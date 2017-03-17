17:59, 17 Mart 2017 Cuma

İzmir'deki 122 yıllık cami 4 aydır imamsız

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Torbalı'da merkeze en uzak bölgelerden Naime Mahallesi’nde görevliyken 4 ay önce İstanbul'a tayin edilen imam Erdal Anlı'nın yerine yeni biri atanmadı. Yaklaşık 700 kişinin yaşadığı mahallenin 122 yıllık camisi imamsız kalınca, cuma namazlarını kilometrelerce uzaklıktaki farklı mahallelerde kılan Naimeliler, camilerine yeni bir imam atanmasını istiyor.

Naime Mahallesi Muhtarı İsmail Dinçer yaptığı açıklamada, 122 yıllık tarihi caminin kapılarının kapalı olduğu belirterek, cenaze namazlarını başka köyden getirdikleri imamla kıldıklarını, ölüm halinde sala okuyacak birini bulamadıklarını dile getirdi.

Cuma namazları için yürüyerek başka mahalleye gittiklerini ifade eden Dinçer, "İmam olmadığı için 4 aydır hiçbir namaz kılınmıyor camide. Eski imamımızdan çok memnunduk. Şimdi mahallede namazları kıldıran yok. Ezan sesine hasret kaldık. Temennimiz bir an evvel yeni bir imamın mahallemize atanması. Yoksa biz daha bu yolları çok gider geliriz." dedi.

Namaz için Tulum ya da Subaşı mahallelerine yürüdüklerini, üç ayların başlamasına az bir süre kaldığını dile getiren Dinçer, bir an evvel camiye imam görevlendirilmesini istedi.