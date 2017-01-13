15:20, 17 Mart 2017 Cuma

FETÃ–'nÃ¼n 'sÄ±r kutusu' 8 aydÄ±r aranÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan 16 Temmuz sabahÄ± Ankara'daki AkÄ±ncÄ± 4. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yakalananÂ Adil Ã–ksÃ¼z, 18 Temmuz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ getirildiÄŸi Sincan BatÄ± Adliyesinde Hakim KÃ¶ksal Ã‡elik tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ± Mehmet YÄ±lmaz'Ä±n karara itirazÄ±nÄ± da Asliye Ceza Hakimi Ã‡etin SÃ¶nmez delil yetersizliÄŸinden reddetti. Ã–ksÃ¼z, 21 dakika kaldÄ±ÄŸÄ± Sincan'daki adliyeden Ã§Ä±karak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

EN YAKININDAKÄ° Ä°SÄ°MLER TUTUKLANDI

Daha sonra FETÃ–'nÃ¼n "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu iddiasÄ±yla hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan Ã–ksÃ¼z'Ã¼ arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, jandarma ve polis ekiplerince 8 aydÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n salÄ±verildikten sonra Sakarya'ya geldiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki ihbarÄ± deÄŸerlendiren polis ekipleri, AkyazÄ± ilÃ§esindeki kayÄ±npederinin evinde 1 AÄŸustos'ta arama gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ã–ksÃ¼z'Ã¼n Sakarya'ya gelirken kullandÄ±ÄŸÄ± "34 SIR 49" plakalÄ± otomobili, kayÄ±npederinin evinin garajÄ±nda bulundu.

Ã–ksÃ¼z'Ã¼n kardeÅŸi olduÄŸu belirlenen ve KarabÃ¼k Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nce 19 Temmuz'da aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan TÃ¼rk Dili ve EdebiyatÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yrd. DoÃ§. Dr. Ahmet Ã–ksÃ¼z (44) 3 AÄŸustos'ta KarabÃ¼k'te tutuklandÄ±. Ahmet Ã–ksÃ¼z'Ã¼n eÅŸi Havva Emel Ã–ksÃ¼z ise KarabÃ¼k'te, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Havva Emel Ã–ksÃ¼z, 12 Mart'ta Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece adli kontrol ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± ÅŸartÄ±yla salÄ±verildi.Â

Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n kayÄ±npederi Cevat YÄ±ldÄ±rÄ±m 13 AÄŸustos'ta Sakarya'da, kardeÅŸinin eÅŸi Åženay Ã–ksÃ¼z 24 AÄŸustos'ta Mersin'de, kayÄ±nvalidesi Hatice YÄ±ldÄ±rÄ±m 2 EylÃ¼l'de Sakarya'da, Marmaris'te Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait bir okulda Ã¶ÄŸretmenlik yapan akrabasÄ± Sahure Ã–ksÃ¼z de tutuklandÄ±.

KayÄ±nvalide Hatice YÄ±ldÄ±rÄ±m, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle durumunun tekrar incelenmesi iÃ§in Sakarya NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸine baÅŸvurulmasÄ± Ã¼zerine ev hapsi uygulanmasÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± ÅŸartÄ±yla tahliye edildi.Â

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 3 KasÄ±m'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã–ksÃ¼z'Ã¼n iki baldÄ±zÄ± BelkÄ±s Nur Tetik ve Seyyide Ã–znur YÄ±ldÄ±rÄ±m, emniyetteki ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

EÅžÄ° VE Ã‡OCUKLARI AMERÄ°KA'DA

Darbe giriÅŸiminden yaklaÅŸÄ±k bir ay Ã¶nce eÅŸi ve 3 Ã§ocuÄŸunu Amerika'da yaÅŸayan kayÄ±nbiraderi AbdÃ¼lhadi YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yanÄ±na bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yakalanmasÄ± iÃ§in Sakarya'nÄ±n AkyazÄ± ilÃ§esindeki Acelle YaylasÄ±'nda Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca kontrol noktasÄ± oluÅŸturuldu.

Her ihbarÄ± deÄŸerlendiren ekipler, Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yakalanmasÄ± iÃ§in Sakarya'da 33 farklÄ± adreste 15 yayla, 124 yayla evi ve ormanlÄ±k alan iÃ§inde barÄ±nmaya mÃ¼sait alanlarÄ± kontrol etti, 839 kiÅŸiyle de mÃ¼lakat gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Ã–ksÃ¼z'Ã¼n bir an Ã¶nce yakalanmasÄ± iÃ§in Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde oluÅŸturulan Ã¶zel ekip de TÃ¼rkiye'de "gÃ¼venli bir evde" bulunma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinde durarak 15 Temmuz Ã¶ncesi irtibatlarÄ±nÄ± mercek altÄ±na aldÄ±, gidebileceÄŸi her adresi tespit etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Adil Ã–ksÃ¼z, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "terÃ¶rden arananlar listesi"nde 4 milyon liraya kadar Ã¶dÃ¼l verilen "kÄ±rmÄ±zÄ±" kategoride yer alÄ±yor.Â

AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÃœEBBET Ä°STEMÄ°

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Sakarya'da hazÄ±rlanan ilk iddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "hava kuvvetleri imamÄ±" Adil Ã–ksÃ¼z hakkÄ±nda "anayasayÄ± ihlal" ve diÄŸer suÃ§lardan 1 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile 190 yÄ±l 6 aydan 319 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.