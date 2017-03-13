FETÃ– davasÄ±nda 69 Ã¶ÄŸrenciye tahliye

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin aralarÄ±nda Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencilerinin de bulunduÄŸu 72'si tutuklu 75 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tutuklu 69 Ã¶ÄŸrenci tahliye edildi.
Silivri Ceza ve Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi karÅŸÄ±sÄ±nda yapÄ±lan binadaki 2 numaralÄ± salonda Ä°stanbul 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince gÃ¶rÃ¼len beÅŸinci duruÅŸmada, sanÄ±k ve avukatlarÄ±n talepleri alÄ±ndÄ±.
Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan ara kararlarÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, tutuklu 69 Ã¶ÄŸrencininÂ yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± ve diÄŸer adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Mahkeme, sanÄ±klardan YÃ¼zbaÅŸÄ± Mesut Metin KazancÄ± ile teÄŸmenler Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu'nun ise tutukluluk hallerinin devamÄ±na hÃ¼kmetti.Â
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§lar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yazÄ± yazÄ±larak tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock kullanÄ±p kullanmadÄ±klarÄ±nÄ±n sorulmasÄ±na hÃ¼kmeden mahkeme, bir sonraki duruÅŸmanÄ±n, 18 MayÄ±s'ta Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda gÃ¶rÃ¼lmesini hÃ¼kme baÄŸladÄ±.
FETÃ–'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 23 asker "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmalarÄ± istemiyle hakimliÄŸe sevk edildi
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin aralarÄ±nda Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencilerinin de bulunduÄŸu 72'si tutuklu 75 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 69 Ã¶ÄŸrenci tahliye edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Hollanda'nÄ±n bakanlarÄ±n ziyaretlerini engellemesiyle ilgili, "Benim DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±ma uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ± getirenler kusura bakmasÄ±nlar, bundan sonra bizim de uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±mÄ±z vardÄ±r" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n, 8 aydÄ±r aranmasÄ±na devam ediliyor
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Zigana TÃ¼neli, tarihi Ä°pek Yolu'nun en Ã¶nemli noktasÄ±. TÃ¼nel inÅŸa edilince Trabzon'dan GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'ye, Bayburt'a, oradan Erzurum AÅŸkale'ye, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'den Erzincan'a yol kÄ±salacak" dedi
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi nedeniyle 6 bin 511 kiÅŸinin TSK'dan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
ElazÄ±ÄŸ'da temizlik iÅŸÃ§ileri Ã§Ã¶p konteynerinde el bombasÄ± buldu
Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle dÃ¼n batan TÃ¼rk kargo gemisinin mÃ¼rettebatÄ±ndan 3 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±
GÃ¼ney Kore Arazi, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ho, TÃ¼rkiye'nin merkez Ã¼lke niteliÄŸi, GÃ¼ney Kore'nin de inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ndeki yÃ¼ksek teknoloji ve finans gÃ¼cÃ¼yle Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelerde bir iÅŸbirliÄŸine gidilebileceÄŸini sÃ¶yledi
Sivas, Kayseri, Yozgat, NevÅŸehir ve KÄ±rÅŸehir'de kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor
G20 Ã¼lkelerinin maliye bakanlarÄ± ve merkez bankasÄ± yÃ¶neticilerinin bir araya geldiÄŸi toplantÄ±, Almanya'nÄ±n Baden-Baden kentinde baÅŸladÄ±.
Kilis'te gÃ¶reve yeni baÅŸlayan 50 gÃ¼venlik korucusu yemin etti.
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 50 PakistanlÄ± yakalandÄ±.
Tunceli kent merkezi ile OvacÄ±k, PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Hozat ve NazÄ±miye ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar, terÃ¶r operasyonlarÄ± nedeniyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi
TÃ¼rkiye, NATO Deniz KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca Ä°talya'nÄ±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen Dynamic Manta-17 TatbikatÄ±'na bir denizaltÄ±, iki karakol uÃ§aÄŸÄ± ve bir fÄ±rkateynle katÄ±lÄ±yor
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Maas'a gÃ¶nderdiÄŸi mektup hakkÄ±nda, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin propagandalarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ekleriymiÅŸ gibi aktaranlara karÅŸÄ± bizim tutumumuz Ã§ok nettir" dedi