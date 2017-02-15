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FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi 23 askere tutuklama talebi
FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi 23 askere tutuklama talebi

FETÃ–'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 23 asker "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmalarÄ± istemiyle hakimliÄŸe sevk edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FETÃ–) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 23 asker tutuklanmalarÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca, FETÃ–'nÃ¼n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerindeki yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma, elde edilen bilgiler ve deliller doÄŸrultusunda devam ediyor.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda subay ve astsubaylarÄ±n da bulunduÄŸu 23 ÅŸÃ¼pheli asker, savcÄ±lÄ±k ifadelerinin ardÄ±ndan tutuklama istemiyle hakimliÄŸe sevk edildi.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sevk yazÄ±sÄ±nda, FETÃ– ve eylemlerinden bahsedilerek, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin bilgilere yer verildi.

Ã–rgÃ¼te mensup olup TSK'da gÃ¶rev yapan kiÅŸilere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yetkisizlik kararÄ± ile Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilen listede, "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenenlere yÃ¶nelik soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±lan sevk yazÄ±sÄ±nda, ÅŸÃ¼phelilerin birinci derecede yakÄ±nlarÄ±nÄ±n adÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve tespiti yapÄ±lmÄ±ÅŸ telefon numaralarÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n mensuplarÄ±nÄ±n arasÄ±nda gizli haberleÅŸmeyi saÄŸlayan "ByLock" uygulanmasÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± kaydedildi.

Sevk yazÄ±sÄ±nda, atÄ±lÄ± suÃ§u iÅŸlediÄŸine dair kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesini gÃ¶steren olgularÄ±n bulunmasÄ±, suÃ§un vasÄ±f ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alÄ±narak ÅŸÃ¼phelilerin "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmalarÄ± istendi.



Ä°lgili Konular FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
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