶r operasyonlarÄ± nedeniyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi
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Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Maas'a gÃ¶nderdiÄŸi mektup hakkÄ±nda, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin propagandalarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ekleriymiÅŸ gibi aktaranlara karÅŸÄ± bizim tutumumuz Ã§ok nettir" dedi
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Ä°stanbul'da sabah erken saatlerde etkili olan saÄŸanak yaÄŸmur ÅŸehrin yÃ¼ksek kesimlerinde kara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.
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BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ± 4-1 kazanarak, 2002-2003 sezonundan sonra 3. kez adÄ±nÄ± Ã§eyrek finale yazdÄ±rdÄ±
BaÅŸkentte devam eden FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 55 kiÅŸiden 42'si tutuklandÄ±
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Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraÅŸtÄ±rmalarÄ± VakfÄ± (SETA), Hollanda'daki siyasetÃ§ilerin Ä°slam, TÃ¼rkiye ve yabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemlerini bir raporda derledi