14:55, 17 Mart 2017 Cuma

15 Temmuz sonrasÄ± 6 bin 511 kiÅŸi TSK'dan ihraÃ§ edildi





Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi nedeniyle 6 bin 511 kiÅŸinin TSK'dan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi nedeniyle 6 bin 511 kiÅŸinin TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden (TSK) Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, toplam 16 bin 409 kiÅŸinin askeri Ã¶ÄŸrencilik statÃ¼sÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸini bildirdi. CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu'nun yazÄ±lÄ± soru Ã¶nergesini yanÄ±tlayan IÅŸÄ±k, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi nedeniyle hakkÄ±nda TSK'dan Ã§Ä±karma iÅŸlemi tesis edilen personel sayÄ±sÄ±nÄ±n 6 bin 511 olduÄŸu bilgisini verdi. IÅŸÄ±k, ayrÄ±ca, 4 bin 90 askeri lise Ã¶ÄŸrencisi, 6 bin 140 astsubay meslek yÃ¼ksekokulu Ã¶ÄŸrencisi ile 6 bin 179 lisans dÃ¼zeyinde (Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, GÃ¼lhane Askeri TÄ±p Akademisi, HemÅŸirelik YÃ¼ksekokulu) olmak Ã¼zere toplam 16 bin 409 kiÅŸinin askeri Ã¶ÄŸrencilik statÃ¼sÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸini belirtti.

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