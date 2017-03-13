16:44, 17 Mart 2017 Cuma

FETÃ– davasÄ±nda 69 Ã¶ÄŸrenciye tahliye





FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin aralarÄ±nda Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencilerinin de bulunduÄŸu 72'si tutuklu 75 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 69 Ã¶ÄŸrenci tahliye edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin aralarÄ±nda Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencilerinin de bulunduÄŸu 72'si tutuklu 75 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tutuklu 69 Ã¶ÄŸrenci tahliye edildi. Silivri Ceza ve Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi karÅŸÄ±sÄ±nda yapÄ±lan binadaki 2 numaralÄ± salonda Ä°stanbul 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince gÃ¶rÃ¼len beÅŸinci duruÅŸmada, sanÄ±k ve avukatlarÄ±n talepleri alÄ±ndÄ±. Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan ara kararlarÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, tutuklu 69 Ã¶ÄŸrencininÂ yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± ve diÄŸer adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Mahkeme, sanÄ±klardan YÃ¼zbaÅŸÄ± Mesut Metin KazancÄ± ile teÄŸmenler Harun Ay ve Burhanettin Koyuncu'nun ise tutukluluk hallerinin devamÄ±na hÃ¼kmetti.Â Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§lar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yazÄ± yazÄ±larak tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–'nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock kullanÄ±p kullanmadÄ±klarÄ±nÄ±n sorulmasÄ±na hÃ¼kmeden mahkeme, bir sonraki duruÅŸmanÄ±n, 18 MayÄ±s'ta Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda gÃ¶rÃ¼lmesini hÃ¼kme baÄŸladÄ±.

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