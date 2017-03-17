Demiryoluna 120 kilo patlayıcı tuzaklanmış

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Batman'da demiryoluna PKK mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince kontrollü infilak ettirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman-Kurtalan demiryolunun Doluca köyü mevkisinde "şüpheli teneke" görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı patlayıcı imha ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, tren raylarında 6 teneke içerisinde el yapımı patlayıcı bulunduğu belirlendi.
Patlayıcı, uzman ekiplerce kontrollü imha edildi. Patlayıcının, 20 kilogramlık 6 teneke, 6 elektrikli fünye, 55 metre uzunluğunda 2x0,75 milimetre kablo ve 120 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlandığı tespit edildi.
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Batman'da demiryoluna PKK mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince kontrollü infilak ettirildi.
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