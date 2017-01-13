FETÃ–'nÃ¼n 'sÄ±r kutusu' 8 aydÄ±r aranÄ±yor

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan 16 Temmuz sabahÄ± Ankara'daki AkÄ±ncÄ± 4. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yakalananÂ Adil Ã–ksÃ¼z, 18 Temmuz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ getirildiÄŸi Sincan BatÄ± Adliyesinde Hakim KÃ¶ksal Ã‡elik tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ± Mehmet YÄ±lmaz'Ä±n karara itirazÄ±nÄ± da Asliye Ceza Hakimi Ã‡etin SÃ¶nmez delil yetersizliÄŸinden reddetti. Ã–ksÃ¼z, 21 dakika kaldÄ±ÄŸÄ± Sincan'daki adliyeden Ã§Ä±karak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.
Daha sonra FETÃ–'nÃ¼n "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu iddiasÄ±yla hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan Ã–ksÃ¼z'Ã¼ arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, jandarma ve polis ekiplerince 8 aydÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.
Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n salÄ±verildikten sonra Sakarya'ya geldiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki ihbarÄ± deÄŸerlendiren polis ekipleri, AkyazÄ± ilÃ§esindeki kayÄ±npederinin evinde 1 AÄŸustos'ta arama gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ã–ksÃ¼z'Ã¼n Sakarya'ya gelirken kullandÄ±ÄŸÄ± "34 SIR 49" plakalÄ± otomobili, kayÄ±npederinin evinin garajÄ±nda bulundu.
Ã–ksÃ¼z'Ã¼n kardeÅŸi olduÄŸu belirlenen ve KarabÃ¼k Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nce 19 Temmuz'da aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan TÃ¼rk Dili ve EdebiyatÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yrd. DoÃ§. Dr. Ahmet Ã–ksÃ¼z (44) 3 AÄŸustos'ta KarabÃ¼k'te tutuklandÄ±. Ahmet Ã–ksÃ¼z'Ã¼n eÅŸi Havva Emel Ã–ksÃ¼z ise KarabÃ¼k'te, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Havva Emel Ã–ksÃ¼z, 12 Mart'ta Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece adli kontrol ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± ÅŸartÄ±yla salÄ±verildi.Â
Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n kayÄ±npederi Cevat YÄ±ldÄ±rÄ±m 13 AÄŸustos'ta Sakarya'da, kardeÅŸinin eÅŸi Åženay Ã–ksÃ¼z 24 AÄŸustos'ta Mersin'de, kayÄ±nvalidesi Hatice YÄ±ldÄ±rÄ±m 2 EylÃ¼l'de Sakarya'da, Marmaris'te Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait bir okulda Ã¶ÄŸretmenlik yapan akrabasÄ± Sahure Ã–ksÃ¼z de tutuklandÄ±.
KayÄ±nvalide Hatice YÄ±ldÄ±rÄ±m, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle durumunun tekrar incelenmesi iÃ§in Sakarya NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸine baÅŸvurulmasÄ± Ã¼zerine ev hapsi uygulanmasÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± ÅŸartÄ±yla tahliye edildi.Â
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 3 KasÄ±m'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã–ksÃ¼z'Ã¼n iki baldÄ±zÄ± BelkÄ±s Nur Tetik ve Seyyide Ã–znur YÄ±ldÄ±rÄ±m, emniyetteki ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Darbe giriÅŸiminden yaklaÅŸÄ±k bir ay Ã¶nce eÅŸi ve 3 Ã§ocuÄŸunu Amerika'da yaÅŸayan kayÄ±nbiraderi AbdÃ¼lhadi YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yanÄ±na bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yakalanmasÄ± iÃ§in Sakarya'nÄ±n AkyazÄ± ilÃ§esindeki Acelle YaylasÄ±'nda Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca kontrol noktasÄ± oluÅŸturuldu.
Her ihbarÄ± deÄŸerlendiren ekipler, Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yakalanmasÄ± iÃ§in Sakarya'da 33 farklÄ± adreste 15 yayla, 124 yayla evi ve ormanlÄ±k alan iÃ§inde barÄ±nmaya mÃ¼sait alanlarÄ± kontrol etti, 839 kiÅŸiyle de mÃ¼lakat gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Ã–ksÃ¼z'Ã¼n bir an Ã¶nce yakalanmasÄ± iÃ§in Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde oluÅŸturulan Ã¶zel ekip de TÃ¼rkiye'de "gÃ¼venli bir evde" bulunma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinde durarak 15 Temmuz Ã¶ncesi irtibatlarÄ±nÄ± mercek altÄ±na aldÄ±, gidebileceÄŸi her adresi tespit etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Adil Ã–ksÃ¼z, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "terÃ¶rden arananlar listesi"nde 4 milyon liraya kadar Ã¶dÃ¼l verilen "kÄ±rmÄ±zÄ±" kategoride yer alÄ±yor.Â
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Sakarya'da hazÄ±rlanan ilk iddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "hava kuvvetleri imamÄ±" Adil Ã–ksÃ¼z hakkÄ±nda "anayasayÄ± ihlal" ve diÄŸer suÃ§lardan 1 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile 190 yÄ±l 6 aydan 319 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.
FETÃ–'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 23 asker "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmalarÄ± istemiyle hakimliÄŸe sevk edildi
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin aralarÄ±nda Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencilerinin de bulunduÄŸu 72'si tutuklu 75 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 69 Ã¶ÄŸrenci tahliye edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Hollanda'nÄ±n bakanlarÄ±n ziyaretlerini engellemesiyle ilgili, "Benim DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±ma uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ± getirenler kusura bakmasÄ±nlar, bundan sonra bizim de uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±mÄ±z vardÄ±r" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n, 8 aydÄ±r aranmasÄ±na devam ediliyor
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Zigana TÃ¼neli, tarihi Ä°pek Yolu'nun en Ã¶nemli noktasÄ±. TÃ¼nel inÅŸa edilince Trabzon'dan GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'ye, Bayburt'a, oradan Erzurum AÅŸkale'ye, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'den Erzincan'a yol kÄ±salacak" dedi
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi nedeniyle 6 bin 511 kiÅŸinin TSK'dan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
ElazÄ±ÄŸ'da temizlik iÅŸÃ§ileri Ã§Ã¶p konteynerinde el bombasÄ± buldu
Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle dÃ¼n batan TÃ¼rk kargo gemisinin mÃ¼rettebatÄ±ndan 3 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±
GÃ¼ney Kore Arazi, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ho, TÃ¼rkiye'nin merkez Ã¼lke niteliÄŸi, GÃ¼ney Kore'nin de inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ndeki yÃ¼ksek teknoloji ve finans gÃ¼cÃ¼yle Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelerde bir iÅŸbirliÄŸine gidilebileceÄŸini sÃ¶yledi
Sivas, Kayseri, Yozgat, NevÅŸehir ve KÄ±rÅŸehir'de kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor
G20 Ã¼lkelerinin maliye bakanlarÄ± ve merkez bankasÄ± yÃ¶neticilerinin bir araya geldiÄŸi toplantÄ±, Almanya'nÄ±n Baden-Baden kentinde baÅŸladÄ±.
Kilis'te gÃ¶reve yeni baÅŸlayan 50 gÃ¼venlik korucusu yemin etti.
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 50 PakistanlÄ± yakalandÄ±.
Tunceli kent merkezi ile OvacÄ±k, PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Hozat ve NazÄ±miye ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar, terÃ¶r operasyonlarÄ± nedeniyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi
TÃ¼rkiye, NATO Deniz KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca Ä°talya'nÄ±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen Dynamic Manta-17 TatbikatÄ±'na bir denizaltÄ±, iki karakol uÃ§aÄŸÄ± ve bir fÄ±rkateynle katÄ±lÄ±yor
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Maas'a gÃ¶nderdiÄŸi mektup hakkÄ±nda, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin propagandalarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ekleriymiÅŸ gibi aktaranlara karÅŸÄ± bizim tutumumuz Ã§ok nettir" dedi