Tillerson'dan Kuzey Kore'ye askeri mÃ¼dahale uyarÄ±sÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmeye devam etmesi halinde askeri mÃ¼dahale seÃ§eneÄŸinin gÃ¼ndeme gelebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
BBC'nin haberine gÃ¶re, Asya turu Ã§erÃ§evesinde Japonya'nÄ±n ardÄ±ndan GÃ¼ney Kore'ye ziyarette bulunan Tillerson, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer faaliyetlerine devam etmesi halinde Ã¼lkeye askeri mÃ¼dahalede bulunulmasÄ± seÃ§eneÄŸinin masada olduÄŸunu belirtti.
GÃ¼ney ve Kuzey Kore sÄ±nÄ±rÄ±ndaki askerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgede yer alan Panmunjom kÃ¶yÃ¼nÃ¼ ziyaret eden Tillerson, Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± "stratejik sabrÄ±n" tÃ¼kendiÄŸini sÃ¶yledi.
Kuzey'e askeri harekat dÃ¼zenlenmesi olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soruyu Tillerson, "Elbette, iÅŸin askeri Ã§atÄ±ÅŸma noktasÄ±na gelmesini istemiyoruz. EÄŸer nÃ¼kleer silah programlarÄ± tehdidini, bizim eylem gerektirdiÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±rlarsa, bu seÃ§enek masada duruyor." ÅŸeklinde yanÄ±tladÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, ABD'nin gÃ¼ndeminde yeni diplomatik, gÃ¼venlik ve ekonomik tedbirlerin olduÄŸunu ifade etti.
Ã‡in'e, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) Kuzey Kore'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlara uymasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Tillerson, "Åžimdiye kadar, BM GÃ¼venlik Konseyi kararÄ± altÄ±nda tÃ¼m Ã¼lkelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla uygulanabilecek maksimum dÃ¼zey eylemi tam anlamÄ±yla baÅŸarabildiÄŸimize inanmÄ±yorum." dedi.
Asya gezisi kapsamÄ±nda ilk ziyaretini Japonya'ya yapan Tillerson, Japon mevkidaÅŸÄ± Fumio KiÅŸida ile dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Kuzey Kore tehdidine karÅŸÄ± ABD'nin mÃ¼ttefikleri Japonya ve GÃ¼ney Kore ile iÅŸ birliÄŸinin "Ã§ok Ã¶nemli" olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.
ABD'nin Kuzey Kore'yi nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rmaya yÃ¶nelik diplomatik ve diÄŸer Ã§abalarÄ±nÄ±n boÅŸa gittiÄŸini sÃ¶yleyen Tillerson, Donald Trump yÃ¶netiminin konuyla ilgili nasÄ±l bir politika izleyeceÄŸine dair detay vermemiÅŸti.
Avrupa Rohingya Konseyi BaÅŸkanÄ± Dr. Kyaw, "AB, soruÅŸturma komisyonunun Myanmar'da bÃ¼tÃ¼n suÃ§larÄ± iÅŸleyen ordu tarafÄ±ndan oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istiyor. Bu, gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼" dedi
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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmeye devam etmesi halinde askeri mÃ¼dahale seÃ§eneÄŸinin gÃ¼ndeme gelebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu
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Avrupa Rohingya Konseyi BaÅŸkanÄ± Dr. Kyaw, "AB, soruÅŸturma komisyonunun Myanmar'da bÃ¼tÃ¼n suÃ§larÄ± iÅŸleyen ordu tarafÄ±ndan oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istiyor. Bu, gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼." dedi.
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