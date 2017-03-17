Eyüp Sultan Araştırma Merkezi kuruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Eyüp ile ilgili tarih ve medeniyet araştırmaları yapmak üzere kurulan Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM) açıldı.
EYSAM’ın, Bahariye Mevlevihanesi’nde yapılan tanıtım toplantısına Başbakanlık Başmüşaviri ve Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, akademisyenler ve yazarlar katıldı.
İSTANBUL HEM İSLAM HEM TÜRK HEM OSMANLI MEDENİYETİDİR
Başbakanlık Başmüşaviri Prof. Dr. Karlığa, İstanbul’un ruhunun fiilen ifadesi olan yerin Eyüp Sultan olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Karlığa, Türkler ve Müslümanların, zengin bir medeniyet mirasına sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti:
“Onlarca medeniyeti biz kurduk. Yeryüzündeki medeniyetlerin neredeyse yarısına yani 20’ye yakın medeniyete de ev sahipliği yapıyoruz. Medeniyetin temel göstergelerinden birisi şehirdir. Medeniyet kelimesi Medine şehrinden gelmektedir. Medeniyet, Medine’ye mensubiyetle alakalıdır. Her medeniyetin bir şehri vardır. Her şehir mensup bulunduğu medeniyetin bir takım özelliklerini yansıtır. Her büyük medeniyetin de temsilci şehirleri vardır. İstanbul da hem İslam, hem Türk, hem Osmanlı medeniyetinin örnek şehri, başkenti ve merkezidir. İstanbul’un ruhunun fiilen ifadesi olan yer ise Eyüp Sultan’dır. Medeniyet barındıran şehirlerin bir ruhu vardır. O ruh sokakta, binada, yenilen yiyeceklerde, konuşulan dilde, dinlenen musikide, hayatın her alanında kendisini gösterir. Şehirlerin ruhunu aldığınız zaman o kaba bir taş yığını haline gelir.”
DÜNYA ÖLÇEĞİNDE PROJELER...
Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, siyasi kadroların, bu coğrafyanın kültürel mirasının çok zengin olduğunu idrak ettiklerini söyledi.
Yazıcı, bu alanda yapılan çalışmaların önemine vurgu yaparak, “Sadece Türkiye değil, dünya ölçeğinde projeler üretiyoruz. Kültürel hazinemizi ortaya çıkarıp dünya kültürel mirasına armağan etme gayreti içerisindeyiz. Yerelde bugün burada olduğu gibi belediyelerimiz çalışırken dünya çapında ise TİKA gibi güzide kurumlarımız değer üretiyor.” diye konuştu.
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, ise EYSAM’ın Eyüp tarihine ışık tutacağını belirterek, şöyle konuştu:
“EYSAM bünyesinde kurulan Eyüp Belleği’nde şimdiden önemli bir arşiv oluştu. Tarihi öneme sahip 105 bin 220 belge, 5 bin 274 fotoğraf arşivi yerli ve yabancı araştırmacıların ilgisine sunuldu. EYSAM bünyesinde kurulan Eyüp İhtisas Kütüphanesi ise hem fiziksel hem de dijital ortamda hizmet verecek. Eyüp’le ilgili her türlü kitap, bilgi, dokümana ulaşılabilecek. EYSAM bünyesinde, Eyüp Müzesi, Zekai Dede Konservatuvarı, süreli yayınlar, akademik yayınlar, tematik sergiler, konferans, seminer ve kongreler ve Eyüp tarihi dokusunun korunması üzerine ARGE çalışmaları yapılacak. Eyüp’ün geçmişinden aldığımız ilhamla bilimsel yayınlar, sempozyumlar, konferanslar, sergiler ve projelerle kültür ve medeniyetimize katkı sunacağız.”
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Başbakanlık Başmüşaviri Prof. Dr. Karlığa, “Her büyük medeniyetin de temsilci şehirleri vardır. İstanbul da hem İslam, hem Türk, hem Osmanlı medeniyetinin örnek şehri, başkenti ve merkezidir. İstanbul’un ruhunun fiilen ifadesi olan yer ise Eyüp Sultan’dır.” dedi
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