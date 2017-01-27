13:12, 17 Mart 2017 Cuma

Akdeniz'de batan gemide 3 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±



Foto: ArÅŸiv

Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle dÃ¼n batan TÃ¼rk kargo gemisinin mÃ¼rettebatÄ±ndan 3 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÃ¼n,Â Misurata LimanÄ±Â aÃ§Ä±ÄŸÄ±nda demirlediÄŸi sÄ±rada olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle batan TÃ¼rk bayraklÄ± "M/V TINAZTEPE-S isimli gemi personelinden Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Bu arada, kurtarÄ±lan mÃ¼rettebat sayÄ±sÄ± 7'ye Ã§Ä±karken, kayÄ±p 3 kiÅŸiyi arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Batu Denizcilik ÅŸirketinden yetkililer, cenazelerin TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderilmesi iÃ§in iÅŸlemleri yÃ¼rÃ¼tmek iÃ§in bÃ¶lgeye gidecek. Gemi, dÃ¼n, Misurata LimanÄ± aÃ§Ä±ÄŸÄ±nda demirlediÄŸi sÄ±rada yerel saatle 10.30'da batmÄ±ÅŸtÄ±.Â TÃ¼rkiye'nin Misurata BaÅŸkonsolusluÄŸu olayÄ± yakÄ±ndan takip ediyor.

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