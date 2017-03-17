12:27, 17 Mart 2017 Cuma

G20 toplantÄ±sÄ± Almanya'da baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

G20Â Ã¼lkelerinin maliye bakanlarÄ± ve merkez bankasÄ± yÃ¶neticilerinin bir araya geldiÄŸi toplantÄ±, Almanya'nÄ±nÂ Baden-BadenÂ kentinde baÅŸladÄ±.

G20 DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± kasÄ±m ayÄ± sonuna kadar yÃ¼rÃ¼tecek olan Almanyaâ€™nÄ±n Baden-WÃ¼rttemberg eyaletine baÄŸlÄ± Baden-Baden kentinde, G20 maliye bakanlarÄ± ve merkez bankasÄ± temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± baÅŸladÄ±.

Kongre Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±larda TÃ¼rkiyeâ€™yi, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Mehmet ÅžimÅŸekÂ temsil edecek. G20 toplantÄ±larÄ± iÃ§in beraberindeki heyetle bugÃ¼n Almanya'ya gelen ÅžimÅŸek, Ã§eÅŸitli panellere konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lacak. ÅžimÅŸek, ayrÄ±ca Ã§ok sayÄ±da yatÄ±rÄ±mcÄ± grubuyla da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

TOPLANTIDA, ARTAN KORUMACILIÄžA NET BÄ°R DURUÅž SERGÄ°LENMESÄ° MESAJI VERÄ°LECEK

"Artan korumacÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± net bir duruÅŸ sergilenmesi" mesajÄ±nÄ±n verileceÄŸi G20 maliye bakanlarÄ± ve merkez bankasÄ± baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda, finans alanÄ±nda ekonomik esnekliÄŸi gÃ¼Ã§lendirmek, dijitalleÅŸmeyi ÅŸekillendirmek ve Afrika'ya yatÄ±rÄ±mÄ± teÅŸvik etmek gibi konular ele alÄ±nacak.

ToplantÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin ortak bir bildiri yayÄ±nlanacak. AyrÄ±ca, Almanya Maliye BakanÄ± Wolfgang Schaeuble ve Bundesbank BaÅŸkanÄ± Jens Weidmann, yarÄ±n dÃ¼zenlenecek basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunacak.

Maliye bakanlarÄ± ve merkez bankasÄ± yÃ¶neticileri arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, 7- 8 Temmuz'da Hamburg'da yapÄ±lacak devlet baÅŸkanlarÄ± veya hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± G20 Zirvesi'nin finansal konularÄ±na hazÄ±rlÄ±k niteliÄŸi taÅŸÄ±yacak.

G20 maliye bakanlarÄ± ve merkez bankasÄ± yÃ¶neticileri, nisan ve ekim aylarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek UluslararasÄ± Para Fonu (IMF) ilkbahar ve yÄ±llÄ±k toplantÄ±larÄ±nda tekrar bir araya gelecek.