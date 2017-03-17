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ABD'nin cami katliamındaki 'El Kaide' iddiası boş çıktı
ABD'nin cami katliamındaki 'El Kaide' iddiası boş çıktı

ABD’nin Suriye'de namaz sırasında vurduğu ve "El Kaideci" olduklarını iddia ettiği topluluk, radikalizme karşı çıkan Tebliğ Cemaati mensuplarından oluşuyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Suriye’de "El Kaidecilerin toplanma alanı" olduğu iddiasıyla namaz vaktinde vurduğu camide, radikal görüşlere mesafesiyle bilinen Tebliğ Cemaati mensuplarının bulunduğu ortaya çıktı.

ABD savaş uçaklarının dün akşam hedef aldığı camide ağırlıklı olarak Tebliğ Cemaati adlı oluşumun mensupları bulunuyordu.

Mensuplarının büyük bölümü Halep'in batı kırsalında yaşayan Tebliğ Cemaati, her hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece, yatsı namazının ardından bölgedeki bir camide toplantı düzenliyor.

Tebliğ Cemaati mensupları, dün akşam da Cine köyündeki Hazreti Ömer Camisi’nde yerel halkla bir araya geldi. Daha önce köy halkına yapılan duyuruya göre, yatsı namazının ardından cemaatle sohbet yapılması planlandı.

Ancak ABD ordusu, askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgede, cemaatin en yoğun şekilde bir arada olduğu namaz anında camiyi vurarak enkaza çevirdi.

Saldırının hemen ardından bilgi veren sivil savunma yetkilileri, camide 200-300 kişi bulunduğunu, en az 58 sivilin hayatını kaybettiğini, cemaatin büyük bölümünün ise enkaz altında kaldığını bildirmişti.

Bu arada, Etarib Sivil Savunma ekibi yetkilisi Mustafa Ubeyd, internet üzerinden ses kaydı göndererek açıklama yaptı. Ubeyd, şunları söyledi:

“Saldırıdan 5 dakika sonra olay yerine ulaşmıştık. Gittiğimizde insanlar yerlerde yatıyordu. Birçoğunun uzuvları kopmuştu. Saldırıya şahit olanlardan öğrendiğimize göre, uçaklar ilk anda camiye 3 bomba atmış. Dışarıya çıkmaya çalışanların üzerine de dördüncü bombayı atmışlar.”

TOPLULUK RADİKAL ÖĞRETİLERE KARŞI

Tebliğ Cemaati, 1927’de Hindistan’ın Mevat kasabasında Hint asıllı Muhammed İlyas Kandehlevi tarafından kuruldu. Oluşumun milyonlarca mensubunun büyük bölümü Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te bulunuyor.

İslam ülkeleri dışında da bazı taraftarlara sahip olan Tebliğ Cemaati’nde, dini esasları anlatmak için mensupları sık sık seyahatler düzenliyor.

Tebliğ Cemaati’nin en yaygın bilinen kurallarının başında, radikal öğretiler içeren görüşlere mesafe konulması, şiddete başvurulmasının reddedilmesi ve politikadan uzak durulması geliyor.

Hareket mensuplarının "Bişva İçtiması" adıyla bilinen geleneksel yıllık buluşması son olarak Bangladeş’te gerçekleşmiş ve 3 milyon kişi katılmıştı.

Tebliğ Cemaati, ABD Dışişleri Bakanlığı ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terör örgütleri listesinde yer almıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırının ayrıntılarını paylaşmıştı.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, önce söz konusu saldırının İdlib'de gerçekleştirildiği bildirilmiş, "El Kaide'ye ait bir toplanma yerinin vurulduğu ve çok sayıda teröristin öldürüldüğü" iddia edilmişti.

AA muhabirinin, İdlib'deki saldırı ile Halep’in Cina köyündeki saldırının aynı saldırılar olup olmadığı şeklindeki sorusuna cevap veren bir CENTCOM yetkilisi ise saldırının İdlib'de değil Halep'in Cina köyü yakınlarında gerçekleştirildiğini kabul etmişti. Yetkili, olayı incelediklerini ve detayları paylaşacaklarını kaydetmişti.



İlgili Konular tebliğ cemaati Halep Suriye
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