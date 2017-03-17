12:46, 17 Mart 2017 Cuma

Tayvan ABD'den hayalet uÃ§ak isteyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tayvan yetkilileri, Ã‡in tehdidinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak hava kuvvetlerini gÃ¶zden geÃ§irme ve yenileme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ±, ABD'den hayalet uÃ§ak satÄ±n almak istediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Tayvan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, "artan Ã‡in tehdidine" karÅŸÄ± F-16 savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± geliÅŸtireceklerini ve ABD'den son model hayalet uÃ§ak satÄ±n almak istediklerini belirtti.

Savunma BakanÄ± FÄ±ng Shih-kuan, "Tayvan, hava ve deniz tehditlerine karÅŸÄ± pahalÄ± olmayan ancak etkili asimetrik savaÅŸ tekniklerine odaklanmÄ±ÅŸ durumda." dedi.

Tayvan hava kuvvetlerinin 160 kilometre geniÅŸliÄŸindeki Tayvan BoÄŸazÄ±'ndan Ã‡in'i vurma kapasitesine sahip olduÄŸunu savunan askeri yetkililer, bin 300 kilometre uzaklÄ±ktaki Ã‡in Ã¼slerini de vurabileceklerini iddia etti.

Ã‡in, geÃ§en hafta radara yakalanmayan 5. nesil savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± J-20'nin ordu envanterine alÄ±narak aktif kullanÄ±ma girdiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Ä°lk test uÃ§uÅŸunu 2011â€™de yapan hayalet uÃ§aÄŸÄ±n kÄ±sa ve uzun menzilli fÃ¼ze taÅŸÄ±ma kabiliyeti bulunuyor. Ãœlkenin tamamen yerli Ã¼retimi hayalet uÃ§aÄŸÄ± J-20, geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda dÃ¼zenlenen Cuhay HavacÄ±lÄ±k FuarÄ±â€™nda gÃ¶steri uÃ§uÅŸu yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡inâ€™in J-20 ve J-31, ABDâ€™nin F-22 ve F-35, Rusyaâ€™nÄ±n T-50 savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, dÃ¼nyada radara yakalanmayan uÃ§aklar kategorisinde yer alÄ±yor.

Ã‡Ä°N TEHDÄ°DÄ° VURGUSU

DiÄŸer yandan Tayvan, genel gÃ¼venlik durumuna iliÅŸkin dÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± bir raporda Ã‡in tehdidine dikkati Ã§ekmiÅŸ, adanÄ±n askeri ve savunma kapasitesinin geliÅŸtirileceÄŸini duyurmuÅŸtu.

Tayvan, savunma harcamasÄ±nÄ± bu yÄ±l yÃ¼zde 1 artÄ±rarak 11,4 milyar dolara Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡in ise bu yÄ±lÄ±n savunma bÃ¼tÃ§esinde yÃ¼zde 7 artÄ±ÅŸ yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek 152 milyar dolar ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Raporda, Tayvan'Ä±n "Ã‡in tehdidi" vurgusu dikkati Ã§ekerken, gelecek yÄ±l gayrisafi yurtiÃ§i hasÄ±lanÄ±n yÃ¼zde 3'Ã¼nÃ¼ savunmaya ayÄ±racaÄŸÄ± ve bunun 1999'dan bu yana savunmaya ayrÄ±lan en yÃ¼ksek oran olduÄŸu duyuruldu.

Tayvan'Ä±n hem havadan hem denizden tehdit altÄ±nda olduÄŸu savunulan raporda, Ã‡in'in "adaya doÄŸrulttuÄŸu fÃ¼zelerin tehdit algÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" kaydedildi. Tayvan ile Ã‡in arasÄ±nda bir Ã§atÄ±ÅŸma olmasÄ± durumunda, Ã‡in'in ilk hedefinin "Ã§eÅŸitli askeri yollar kullanarak" Tayvan'Ä± kuÅŸatma altÄ±na almak olacaÄŸÄ± iddia edildi.

ABD'nin bÃ¶lgede nasÄ±l bir politika izleyeceÄŸine iliÅŸkin belirsizlik, Japonya'nÄ±n artan askeri kapasitesi ve GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde olasÄ± bir kriz, raporda ele alÄ±nan diÄŸer konular arasÄ±nda yer aldÄ±.

Tayvan'a silah satan ABD'nin 1979 yÄ±lÄ±nda imzalanan bir kanun uyarÄ±nca adayÄ± koruma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ bulunuyor.

Ã‡in'de 1949'da Mao ZÄ±dong'un iktidara gelmesi Ã¼zerine bazÄ± hÃ¼kÃ¼met Ã¼yeleri, Tayvan'a kaÃ§arak adada baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmiÅŸ ve milliyetÃ§i Ã‡in olarak da adlandÄ±rdÄ±klarÄ± Tayvan'Ä± kurmuÅŸlardÄ±. Ancak Ã‡in, Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmemiÅŸti. Tayvan'Ä± sadece 22 Ã¼lke tanÄ±yor.