12:17, 17 Mart 2017 Cuma

Kilis'te 50 gÃ¼venlik korucusu yemin etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

EÄŸitim sÃ¼recini baÅŸarÄ±yla tamamlayan gÃ¼venlik korucularÄ± iÃ§in Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yemin tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay GÃ¶khan Åžahin, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, vatanÄ± iÃ§in canÄ±nÄ± veren tÃ¼m ÅŸehitlere rahmet dilediÄŸini, gazileri minnetle andÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Vatan sevgisinin en net tarifinin, ÅŸehit ve gazilerin kahramanlÄ±klarÄ± olduÄŸunu anlatan Åžahin, kendilerinin de onlara layÄ±k olabilmek amacÄ±yla vatan iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z, doÄŸruluktan ayrÄ±lmadan Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

Åžahin, "Kahraman korucular, taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¼niformanÄ±n yÃ¼ce TÃ¼rk milletinin ÅŸerefinin simgesi olduÄŸunu daima hatÄ±rlayÄ±nÄ±z. Åžu andan itibaren laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin inanÃ§lÄ±, kararlÄ± bir savunucusu ve onurlu bir ferdi olarak, birlik ve beraberlik ruhuyla yurdumuzda emniyet ve asayiÅŸi saÄŸlayacak, her tÃ¼rlÃ¼ ÅŸer unsurlarÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele edeceksiniz. GÃ¶revinizi en iyi ÅŸekilde yapacaÄŸÄ±nÄ±za inancÄ±m tamdÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

EÄŸitimi tamamlayan Hasan Åžavur da kanunlara, nizamlara ve emirlere harfiyen uyan "Ã§elik bilekli, aslan yÃ¼rekli" birer koruyucu olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Ettikleri yemine baÄŸlÄ± kalarak birlik ve beraberlik ruhuyla hizmet edeceklerini dile getiren Åžavur, "DÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de iÃ§te ve dÄ±ÅŸta hiÃ§bir gÃ¼Ã§, bizi birlik ve beraberliÄŸimizden, vatan sevgimizden ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nceden ayrÄ± koyamayacaktÄ±r." dedi.

TÃ¶rende, masada bulunan TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ve silahlarÄ±n Ã¼zerine ellerini koyarak yemin eden 50 korucu, yeni gÃ¶revlerine baÅŸladÄ±. Program, askerlerin tÃ¶ren geÃ§iÅŸiyle sona erdi.

Programa, Vali Ä°smail Ã‡ataklÄ±, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Zafer Asker, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼nter Åženses, Kilis Åžehit ve Gazi Aileleri YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Murat Cumhur Muhtar da katÄ±ldÄ±.