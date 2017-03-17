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14:48, 17 Mart 2017 Cuma
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14:38, 17 Mart 2017 Cuma

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Ã‡Ã¶p konteynerinde el bombasÄ± bulundu
Ã‡Ã¶p konteynerinde el bombasÄ± bulundu

ElazÄ±ÄŸ'da temizlik iÅŸÃ§ileri Ã§Ã¶p konteynerinde el bombasÄ± buldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ElazÄ±ÄŸ'da belediye temizlik iÅŸÃ§ilerince, Ã§Ã¶p konteynerinde el bombasÄ± bulundu.

Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸu BulvarÄ±'nda temizlik hizmeti yÃ¼rÃ¼ten ElazÄ±ÄŸ Belediyesi personeli, konteynerdeki Ã§Ã¶pÃ¼ atÄ±k kamyonuna boÅŸalttÄ±klarÄ± sÄ±rada Ã§Ã¶pler arasÄ±nda el bombasÄ± bulunduÄŸunu fark etti.

Durumun bildirilmesi Ã¼zerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptÄ±klarÄ± incelemenin ardÄ±ndan el bombasÄ±nÄ± emniyete gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.



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