FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi 23 askere tutuklama talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FETÃ–) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 23 asker tutuklanmalarÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca, FETÃ–'nÃ¼n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerindeki yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma, elde edilen bilgiler ve deliller doÄŸrultusunda devam ediyor.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda subay ve astsubaylarÄ±n da bulunduÄŸu 23 ÅŸÃ¼pheli asker, savcÄ±lÄ±k ifadelerinin ardÄ±ndan tutuklama istemiyle hakimliÄŸe sevk edildi.
SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sevk yazÄ±sÄ±nda, FETÃ– ve eylemlerinden bahsedilerek, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin bilgilere yer verildi.
Ã–rgÃ¼te mensup olup TSK'da gÃ¶rev yapan kiÅŸilere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yetkisizlik kararÄ± ile Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilen listede, "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenenlere yÃ¶nelik soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±lan sevk yazÄ±sÄ±nda, ÅŸÃ¼phelilerin birinci derecede yakÄ±nlarÄ±nÄ±n adÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve tespiti yapÄ±lmÄ±ÅŸ telefon numaralarÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n mensuplarÄ±nÄ±n arasÄ±nda gizli haberleÅŸmeyi saÄŸlayan "ByLock" uygulanmasÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± kaydedildi.
Sevk yazÄ±sÄ±nda, atÄ±lÄ± suÃ§u iÅŸlediÄŸine dair kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesini gÃ¶steren olgularÄ±n bulunmasÄ±, suÃ§un vasÄ±f ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alÄ±narak ÅŸÃ¼phelilerin "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmalarÄ± istendi.
FETÃ–'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 23 asker "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmalarÄ± istemiyle hakimliÄŸe sevk edildi
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin aralarÄ±nda Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencilerinin de bulunduÄŸu 72'si tutuklu 75 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 69 Ã¶ÄŸrenci tahliye edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Hollanda'nÄ±n bakanlarÄ±n ziyaretlerini engellemesiyle ilgili, "Benim DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±ma uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ± getirenler kusura bakmasÄ±nlar, bundan sonra bizim de uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±mÄ±z vardÄ±r" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n, 8 aydÄ±r aranmasÄ±na devam ediliyor
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Zigana TÃ¼neli, tarihi Ä°pek Yolu'nun en Ã¶nemli noktasÄ±. TÃ¼nel inÅŸa edilince Trabzon'dan GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'ye, Bayburt'a, oradan Erzurum AÅŸkale'ye, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'den Erzincan'a yol kÄ±salacak" dedi
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi nedeniyle 6 bin 511 kiÅŸinin TSK'dan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
ElazÄ±ÄŸ'da temizlik iÅŸÃ§ileri Ã§Ã¶p konteynerinde el bombasÄ± buldu
Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle dÃ¼n batan TÃ¼rk kargo gemisinin mÃ¼rettebatÄ±ndan 3 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±
GÃ¼ney Kore Arazi, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ho, TÃ¼rkiye'nin merkez Ã¼lke niteliÄŸi, GÃ¼ney Kore'nin de inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ndeki yÃ¼ksek teknoloji ve finans gÃ¼cÃ¼yle Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelerde bir iÅŸbirliÄŸine gidilebileceÄŸini sÃ¶yledi
Sivas, Kayseri, Yozgat, NevÅŸehir ve KÄ±rÅŸehir'de kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor
G20 Ã¼lkelerinin maliye bakanlarÄ± ve merkez bankasÄ± yÃ¶neticilerinin bir araya geldiÄŸi toplantÄ±, Almanya'nÄ±n Baden-Baden kentinde baÅŸladÄ±.
Kilis'te gÃ¶reve yeni baÅŸlayan 50 gÃ¼venlik korucusu yemin etti.
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 50 PakistanlÄ± yakalandÄ±.
Tunceli kent merkezi ile OvacÄ±k, PÃ¼lÃ¼mÃ¼r, Hozat ve NazÄ±miye ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar, terÃ¶r operasyonlarÄ± nedeniyle Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi
TÃ¼rkiye, NATO Deniz KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca Ä°talya'nÄ±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen Dynamic Manta-17 TatbikatÄ±'na bir denizaltÄ±, iki karakol uÃ§aÄŸÄ± ve bir fÄ±rkateynle katÄ±lÄ±yor
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Maas'a gÃ¶nderdiÄŸi mektup hakkÄ±nda, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin propagandalarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ekleriymiÅŸ gibi aktaranlara karÅŸÄ± bizim tutumumuz Ã§ok nettir" dedi