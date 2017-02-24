GÃ¼ncelleme: 17:29, 17 Mart 2017 Cuma

Sincar'da PeÅŸmerge'den baÅŸkasÄ±na geÃ§it yok





IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani, "IKBY'nin emniyet ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri Åžengal'de (Sincar) mevcut olduÄŸu sÃ¼rece baÅŸka gÃ¼Ã§lerin orada olmasÄ± kabul edilemeyeceÄŸi gibi, hÃ¼kÃ¼met ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin hareket etmesini engelleyip bÃ¶lgenin yeniden inÅŸasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ de kapatamazlar" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani, Musul'un Sincar ilÃ§esinde PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri olduÄŸu sÃ¼rece baÅŸka gÃ¼Ã§lerin ilÃ§ede varlÄ±k gÃ¶stermesine mÃ¼saade edilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi. KÃ¼rdistan Demokrat Partisi'nin resmi internet sitesinde yer alan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Barzani, Ezidilerin dini lideri Baba Åžeyh, Ã¶nde gelen ÅŸahsiyetlerinden Mir Tahsin Bey ve beraberindekileri kabul etti. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Barzani ve Ezidi heyeti, DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalan Musul'un Sincar ilÃ§esinin yeniden inÅŸasÄ±, uluslararasÄ± toplumlarÄ±n vereceÄŸi destekler ve Ezidilerin evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸlerini ele aldÄ±. PKK'nÄ±n Sincar'daki varlÄ±ÄŸÄ±na da dolaylÄ± olarak deÄŸinen Mesut Barzani, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "IKBY'nin emniyet ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri Åžengal'de (Sincar) mevcut olduÄŸu sÃ¼rece baÅŸka gÃ¼Ã§lerin orada olmasÄ± kabul edilemeyeceÄŸi gibi, hÃ¼kÃ¼met ve PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin hareket etmesini engelleyip bÃ¶lgenin yeniden inÅŸasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ de kapatamazlar." Sincar'Ä±n yeniden inÅŸasÄ± ve uluslararasÄ± toplumun desteÄŸine de deÄŸinen Barzani, "UluslararasÄ± toplum, Åžengal'de yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¼Ã§ler olduÄŸu sÃ¼rece, ilÃ§enin yeniden inÅŸasÄ±na yardÄ±m eli uzatamayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor." dedi. PKK, AÄŸustos 2014'ten bu yana DEAÅž'Ä±n Sincar'a saldÄ±rmasÄ±nÄ± bahane gÃ¶stererek, bÃ¶lgede varlÄ±k gÃ¶stermeye devam ediyor. Â

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