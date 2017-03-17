17:04, 17 Mart 2017 Cuma

Afganistan, terÃ¶r ÅŸÃ¼phelisini Kazakistan'a iade etti



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Kazakistan'da terÃ¶r eylemlerini organize ettiÄŸi ÅŸÃ¼phesiyle Ä°nterpol tarafÄ±ndan aranan ve Afganstan'da tutuklanan terÃ¶r ÅŸÃ¼phelisi Kazakistan'a iade edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kazakistan'da terÃ¶r eylemleri organize etmekle suÃ§lanan ve Afganistan'da yerel polis tarafÄ±ndan tutuklanan Kazakistan vatandaÅŸÄ±nÄ±n Ã¼lkeye getirildiÄŸi bildirildi. Kazakistan Ulusal GÃ¼venlik Komitesi, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 2011'de AtÄ±rau kentinde terÃ¶r eylemleri organize ettiÄŸi iddiasÄ±yla Ä°nterpol tarafÄ±ndan aranan Kazakistan vatandaÅŸÄ± bir kiÅŸinin, ocak ayÄ±nda Afganistan'Ä±n Sari Pul eyaletinde tutuklanarak, 15 Mart'ta Ã¼lkeye iade edildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu ÅŸahsÄ±n 2011'de Afganistan-Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±na yerleÅŸerek, Cundul Hilafe adlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kurulmasÄ±nda aktif rol aldÄ±ÄŸÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 2011'de Kazakistan'Ä±n AtÄ±rau kenti ile baÅŸka Ã¼lkelerde meydana gelen terÃ¶r eylemlerini Ã¼stlendiÄŸi ifade edildi. Kazakistan'da Cundul Hilafe Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n tamamen yok edildiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu Ã¶rgÃ¼te mensup bir baÅŸka Kazak vatandaÅŸÄ±nÄ±n da Suriye'deki terÃ¶r eylemlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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