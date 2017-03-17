15:06, 17 Mart 2017 Cuma

Asya'nÄ±n Kalbi-Ä°stanbul SÃ¼reci ToplantÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AfganistanÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hikmet Halil Karzai veÂ AzerbaycanÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± GÃ¼venlik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ DirektÃ¶rÃ¼ Kaya Memmedov eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda BakÃ¼'de dÃ¼zenlenen toplantÄ±ya sÃ¼rece Ã¼ye Ã¼lkelerin yetkilileri katÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkiye'yi temsilen toplantÄ±da bulunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Asya Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i FazlÄ± Ã‡orman, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Afganistan'da ve bÃ¶lgede istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'nin Ã¶nderliÄŸinde baÅŸlayan Ä°stanbul sÃ¼reci kapsamÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey yetkililerin her yÄ±l birkaÃ§ kez toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n da yÄ±l iÃ§erisinde en az bir kez bir araya geldiÄŸini bildirdi.

Ã‡orman, bugÃ¼n yapÄ±lan toplantÄ±da Ã¼lkelerin gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler hususunda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bildireceÄŸini kaydetti.

Asya'nÄ±n kalbi bÃ¶lgesindeki sorunlarÄ±n, mÃ¼ÅŸterek ve bÃ¶lgesel Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ± gerektirdiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinden hareketle, Afganistan odaklÄ± olarak, gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler vasÄ±tasÄ±yla bÃ¶lgesel iÅŸ birliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmayÄ± pekiÅŸtirmeyi amaÃ§layan Ä°stanbul SÃ¼reci, TÃ¼rkiye'nin liderliÄŸinde Afganistan ile 2 KasÄ±m 2011'de dÃ¼zenlenen "Afganistan iÃ§in Ä°stanbul KonferansÄ±" ile hayata geÃ§irildi.Â