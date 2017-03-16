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16:54, 17 Mart 2017 Cuma
Avrupa
16:24, 17 Mart 2017 Cuma

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'AB Adalet DivanÄ±nÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kararÄ± Ã§aÄŸ dÄ±ÅŸÄ±'
'AB Adalet DivanÄ±nÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kararÄ± Ã§aÄŸ dÄ±ÅŸÄ±'

Avrupa BirliÄŸi Adalet DivanÄ±nÄ±n "iÅŸverenlerin, Ã§alÄ±ÅŸanlara baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± getirebileceÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± Ä°ngiltere'deki birÃ§ok kesim tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Londra merkezli Britanya MÃ¼slÃ¼man Konseyi (MCB) konuya iliÅŸkin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Avrupa'da iÅŸ yerlerinde Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±nlaraÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±Â getirilebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± "Ã§aÄŸ dÄ±ÅŸÄ±" olarak tanÄ±mlandÄ±.

KararÄ±n "adalet ve eÅŸitlik adÄ±na Ã¼zÃ¼cÃ¼" diye nitelendirildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, "PopÃ¼lizm ve baÄŸnazlÄ±ÄŸÄ±n tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olduÄŸu bir dÃ¶nemde bÃ¶yle bir kararÄ±n, dini topluluklara karÅŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± normalleÅŸtirmek isteyenlere yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmasÄ±ndan korkuyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

"KARARIN TÃœM DÄ°NLER ÃœZERÄ°NDE ETKÄ°SÄ° OLUR"

Anglikan Kilisesinden (CoE) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da bu tÃ¼r bir kararÄ±n tÃ¼m dinler Ã¼zerinde etkisi olacaÄŸÄ± dile getirildi.

CoE aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Bu karar, din ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼yle ilgili Ã¶nemli sorularÄ± gÃ¼ndeme taÅŸÄ±yor. Karar, 'iÅŸ yapma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼' inancÄ± ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinde gÃ¶rerek, potansiyel olarak kurumsal menfaatleri bireylerin menfaatlerinin Ã¼zerine yerleÅŸtiriyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

"HAYAL KIRIKLIÄžI YARATTI"

Londra Merkezli UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Avrupa ve Orta Asya DirektÃ¶rÃ¼ John Dalhuisen de kararÄ±n kararÄ±n "hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirterek, "Kimlik ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼n politik bir savaÅŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bir dÃ¶nemde, insanlarÄ±n Ã¶n yargÄ±lara karÅŸÄ± daha az deÄŸil, daha fazla korunmaya ihtiyacÄ± var." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.



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