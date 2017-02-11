Almanya AB-Türkiye anlaşmasından memnun

Alman hükümeti, AB ile Türkiye arasında sığınmacılarla ilgili anlaşmanın işleyişinden memnun olduğunu açıkladı.
Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, ''Bunu ortak bir başarı olarak değerlendiriyoruz." dedi.
Anlaşma sayesinde 2015 yılında yoğun bir şekilde yaşanan sığınmacı akınının büyük ölçüde durdurulabildiğini ifade eden Streiter, "Bu anlaşma işlemektedir. Ege'deki ölümlerin ve kaçakçılık çetelerinin faaliyetlerinin büyük ölçüde azalmasına da yol açmıştır. Bu anlaşmanın sürdürülmesi tüm tarafların çıkarınadır. Biz anlaşmaya sadık kalacağız. Türkiye'nin de bunu yapacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
Streiter, Türkiye'nin bu anlaşmaya uyup uymadığı şeklindeki bir soruya karşılık da, şu ana kadar Türkiye'nin anlaşmaya uymadığı yönünde bir izlenim edinmediklerini söyledi.
Bir soru üzerine Streiter, Türkiye'nin talep ettiği vize muafiyetinin bunun bazı şartlara bağlı olduğunu, bu şartların şu ana kadar yerine getirilmediğini iddia etti.
Türkiye'ye sığınmacılar için vadedilen 3 milyar avrodan 2,2 milyar avronun onaylandığını da ifade eden Streiter, 39 proje için yaklaşık 1 buçuk milyar avro öngörüldüğünü, Türkiye'ye de şu ana kadar 770 milyon avro verildiğini kaydetti.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sebastian Fischer de, AB-Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşmasıyla ilgili, Ege Denizi'ndeki ölümlerin neredeyse tümüyle azaldığını ifade ederek, "Sadece bu bile, anlaşmanın işlediğini gösteriyor." dedi.
Anlaşmanın hala iyi şekilde işlediğini, bunun hem AB ülkelerinin, hem Türkiye'nin yararına olduğunu kaydeden Fischer, anlaşmanın sonlandırılması için bir neden olmadığını söyledi.
İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tobias Plate de, Türkiye ile AB arasında varılan sığınmacılarla ilgili anlaşma sayesinde şu ana kadar Türkiye'den 4 bin 100 Suriyeli sığınmacının Avrupa'ya geldiğini, bu insanlardan bin 584'ünün Almanya'ya geldiğini açıkladı.
Yunan adalarına giden sığınmacı sayılarının da büyük ölçüde gerilediğine, hatta bu sayının bazen sıfır olduğuna dikkati çeken Plate, sayılara bakıldığında AB ile Türkiye arasında varılan anlaşmanın başarı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.
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Alman hükümeti, AB ile Türkiye arasında yürürlükte olan sığınmacılarla ilgili anlaşmanın işleyişinden memnun.
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