16:33, 17 Mart 2017 Cuma

ErdoÄŸan'dan 'uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, EskiÅŸehir ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸtu.

Â 'GELÄ°N SÄ°ZLER DE BÄ°R OLUN'

ErdoÄŸan, ÅŸimdi el ele, omuz omuza 16 Nisan'a yÃ¼rÃ¼dÃ¼klerini dile getirerek, alanda kendisini dinleyen vatandaÅŸlara, "16 Nisan'da, 15 Temmuz'un hesabÄ±nÄ± sormaya var mÄ±yÄ±z? 30 gÃ¼n kapÄ± kapÄ± dolaÅŸmaya var mÄ±yÄ±z?" diye seslendi.

16 Nisan'Ä±n unutulmamasÄ± gerektiÄŸini, bugÃ¼nÃ¼n 15 Temmuz'un bir intikamÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Zira 15 Temmuz'da bu milletin evlatlarÄ±na bomba yaÄŸdÄ±ranlar kimdi? FETÃ–'cÃ¼ler, PKK. Åžimdi bunlar ne diyor? Bunlar, Kandil'den haber gÃ¶nderiyor, diyor ki Kandil, '16 Nisan'da oyumuz hayÄ±r'. Pensilvanya ne diyor? 'HayÄ±r'. Ana muhalefet ne diyor? 'HayÄ±r'. BakÄ±n kimler bir araya geldi gÃ¶rÃ¼yor musunuz? BunlarÄ±n yok birbirinden farkÄ±.Â

Ä°ÅŸte ÅŸimdi ben de diyorum ki 'AK Parti'ye gÃ¶nÃ¼l veren kardeÅŸlerim evet' diyorlar. MHP'ye gÃ¶nÃ¼l veren kardeÅŸlerim 'evet' diyorlar. BBP'ye gÃ¶nÃ¼l veren kardeÅŸlerim 'evet' diyorlar. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'ne gÃ¶nÃ¼l veren, HDP'ye gÃ¶nÃ¼l veren, Saadet Partisi'ne gÃ¶nÃ¼l veren kardeÅŸlerime de sesleniyorum, 'gelin sizler de bir olun, beraber olun, iri olun. KardeÅŸ olalÄ±m hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m."

'SIKIYSA KÄ°PAYI DA YASAKLASANA'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "AB Adalet DivanÄ± baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ yasaklÄ±yor. BÄ±ktÄ±k ya bÄ±ktÄ±k. Hani din Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±, hani inanÃ§ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±. SÄ±kÄ±ysa kipayÄ± da yasaklasana. Bunlar Ã§ok yÃ¼zlÃ¼, Ã§ok." dedi.

'BUNDAN SONRA BÄ°ZÄ°M DE UÃ‡UÅž YASAÄžIMIZ VAR'

ErdoÄŸan,Â Hollanda'nÄ±n skandal hareketiyle ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bizim antidemokratik, inanÃ§ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerine karÅŸÄ±, benim devletimin bakanÄ±na hem de bir bayan bakanÄ±na kapÄ±larÄ±nÄ± kapatan ve kendi topraÄŸÄ±m sayÄ±lan konsolosluÄŸuma sokmayanlara bizimde kapÄ±larÄ±mÄ±z kapalÄ±dÄ±r. Benim DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±ma uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ± getirenler kusura bakmasÄ±nlar, bundan sonra bizim de uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±mÄ±z vardÄ±r."

'VARACAÄžI YER 1940'LARIN TEK PARTÄ°LÄ° CHP DÃ–NEMÄ°DÄ°R'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini kÃ¶tÃ¼lemek iÃ§in saÄŸa dÃ¶nÃ¼yorlar genÃ§lerimize hakaret ediyorlar sola dÃ¶nÃ¼yorlar parlamentoya hakaret ediyorlar ileri bakÄ±yorlar muhtarlara hakaret ediyorlar. Bunlarla da kalmÄ±yor birde tutup Suriyeli muhacirleri milletimize hedef gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Hollanda'daki, Almanya'daki, Avusturya'daki Ä±rkÃ§Ä±lar, kendi Ã¼lkelerindeki TÃ¼rkler ve mÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in ne yapÄ±yorlarsa bunlarda aynÄ± taktiÄŸi Ã¼lkemizdeki Suriyelilere uygulamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. KÄ±lavuzu Avrupadaki faÅŸistler olan bir partinin varacaÄŸÄ± yer 1940'larÄ±n tek partili CHP dÃ¶nemidir." dedi.