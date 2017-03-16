'AB Adalet DivanÄ±nÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kararÄ± Ã§aÄŸ dÄ±ÅŸÄ±'

Londra merkezli Britanya MÃ¼slÃ¼man Konseyi (MCB) konuya iliÅŸkin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Avrupa'da iÅŸ yerlerinde Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±nlaraÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±Â getirilebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± "Ã§aÄŸ dÄ±ÅŸÄ±" olarak tanÄ±mlandÄ±.
KararÄ±n "adalet ve eÅŸitlik adÄ±na Ã¼zÃ¼cÃ¼" diye nitelendirildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, "PopÃ¼lizm ve baÄŸnazlÄ±ÄŸÄ±n tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olduÄŸu bir dÃ¶nemde bÃ¶yle bir kararÄ±n, dini topluluklara karÅŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± normalleÅŸtirmek isteyenlere yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmasÄ±ndan korkuyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Anglikan Kilisesinden (CoE) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da bu tÃ¼r bir kararÄ±n tÃ¼m dinler Ã¼zerinde etkisi olacaÄŸÄ± dile getirildi.
CoE aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Bu karar, din ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼yle ilgili Ã¶nemli sorularÄ± gÃ¼ndeme taÅŸÄ±yor. Karar, 'iÅŸ yapma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼' inancÄ± ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinde gÃ¶rerek, potansiyel olarak kurumsal menfaatleri bireylerin menfaatlerinin Ã¼zerine yerleÅŸtiriyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Londra Merkezli UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Avrupa ve Orta Asya DirektÃ¶rÃ¼ John Dalhuisen de kararÄ±n kararÄ±n "hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirterek, "Kimlik ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼n politik bir savaÅŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bir dÃ¶nemde, insanlarÄ±n Ã¶n yargÄ±lara karÅŸÄ± daha az deÄŸil, daha fazla korunmaya ihtiyacÄ± var." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.
Avrupa Rohingya Konseyi BaÅŸkanÄ± Dr. Kyaw, "AB, soruÅŸturma komisyonunun Myanmar'da bÃ¼tÃ¼n suÃ§larÄ± iÅŸleyen ordu tarafÄ±ndan oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istiyor. Bu, gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼" dedi
Avrupa BirliÄŸi Adalet DivanÄ±nÄ±n "iÅŸverenlerin, Ã§alÄ±ÅŸanlara baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± getirebileceÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± Ä°ngiltere'deki birÃ§ok kesim tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±
ABDâ€™nin Suriye'de namaz sÄ±rasÄ±nda vurduÄŸu ve "El Kaideci" olduklarÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi topluluk, radikalizme karÅŸÄ± Ã§Ä±kan TebliÄŸ Cemaati mensuplarÄ±ndan oluÅŸuyor
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmeye devam etmesi halinde askeri mÃ¼dahale seÃ§eneÄŸinin gÃ¼ndeme gelebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Azerbaycan'da Asya'nÄ±n Kalbi-Ä°stanbul SÃ¼reci (HoA-IP) YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Memurlar ToplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
Avrupa Rohingya Konseyi BaÅŸkanÄ± Dr. Kyaw, "AB, soruÅŸturma komisyonunun Myanmar'da bÃ¼tÃ¼n suÃ§larÄ± iÅŸleyen ordu tarafÄ±ndan oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istiyor. Bu, gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼." dedi.
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Hollanda'da ilk kez seÃ§imlere katÄ±lan TÃ¼rk asÄ±llÄ± Tunahan Kuzu ve SelÃ§uk Ã–ztÃ¼rkâ€™Ã¼n kurduÄŸu Denk Partisi, ikisi TÃ¼rk, biri Fas asÄ±llÄ± 3 milletvekili Ã§Ä±kararak Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±
Tayvan, Ã‡in tehdidine karÅŸÄ± hava kuvvetlerini gÃ¶zden geÃ§irdiÄŸini, ABD'den hayalet uÃ§ak isteyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Suriye ordusu bu sabah Ä°srail jetlerinin Suriye hava sahasÄ±nÄ± ihlal etmesi Ã¼zerine jetlerden birini vurduÄŸunu diÄŸerini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.
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2009 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkedeki faaliyetini askÄ±ya alan Avrupa Ä°mar ve KalkÄ±nma BankasÄ± ile Ã–zbekistan arasÄ±nda yeni dÃ¶nem iÃ§in adÄ±mlar atÄ±ldÄ±