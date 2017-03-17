ErdoÄŸan'dan 'uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, EskiÅŸehir ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸtu.
ErdoÄŸan, ÅŸimdi el ele, omuz omuza 16 Nisan'a yÃ¼rÃ¼dÃ¼klerini dile getirerek, alanda kendisini dinleyen vatandaÅŸlara, "16 Nisan'da, 15 Temmuz'un hesabÄ±nÄ± sormaya var mÄ±yÄ±z? 30 gÃ¼n kapÄ± kapÄ± dolaÅŸmaya var mÄ±yÄ±z?" diye seslendi.
16 Nisan'Ä±n unutulmamasÄ± gerektiÄŸini, bugÃ¼nÃ¼n 15 Temmuz'un bir intikamÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Zira 15 Temmuz'da bu milletin evlatlarÄ±na bomba yaÄŸdÄ±ranlar kimdi? FETÃ–'cÃ¼ler, PKK. Åžimdi bunlar ne diyor? Bunlar, Kandil'den haber gÃ¶nderiyor, diyor ki Kandil, '16 Nisan'da oyumuz hayÄ±r'. Pensilvanya ne diyor? 'HayÄ±r'. Ana muhalefet ne diyor? 'HayÄ±r'. BakÄ±n kimler bir araya geldi gÃ¶rÃ¼yor musunuz? BunlarÄ±n yok birbirinden farkÄ±.Â
Ä°ÅŸte ÅŸimdi ben de diyorum ki 'AK Parti'ye gÃ¶nÃ¼l veren kardeÅŸlerim evet' diyorlar. MHP'ye gÃ¶nÃ¼l veren kardeÅŸlerim 'evet' diyorlar. BBP'ye gÃ¶nÃ¼l veren kardeÅŸlerim 'evet' diyorlar. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'ne gÃ¶nÃ¼l veren, HDP'ye gÃ¶nÃ¼l veren, Saadet Partisi'ne gÃ¶nÃ¼l veren kardeÅŸlerime de sesleniyorum, 'gelin sizler de bir olun, beraber olun, iri olun. KardeÅŸ olalÄ±m hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "AB Adalet DivanÄ± baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ yasaklÄ±yor. BÄ±ktÄ±k ya bÄ±ktÄ±k. Hani din Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±, hani inanÃ§ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±. SÄ±kÄ±ysa kipayÄ± da yasaklasana. Bunlar Ã§ok yÃ¼zlÃ¼, Ã§ok." dedi.
ErdoÄŸan,Â Hollanda'nÄ±n skandal hareketiyle ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Bizim antidemokratik, inanÃ§ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerine karÅŸÄ±, benim devletimin bakanÄ±na hem de bir bayan bakanÄ±na kapÄ±larÄ±nÄ± kapatan ve kendi topraÄŸÄ±m sayÄ±lan konsolosluÄŸuma sokmayanlara bizimde kapÄ±larÄ±mÄ±z kapalÄ±dÄ±r. Benim DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±ma uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ± getirenler kusura bakmasÄ±nlar, bundan sonra bizim de uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±mÄ±z vardÄ±r."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini kÃ¶tÃ¼lemek iÃ§in saÄŸa dÃ¶nÃ¼yorlar genÃ§lerimize hakaret ediyorlar sola dÃ¶nÃ¼yorlar parlamentoya hakaret ediyorlar ileri bakÄ±yorlar muhtarlara hakaret ediyorlar. Bunlarla da kalmÄ±yor birde tutup Suriyeli muhacirleri milletimize hedef gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Hollanda'daki, Almanya'daki, Avusturya'daki Ä±rkÃ§Ä±lar, kendi Ã¼lkelerindeki TÃ¼rkler ve mÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in ne yapÄ±yorlarsa bunlarda aynÄ± taktiÄŸi Ã¼lkemizdeki Suriyelilere uygulamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. KÄ±lavuzu Avrupadaki faÅŸistler olan bir partinin varacaÄŸÄ± yer 1940'larÄ±n tek partili CHP dÃ¶nemidir." dedi.
FETÃ–'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 23 asker "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmalarÄ± istemiyle hakimliÄŸe sevk edildi
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin aralarÄ±nda Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencilerinin de bulunduÄŸu 72'si tutuklu 75 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 69 Ã¶ÄŸrenci tahliye edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Hollanda'nÄ±n bakanlarÄ±n ziyaretlerini engellemesiyle ilgili, "Benim DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±ma uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ± getirenler kusura bakmasÄ±nlar, bundan sonra bizim de uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±mÄ±z vardÄ±r" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n, 8 aydÄ±r aranmasÄ±na devam ediliyor
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Zigana TÃ¼neli, tarihi Ä°pek Yolu'nun en Ã¶nemli noktasÄ±. TÃ¼nel inÅŸa edilince Trabzon'dan GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'ye, Bayburt'a, oradan Erzurum AÅŸkale'ye, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'den Erzincan'a yol kÄ±salacak" dedi
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi nedeniyle 6 bin 511 kiÅŸinin TSK'dan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
ElazÄ±ÄŸ'da temizlik iÅŸÃ§ileri Ã§Ã¶p konteynerinde el bombasÄ± buldu
Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle dÃ¼n batan TÃ¼rk kargo gemisinin mÃ¼rettebatÄ±ndan 3 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±
GÃ¼ney Kore Arazi, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ho, TÃ¼rkiye'nin merkez Ã¼lke niteliÄŸi, GÃ¼ney Kore'nin de inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ndeki yÃ¼ksek teknoloji ve finans gÃ¼cÃ¼yle Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelerde bir iÅŸbirliÄŸine gidilebileceÄŸini sÃ¶yledi
Sivas, Kayseri, Yozgat, NevÅŸehir ve KÄ±rÅŸehir'de kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor
G20 Ã¼lkelerinin maliye bakanlarÄ± ve merkez bankasÄ± yÃ¶neticilerinin bir araya geldiÄŸi toplantÄ±, Almanya'nÄ±n Baden-Baden kentinde baÅŸladÄ±.
Kilis'te gÃ¶reve yeni baÅŸlayan 50 gÃ¼venlik korucusu yemin etti.
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 50 PakistanlÄ± yakalandÄ±.
Tunceli kent merkezi ile OvacÄ±k, PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Hozat ve NazÄ±miye ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar, terÃ¶r operasyonlarÄ± nedeniyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi
TÃ¼rkiye, NATO Deniz KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca Ä°talya'nÄ±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen Dynamic Manta-17 TatbikatÄ±'na bir denizaltÄ±, iki karakol uÃ§aÄŸÄ± ve bir fÄ±rkateynle katÄ±lÄ±yor
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Maas'a gÃ¶nderdiÄŸi mektup hakkÄ±nda, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin propagandalarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ekleriymiÅŸ gibi aktaranlara karÅŸÄ± bizim tutumumuz Ã§ok nettir" dedi