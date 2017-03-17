15:10, 17 Mart 2017 Cuma

Yeni Zigana TÃ¼neli'nin temeli atÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Zigana TÃ¼neli, tarihi Ä°pek Yolu'nun en Ã¶nemli noktasÄ±. TÃ¼nel inÅŸa edilince Trabzon'dan GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'ye, Bayburt'a, oradan Erzurum AÅŸkale'ye, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'den Erzincan'a yol kÄ±salacak, daha gÃ¼venli hale gelecek ve insanlarÄ±mÄ±z rahat, konforlu ÅŸekilde seyahat edecek." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zigana-GÃ¼mÃ¼ÅŸhane yolu KÃ¶stere mevkisinde dÃ¼zenlenenÂ Yeni Zigana GeÃ§idi Temel Atma TÃ¶reni'ne katÄ±ldÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Yeni Zigana TÃ¼neli'ne, KÃ¶stere mevkisinden girileceÄŸini, 15 kilometre sonra MaÃ§ka'dan Ã§Ä±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Zigana TÃ¼neli'nin, tarihi Ä°pek Yolu'nun en Ã¶nemli noktasÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼nel inÅŸa edilince Trabzon'dan GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'ye, Bayburt'a, oradan Erzurum AÅŸkale'ye, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'den Erzincan'a yol daha kÄ±salacak, daha gÃ¼venli hale gelecek ve insanlarÄ±mÄ±z rahat, konforlu ÅŸekilde seyahat edecek." dedi.

"ZOR OLAN HEMEN YAPILIR; Ä°MKANSIZ BÄ°RAZ ZAMAN ALIR"

GeÃ§miÅŸte nice ocaklarÄ±n sÃ¶nmesine neden olan Zigana DaÄŸÄ±'nÄ±n, tÃ¼rkÃ¼lere, aÄŸÄ±tlara da konu olduÄŸunu anÄ±msatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Eskiden ticaret yapanlar, DoÄŸu Anadolu ve Ä°ran'Ä±n batÄ±ya aÃ§Ä±lan limanÄ± olan Trabzon'a ulaÅŸmak iÃ§in bu daÄŸlarÄ± aÅŸmak zorundalardÄ±. Birbirlerini yolcu ederken, 'Zigana'da hayatta kalÄ±rsan, Ä°nÅŸallah gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼z.' diyordu. ArtÄ±k bu topraklarda hiÃ§bir yerde hayatta kalma derdiyle seyahat olmayacak. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, konforlu, huzurlu, emniyetli 780 bin kilometre kare vatan topraÄŸÄ±nÄ±n her kÃ¶ÅŸesine rahatÃ§a gidecekler, sevdikleriyle bir araya gelecekler."

AK Parti'nin, "Zor olan hemen yapÄ±lÄ±r, imkansÄ±z biraz zaman alÄ±r." anlayÄ±ÅŸÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Vakit dar, cumaya gideceÄŸiz. GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'de bir araya geleceÄŸiz ve orada 16 Nisan'Ä± konuÅŸacaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸini, aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlarÄ±nÄ± konuÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.Â

"HÄ°ZMETLER GECÄ°KMEDEN BÄ°TECEK"

"Son iÅŸimizi yapalÄ±m, yÃ¼kleniciyi Ã§aÄŸÄ±ralÄ±m, bir pazarlÄ±k yapalÄ±m." diyerek, Cengiz Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Cengiz'i yanÄ±na Ã§aÄŸÄ±ran BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, tÃ¼nelin, 29 Ekim 2019'da biteceÄŸini bildirdi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "1,5 sene kÄ±saltÄ±yoruz, dedik ya HÄ±zÄ±r gelecek, HÄ±zÄ±r gibi sizlere yetiÅŸecek. Hizmetler gecikmeden bitecek." diye konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ayrÄ±ca, Yeni Zigana TÃ¼neli Projesi'nde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere, bir maaÅŸ ikramiye verileceÄŸini bildirerek, "Hadi bakalÄ±m kÄ±sa gÃ¼nÃ¼n ticareti. Ä°kramiyeyi de kaptÄ±nÄ±z. Hadi hayÄ±rlÄ± olsun. CumanÄ±n bereketi." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan beraberindeki bakan ve milletvekilleriyle "Temel atÄ±yoruz, hazÄ±r mÄ±yÄ±z? GÃ¼Ã§lÃ¼ yarÄ±nlar iÃ§in, aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸimiz iÃ§in millet, devlet iÃ§in daima istikrar, daima istikbal, memleket meselesi iÃ§in Ya Allah Bismillah." sÃ¶zleriyle, Yeni Zigana TÃ¼neli'nin temelini attÄ±.

TÃ¶rene, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, eski Devlet BakanÄ± Faruk Nafiz Ã–zak, Trabzon Valisi YÃ¼cel Yavuz, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane Valisi Okay MemiÅŸ, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Ahmet Sorgun, Ã‡iÄŸdem Karaaslan ile milletvekilleri ve diÄŸer yetkililer katÄ±ldÄ±.

YENÄ° ZÄ°GANA TÃœNELÄ°

Trabzon-GÃ¼mÃ¼ÅŸhane karayolu Ã¼zerinde yapÄ±mÄ± sÃ¼ren Yeni Zigana TÃ¼neli, tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n ikinci, Avrupa'nÄ±n ise en uzun tÃ¼neli olacak.

DoÄŸu Karadeniz'i OrtadoÄŸu, Kafkaslar ve Ä°ran'a baÄŸlayan tarihi Ä°pek Yolu'nun da geÃ§tiÄŸi gÃ¼zergahta yapÄ±mÄ± sÃ¼ren proje kapsamÄ±nda, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'nin Torul ilÃ§esine baÄŸlÄ± KÃ¶stere kÃ¶yÃ¼ mevkisiyle Trabzon'un MaÃ§ka ilÃ§esine baÄŸlÄ± BaÅŸarkÃ¶y kÃ¶yÃ¼ arasÄ±nda, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluÄŸunda Ã§ift tÃ¼nel inÅŸa edilecek.

Yeni Zigana TÃ¼neli ile BaÅŸarkÃ¶y Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilip, bin 264 metre kotuna yÃ¼zde 3,30 eÄŸimle tÄ±rmanÄ±larak, yÃ¼zde 0,85 eÄŸimle inilecek, KÃ¶stere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan Ã§Ä±kmak suretiyle Zigana DaÄŸÄ± geÃ§ilecek.

Mevcut Zigana TÃ¼neli yaklaÅŸÄ±k bin 800 metre kotlarÄ±ndan geÃ§erken, Yeni Zigana TÃ¼neli'ne ise yaklaÅŸÄ±k 800 metre dÃ¼ÅŸÃ¼k kottan girilerek Zigana DaÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 560 metre dÃ¼ÅŸÃ¼k kottan geÃ§ilecek.

Zigana DaÄŸÄ±'nÄ±n Ã¶nce tÄ±rmanÄ±lmasÄ±, ardÄ±ndan da inilmesi dolayÄ±sÄ±yla GÃ¼mÃ¼ÅŸhane-Trabzon arasÄ±ndaki 100 kilometrelik virajlÄ± yol, hava ve yol durumuna gÃ¶re deÄŸiÅŸmekle birlikte 1-1,5 saat arasÄ±nda katedilebiliyor. TÃ¼rkiye'nin en uzun karayolu tÃ¼nelinin ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu yolun 40 dakikada alÄ±nacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.