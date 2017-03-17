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16:54, 17 Mart 2017 Cuma
Asya
14:52, 17 Mart 2017 Cuma

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ERC BaÅŸkanÄ±'ndan AB ve BM'ye Myanmar eleÅŸtirisi
ERC BaÅŸkanÄ±'ndan AB ve BM'ye Myanmar eleÅŸtirisi

Avrupa Rohingya Konseyi BaÅŸkanÄ± Dr. Kyaw, "AB, soruÅŸturma komisyonunun Myanmar'da bÃ¼tÃ¼n suÃ§larÄ± iÅŸleyen ordu tarafÄ±ndan oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istiyor. Bu, gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) BaÅŸkanÄ± Dr. Hla Kyaw, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ve Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) Myanmar'da ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n (Rohingyalar) maruz kaldÄ±ÄŸÄ± "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§larÄ±n" araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± baÄŸÄ±msÄ±z soruÅŸturma komisyonu kurulmasÄ± konusunda sergilediÄŸi "isteksiz" tavra tepki gÃ¶stererek, "Biz daha ne kadar acÄ± Ã§ekeceÄŸiz? Myanmar'da tamamen yok olmamÄ±z iÃ§in daha ne kadar zamana ihtiyacÄ±nÄ±z var?" sorusunu yÃ¶neltti.

Kyaw, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi'nin 34. oturumunda yan etkinlikler dÃ¼zenleyerek ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sesini dÃ¼nyaya duyurmak olarak Cenevre'ye geldiklerini belirtti.

BM Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Yanghee Lee'nin Myanmar'da ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± iÅŸlenen cinayetler ve insan haklarÄ± ihlalleri iÃ§in uluslararasÄ± arenada "hÄ±zlÄ±, ayrÄ±ntÄ±lÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu anÄ±msatan Kyaw, AB, BM ve uluslararasÄ± toplumun bu Ã§aÄŸrÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sergilediÄŸi "isteksizliÄŸi" eleÅŸtirdi.

Konseyin 34. oturumunda Lee'nin Myanmar'da uluslararasÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin teklifinin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Kyaw, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"MÃ¼nferit bir eylemci ve ERC baÅŸkanÄ± olarak, hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±k. ÃœzgÃ¼nÃ¼z. UluslararasÄ± toplum, ne yazÄ±k ki Myanmar'da insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§larÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ± konusunda son derece isteksiz. Arakan'da yavaÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ bir soykÄ±rÄ±m yaÅŸanÄ±yor. Bu soykÄ±rÄ±ma ciddi bir tepki verilmemesinden rahatsÄ±zÄ±z." dedi.

"BU KOMÄ°SYONA RAZI DEÄžÄ°LÄ°Z"

AB'nin tutumuna da deÄŸinen Kyaw, "AB, soruÅŸturma komisyonunun Myanmar'da bÃ¼tÃ¼n suÃ§larÄ± iÅŸleyen ordu tarafÄ±ndan oluÅŸturulmasÄ±nÄ± ve araÅŸtÄ±rmayÄ± da onlarÄ±n yapmasÄ±nÄ± istiyor. Bu, gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼. BÃ¶yle bir komisyona razÄ± deÄŸiliz."

Kyaw, BM, AB ve tÃ¼m uluslararasÄ± toplumun Ã¼lkesindeki zulmÃ¼n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma komisyonunun kurulmasÄ±na destek vermesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi tarafÄ±ndan 3 Åžubat'ta yayÄ±mlanan raporun Arakan'da yaÅŸanan zulmÃ¼n sadece kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Kyaw, "Buz daÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼nmeyen kÄ±smÄ± Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k. Daha araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gereken birÃ§ok olay var. BazÄ± Avrupa Ã¼lkeleri, maalesef, Myanmar'da Aung San Suu Ã‡ii hÃ¼kÃ¼metiyle ticari ve diplomatik iliÅŸkilerini dengede tutmak iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete sÃ¼rekli zaman ve alan tanÄ±yor. ERC olarak bir soru sormak istiyorum: Biz daha ne kadar acÄ± Ã§ekeceÄŸiz? Myanmar'da tamamen yok olmamÄ±z iÃ§in daha ne kadar zamana ihtiyacÄ±nÄ±z var?"

"BM Ä°STEKSÄ°Z DAVRANIYOR"

Kyaw, BM'nin Myanmar'da yaÅŸanan zulme yÄ±llardÄ±r seyirci kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ãœlkemde MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§lar, ben daha Ã§ocukken baÅŸladÄ±. BM'nin bunlarÄ± biliyor olmasÄ± gerek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eskiden bu yana ofisleri ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, orada yaÅŸananlara ÅŸahit oluyordu. Buna karÅŸÄ±n Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ±n durdurulmasÄ± konusunda hala isteksiz davranÄ±yorlar. Åžimdi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir dil kullanarak 'Myanmar'da insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸlendiÄŸini' ifade ediyorlar. Bundan mutluyuz, fakat uluslararasÄ± toplumun gÃ¶sterdiÄŸi tepkiden mutlu deÄŸiliz."

TÃ¼rkiye'nin Arakan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na verdiÄŸi destekten duyduklarÄ± memnuniyeti dile getiren Kyaw, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (TÄ°KA) bÃ¶lgede insani yardÄ±m yapan az sayÄ±daki kuruluÅŸtan biri olduÄŸunu vurguladÄ±.

Kyaw TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin ve halkÄ±nÄ±n kendilerine verdiÄŸi desteÄŸi sÃ¼rdÃ¼rerek, uluslararasÄ± soruÅŸturma komisyonunun kurulmasÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmesini beklediklerini sÃ¶zlerine ekledi.



Ä°lgili Konular Myanmar ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar
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