12:40, 17 Mart 2017 Cuma

Güney Kore'den Türkiye'ye işbirliği çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang, Türkiye'nin hem Ortadoğu ve Orta Asya’da merkez ülke niteliğinde hem de bu ülkelerle ilişkileri oldukça iyi bir ülke olduğunu belirterek, "Güney Kore de inşaat sektöründe yüksek teknoloji ve finansman gücüne sahip. Bu güçlü yönlerimizi birleştirerek üçüncü bir ülkede başarılı bir şekilde güçlü bir işbirliği yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Ho yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin geçen 60 yılda Kore Savaşı'ndan kaynaklanan bir nitelik taşıdığını ve Güney Kore’nin şimdiki ekonomik gelişimini Türkiye’den yardım alarak sağladığını düşündüklerini ifade ederek, “Ancak bundan sonraki 60 yılda ve daha da ileride Güney Kore’nin edindiği deneyim ve teknolojileri Türkiye ile paylaşarak, iki ülkenin birlikte büyümesi ve üçüncü ülkelerde çalışması konusunda işbirliği yapacağız.” diye konuştu.

"İKİ ÜLKENİN KAYDETTİĞİ EKONOMİK GELİŞİM BENZER"

Türkiye’nin 2003’ten 2013’e kadar kaydettiği ekonomik gelişimin Güney Kore’nin gerçekleştirdiği ekonomik gelişimle büyük benzerlik gösterdiğinin altını çizen Ho, “Mesela Türkiye, son dönemlerde altyapı yatırımlarına ve yanı sıra eğitim ve teknolojiye de önem veriyor. Güney Kore de 1980’li yıllarda daha çok gemi, otomotiv, beyaz eşya sanayine öncelik verirken 1990’lı yıllarda teknoloji ve bilişim alanlarına odaklandı.” değerlendirmesinde bulundu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün önemine de dikkati çeken Ho, şunları söyledi:

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye açısından tarihi öneminin yanı sıra hem ekonomik büyüme, hem çevredeki bölgeyi geliştirme hem de yurt dışından gelen heyetler için önemi var. Çanakkale Köprüsü, ayrıca teknolojik açıdan bakıldığında da dünyanın en uzun asma köprüsü. Türkiye, çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprü vesilesiyle daha çok yüksek teknolojiye sahip olabilir ve dünya piyasasında da üstün teknolojiye sahip projeleri üstlenebilir. Bundan sonra yapılacak, çoğu inşaat büyük projelere hem teknoloji hem finansman sağlamak gerekiyor. Türkiye, bu ikisine sahip olduktan sonra dünya piyasasında daha büyük projelere girebilir. O konularda da Güney Kore firmaları ile işbirliği yapabilir.

Türkiye, hem Ortadoğu ve Orta Asya’da bir merkez ülke niteliğinde hem de bu ülkelerle ilişkileri oldukça iyi. Güney Kore de inşaat sektöründe yüksek teknoloji ve finansman gücüne sahip. Bu güçlü yönlerimizi birleştirerek üçüncü bir ülkede başarılı bir şekilde güçlü bir işbirliği yapabileceğimizi düşünüyorum."