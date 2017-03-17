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06:42, 18 Mart 2017 Cumartesi
Bilim Teknoloji
GÃ¼ncelleme: 05:25, 18 Mart 2017 Cumartesi

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DÃ¼nya'yÄ± Ã§evreleyen iÃ§ radyasyon kuÅŸaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lenden zayÄ±f
DÃ¼nya'yÄ± Ã§evreleyen iÃ§ radyasyon kuÅŸaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lenden zayÄ±f

NASA'nÄ±n bilim adamlarÄ±, DÃ¼nya'yÄ± Ã§evreleyen iÃ§ radyasyon kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n, parÃ§acÄ±k yÃ¼kÃ¼ ve elektron hÄ±zÄ± bakÄ±mÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã§ok daha zayÄ±f olduÄŸunu belirledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesinden (NASA) bilim adamlarÄ±, DÃ¼nya'yÄ± Ã§evreleyen iÃ§ radyasyon kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n, parÃ§acÄ±k yÃ¼kÃ¼ ve elektron hÄ±zÄ± bakÄ±mÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã§ok daha zayÄ±f olduÄŸunu belirledi.

NASA'nÄ±n "Van Allen KuÅŸaklarÄ±" adÄ± verilen, DÃ¼nya'yÄ± Ã§evreleyen iki halka biÃ§imli radyasyon bÃ¶lgesinin incelenmesi iÃ§in 2012 yÄ±lÄ±ndaÂ uzaya yolladÄ±ÄŸÄ± ikiÂ keÅŸif aracÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± son Ã¶lÃ§Ã¼mlerde, radyoaktif tehlike arz eden yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± ve enerjili elektronlarÄ±n iÃ§ Van Allen halkasÄ±nda yok denilecek kadar seyrek olduÄŸu tespit edildi.

GÃ¼neÅŸ rÃ¼zgarlarÄ±nÄ±n sÃ¼rÃ¼klediÄŸi parÃ§acÄ±klarÄ±n DÃ¼nya'nÄ±n manyetik alanÄ±na yakalanmasÄ±yla oluÅŸan ve atmosferiÂ GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n yaydÄ±ÄŸÄ± radyasyondan koruyan kuÅŸaklarda Ã¶lÃ§Ã¼mler yapan keÅŸif araÃ§larÄ±,Â Manyetik ElektronÂ ve Ä°yon Spektometresi (MagEIS) denilen Ã¶lÃ§Ã¼m tekniÄŸi sayesinde ilk kez radyoaktiviteyi yaratan sÃ¼per-hÄ±zlÄ± elektronlar ile yÃ¼ksek enerjili protonlarÄ± ayÄ±rt edebildi.

"ELEKTRON VARLIÄžI NEREDEYSE YOK HÃœKMÃœNDE"

Bilim adamlarÄ± bu sayede iÃ§ halkanÄ±n daha Ã¶nce sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± sert elektronlar yerine, enerji bakÄ±mÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼k elektronlarla,Â yÃ¼ksek enerjili protonlardan oluÅŸtuÄŸunu saptadÄ±.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, Ã¶nceki Ã¶lÃ§Ã¼mlerin protonlarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± kirlenme nedeniyle yanÄ±ltÄ±cÄ± sonuÃ§lar verdiÄŸine dikkati Ã§ekti.

DÃ¼nyanÄ±n Ã¼zerinde ilki 640 ila 9 bin 600 kilometre arasÄ±nda, diÄŸeri ise 13 bin ila 58 bin kilometre arasÄ±nda iki halka meydana getiren Van Allen kuÅŸaklarÄ±nÄ±n elektron yÃ¼kÃ¼nÃ¼n DÃ¼nya'nÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± jeo-manyetik fÄ±rtÄ±nalarla arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten bilim adamlarÄ±, fÄ±rtÄ±nalar sÄ±rasÄ±nda dÄ±ÅŸ halkadan iÃ§ halkaya doÄŸru olan yÃ¼ksek hÄ±zdaki elektron transferi dÄ±ÅŸÄ±nda, olaÄŸan koÅŸullarda iÃ§ halkadaki yÃ¼klÃ¼ elektron varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n neredeyse yok hÃ¼kmÃ¼nde olduÄŸunu ifade etti.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Journal of Geophysical Research" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.



Ä°lgili Konular NASA radyasyon
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