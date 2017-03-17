Asya'nÄ±n Kalbi-Ä°stanbul SÃ¼reci ToplantÄ±sÄ±

AfganistanÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hikmet Halil Karzai veÂ AzerbaycanÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± GÃ¼venlik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ DirektÃ¶rÃ¼ Kaya Memmedov eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda BakÃ¼'de dÃ¼zenlenen toplantÄ±ya sÃ¼rece Ã¼ye Ã¼lkelerin yetkilileri katÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye'yi temsilen toplantÄ±da bulunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Asya Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i FazlÄ± Ã‡orman, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Afganistan'da ve bÃ¶lgede istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'nin Ã¶nderliÄŸinde baÅŸlayan Ä°stanbul sÃ¼reci kapsamÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey yetkililerin her yÄ±l birkaÃ§ kez toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n da yÄ±l iÃ§erisinde en az bir kez bir araya geldiÄŸini bildirdi.
Ã‡orman, bugÃ¼n yapÄ±lan toplantÄ±da Ã¼lkelerin gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler hususunda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bildireceÄŸini kaydetti.
Asya'nÄ±n kalbi bÃ¶lgesindeki sorunlarÄ±n, mÃ¼ÅŸterek ve bÃ¶lgesel Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ± gerektirdiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinden hareketle, Afganistan odaklÄ± olarak, gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler vasÄ±tasÄ±yla bÃ¶lgesel iÅŸ birliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmayÄ± pekiÅŸtirmeyi amaÃ§layan Ä°stanbul SÃ¼reci, TÃ¼rkiye'nin liderliÄŸinde Afganistan ile 2 KasÄ±m 2011'de dÃ¼zenlenen "Afganistan iÃ§in Ä°stanbul KonferansÄ±" ile hayata geÃ§irildi.Â
Avrupa Rohingya Konseyi BaÅŸkanÄ± Dr. Kyaw, "AB, soruÅŸturma komisyonunun Myanmar'da bÃ¼tÃ¼n suÃ§larÄ± iÅŸleyen ordu tarafÄ±ndan oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istiyor. Bu, gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼" dedi
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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmeye devam etmesi halinde askeri mÃ¼dahale seÃ§eneÄŸinin gÃ¼ndeme gelebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Azerbaycan'da Asya'nÄ±n Kalbi-Ä°stanbul SÃ¼reci (HoA-IP) YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Memurlar ToplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
Avrupa Rohingya Konseyi BaÅŸkanÄ± Dr. Kyaw, "AB, soruÅŸturma komisyonunun Myanmar'da bÃ¼tÃ¼n suÃ§larÄ± iÅŸleyen ordu tarafÄ±ndan oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istiyor. Bu, gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼." dedi.
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Hollanda'da ilk kez seÃ§imlere katÄ±lan TÃ¼rk asÄ±llÄ± Tunahan Kuzu ve SelÃ§uk Ã–ztÃ¼rkâ€™Ã¼n kurduÄŸu Denk Partisi, ikisi TÃ¼rk, biri Fas asÄ±llÄ± 3 milletvekili Ã§Ä±kararak Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±
Tayvan, Ã‡in tehdidine karÅŸÄ± hava kuvvetlerini gÃ¶zden geÃ§irdiÄŸini, ABD'den hayalet uÃ§ak isteyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
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Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, BaÅŸkan Trump'Ä±n yargÄ±ya takÄ±lan ikinci vize dÃ¼zenlemesinin tamamen hukuki Ã¶lÃ§Ã¼lere gÃ¶re yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak en kÄ±sa zamanda temyiz baÅŸvurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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