14:33, 17 Mart 2017 Cuma

Afrika'da en hÄ±zlÄ± internet eriÅŸimi Kenya'da





Kenya 13,7 Mbps mobil internet hÄ±zÄ±yla da Afrika Ã¼lkeleri arasÄ±nda ilk sÄ±rada bulunuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°Ã§erik daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸÄ± (CDN) ÅŸirketi Akamai Technologies, Afrika'da en hÄ±zlÄ± internet eriÅŸiminin Kenya'da olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. KuruluÅŸun yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 2016 son Ã§eyrek raporunda, Afrika'da kullanÄ±cÄ±larÄ±n en hÄ±zlÄ± internet hizmetine Kenya'da ulaÅŸabildiÄŸi kaydedildi. Kenya'nÄ±n 15 Mbps ortalama hÄ±zla Afrika Ã¼lkeleri arasÄ±nda ilk sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen raporda, 6,6 Mbps ortalama hÄ±zla GÃ¼ney Afrika'nÄ±n ikinci, 4,1 Mbps ortalama hÄ±zla Nijerya'nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, 5,2 Mbps ortalama hÄ±zla Fas'Ä±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ve 2,2 Mbps ortalama hÄ±zla MÄ±sÄ±r'Ä±n beÅŸinci Ã¼lke olduÄŸu vurgulandÄ±. Raporda, Kenya'nÄ±n, kÃ¼resel Ã§aptaki araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re Almanya, Portekiz, Macaristan gibi birÃ§ok Avrupa Ã¼lkesini geride bÄ±rakarak 23'Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada geldiÄŸine deÄŸinildi. AyrÄ±ca Kenya 13,7 Mbps mobil internet hÄ±zÄ±yla da Afrika Ã¼lkeleri arasÄ±nda ilk sÄ±rada bulunuyor. DÃ¼nyada internet hÄ±zÄ±nÄ±n bir Ã¶nceki Ã§eyreÄŸe gÃ¶re yÃ¼zde 12 artarak ortalama 7,0 Mbps seviyesine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± da aktarÄ±lan raporda, "DÃ¼nyada ortalama en yÃ¼ksek internet hÄ±zÄ±na sahip Ã¼lke 26,1 Mbps ile GÃ¼ney Kore, mobil internet hÄ±zÄ±nda ise 26,8 Mbps ile Ä°ngiltere oldu." bilgisi yer aldÄ±.

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