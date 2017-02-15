12:33, 17 Mart 2017 Cuma

Meteoroloji'den 5 il iÃ§in kuvvetli kar uyarÄ±sÄ±



Foto: ArÅŸiv

Sivas, Kayseri, Yozgat, NevÅŸehir ve KÄ±rÅŸehir'de kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MeteorolojiÂ 7. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Tahmin ve UyarÄ± Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Sivas, Kayseri, Yozgat, NevÅŸehir ve KÄ±rÅŸehir'de bugÃ¼n ve yarÄ±n yer yerÂ kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±Â bekleniyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azalmasÄ± nedeniyle meydana gelebilecek ulaÅŸÄ±mda aksama, gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinde azalma, kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin dikkatli olmalarÄ± istendi.

Ä°lgili Konular meteoroloji

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.