Meteoroloji'den 5 il iÃ§in kuvvetli kar uyarÄ±sÄ±

MeteorolojiÂ 7. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Sivas, Kayseri, Yozgat, NevÅŸehir ve KÄ±rÅŸehir'de bugÃ¼n ve yarÄ±n yer yerÂ kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±Â bekleniyor.
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azalmasÄ± nedeniyle meydana gelebilecek ulaÅŸÄ±mda aksama, gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinde azalma, kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin dikkatli olmalarÄ± istendi.
ElazÄ±ÄŸ'da temizlik iÅŸÃ§ileri Ã§Ã¶p konteynerinde el bombasÄ± buldu
Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle dÃ¼n batan TÃ¼rk kargo gemisinin mÃ¼rettebatÄ±ndan 3 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±
GÃ¼ney Kore Arazi, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ho, TÃ¼rkiye'nin merkez Ã¼lke niteliÄŸi, GÃ¼ney Kore'nin de inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ndeki yÃ¼ksek teknoloji ve finans gÃ¼cÃ¼yle Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelerde bir iÅŸbirliÄŸine gidilebileceÄŸini sÃ¶yledi
Sivas, Kayseri, Yozgat, NevÅŸehir ve KÄ±rÅŸehir'de kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor
G20 Ã¼lkelerinin maliye bakanlarÄ± ve merkez bankasÄ± yÃ¶neticilerinin bir araya geldiÄŸi toplantÄ±, Almanya'nÄ±n Baden-Baden kentinde baÅŸladÄ±.
Kilis'te gÃ¶reve yeni baÅŸlayan 50 gÃ¼venlik korucusu yemin etti.
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 50 PakistanlÄ± yakalandÄ±.
Tunceli kent merkezi ile OvacÄ±k, PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Hozat ve NazÄ±miye ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar, terÃ¶r operasyonlarÄ± nedeniyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi
TÃ¼rkiye, NATO Deniz KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca Ä°talya'nÄ±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen Dynamic Manta-17 TatbikatÄ±'na bir denizaltÄ±, iki karakol uÃ§aÄŸÄ± ve bir fÄ±rkateynle katÄ±lÄ±yor
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Maas'a gÃ¶nderdiÄŸi mektup hakkÄ±nda, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin propagandalarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ekleriymiÅŸ gibi aktaranlara karÅŸÄ± bizim tutumumuz Ã§ok nettir" dedi
TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nÄ±n dÃ¼nkÃ¼ faiz kararÄ± sonrasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ bugÃ¼ne de taÅŸÄ±yan dolar/TL, 3,60'a geriledi
Ä°stanbul'da sabah erken saatlerde etkili olan saÄŸanak yaÄŸmur ÅŸehrin yÃ¼ksek kesimlerinde kara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°stanbul'un Ã‡atalca ve ArnavutkÃ¶y ilÃ§elerinde polis ekipleri uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik helikopter destekli operasyon dÃ¼zenledi
BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nÄ± 4-1 kazanarak, 2002-2003 sezonundan sonra 3. kez adÄ±nÄ± Ã§eyrek finale yazdÄ±rdÄ±
BaÅŸkentte devam eden FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 55 kiÅŸiden 42'si tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki son durum ve Avrupa'daki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±