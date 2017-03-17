17:44, 17 Mart 2017 Cuma

BelÃ§ika'nÄ±n nÃ¼kleer santral desteÄŸine AB onayÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu, BelÃ§ika'nÄ±n nÃ¼kleer santral iÅŸletmecilerini mali risklerden koruma planlarÄ±na onay verdi.

AB Komisyonu'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BelÃ§ika'nÄ±n nÃ¼kleer santral iÅŸletmecilerini mali risklere karÅŸÄ± koruyacak planlarÄ±n, AB kamu destek kurallarÄ±yla uyumlu bulunduÄŸu bildirildi.

Komisyon tarafÄ±ndan yapÄ±lan deÄŸerlendirmede, yatÄ±rÄ±m garantilerinin BelÃ§ika enerji piyasalarÄ±nÄ± aksatmayacaÄŸÄ± kaydedildi.

BelÃ§ika, 2014-2015 yÄ±llarÄ±nda Engie-Electrabel firmasÄ± ve EDF BelÃ§ika firmalarÄ±yla nÃ¼kleer reaktÃ¶rlerin iÅŸletme sÃ¼relerinin uzatÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik anlaÅŸmalar yapmÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸmalarda, ÅŸirketler nÃ¼kleer reaktÃ¶rlerin faaliyet sÃ¼relerinin uzatÄ±lmasÄ± iÃ§in 1,3 milyar avro ilave yatÄ±rÄ±m yapmayÄ± taahhÃ¼t etmiÅŸti. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda BelÃ§ika, reaktÃ¶rleri 10 yÄ±l geÃ§meden kapatmaya veya bu alandaki vergileri artÄ±rmaya karar verdiÄŸi takdirde ÅŸirketlere mali tazminat hakkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Ãœye Ã¼lkelerin kamu desteklemelerini ne ÅŸekilde saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± belirleme yetkisi AB Komisyonunun gÃ¶rev alanÄ±na giriyor. AB Ã¼lkeleri kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek ÅŸekilde ve kamu yararÄ±na uygun durumlarda kullanabiliyor.

Ã–te yandan, BelÃ§ika'nÄ±n Hollanda sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Doel nÃ¼kleer santralinde 4 adet, Almanya ve LÃ¼ksemburg sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Tihange nÃ¼kleer santralinde de 3 adet olmak Ã¼zere, toplam 7 reaktÃ¶r faaliyet gÃ¶steriyor. Bu reaktÃ¶rlerin Ã¼rettiÄŸi elektrik Ã¼lke ihtiyacÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor.

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