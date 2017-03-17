18 Mart Ã‡anakkale Zaferi'nin tanÄ±ÄŸÄ±: Nusret MayÄ±n Gemisi | FOTO

Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±Â sÄ±rasÄ±nda boÄŸaza dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±nlarla hem savaÅŸÄ±n hem de Ã¼lkenin kaderini deÄŸiÅŸtiren "Nusret MayÄ±n Gemisi", restore edildikten sonra 2003 yÄ±lÄ±nda sergilenmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde ziyaretÃ§ilerini adetaÂ tarihi yolculuÄŸaÂ Ã§Ä±karÄ±yor.Â
1913 yÄ±lÄ±nda "Nusrat" adÄ±yla OsmanlÄ± donanmasÄ±na katÄ±lan gemi,Â "Ã‡anakkale geÃ§ilmez" sÃ¶ylemiyle adÄ±nÄ± tarihe yazdÄ±ran Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k rol oynadÄ±.
BoÄŸaza dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±nlarla,Â Ä°tilaf Devletlerinin savaÅŸ gemilerine geÃ§it vermeyerekÂ savaÅŸÄ±n gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren mayÄ±n gemisi, sonraki yÄ±llarda "Nusret" olarak anÄ±lmaya baÅŸladÄ±.
Ã‡anakkale'deki gÃ¼nleri 1955 yÄ±lÄ±nda sona eren, 7 yÄ±l sonra da Ã¶zel bir firma tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±narak "Kaptan Nusret" ismiyle kuru yÃ¼k gemisi olarak kullanÄ±lan gemi, 1990 yÄ±lÄ±nda Mersin LimanÄ±'nda atÄ±l durumda kaldÄ±.
Akdeniz'in derin sularÄ±nda kaderine terk edilen Nusret, 1999 yÄ±lÄ±nda bir grup gÃ¶nÃ¼llÃ¼nÃ¼n giriÅŸimiyle tekrar karaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra Tarsus Belediyesince satÄ±n alÄ±ndÄ±.
AslÄ±na sadÄ±k kalÄ±narak restore edilen gemi, 2003 yÄ±lÄ±ndaÂ Tarsus'takiÂ Nusret MayÄ±n Gemisi MÃ¼zesiÂ veÂ Ã‡anakkale Zaferi KÃ¼ltÃ¼r ParkÄ±'nda sergilenmeye baÅŸlandÄ±.
KÄ±sa zamanda ilÃ§enin simgesi haline gelen Nusret MayÄ±n Gemisi, yerli ve yabancÄ± binlerce turistin ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla da Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±n gezdiÄŸi gemi, tÃ¶renlerin de merkezi haline geldi.
Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n yanÄ± sÄ±ra Seyit OnbaÅŸÄ± gibi kahramanlarÄ±n da balmumu heykellerini barÄ±ndÄ±ran Nusret MayÄ±n Gemisi, iÃ§erisinde bulundurduÄŸu resimler ve 3 boyutlu gezi alanÄ±yla yeni nesillere Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±'nÄ± aktarÄ±yor.
Ãœcretsiz gezilebilen parkta, geminin yanÄ± sÄ±ra mÃ¼ze, Ã‡anakkale Temsili ÅžehitliÄŸi ve heykeller de bulunuyor.
Kayseri'den gelen 38 yaÅŸÄ±ndaki ÃœmmÃ¼gÃ¼lsÃ¼m KoÃ§ak, gemiyi ilk kez gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "18 Mart haftasÄ± olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla burada olduÄŸumuz iÃ§in Ã§ok mutluyuz. Milli ve manevi duygularÄ±mÄ±z kabardÄ±, gururluyuz. Ä°yi ki Ã‡anakkale ÅŸehitlerimiz var, iyi ki bu Ã¼lkeye sahibiz. Åžehitlik Ã§ok gÃ¼zel bir makam. Ben duygulandÄ±m. 500 kilo mermiyi taÅŸÄ±mak... Tarsuslular Ã§ok ÅŸanslÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.
Minik Ã¶ÄŸrencileriyle birlikte ziyarete gelen Ã¶ÄŸretmen Yasemin SakallÄ± ise Ã¶ÄŸrencilerin tarihi yerinde gÃ¶rmesini arzu ettiklerini ifade ederek, "Bu gemiye her Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda hem hÃ¼zÃ¼n, hem mutluluk hem de coÅŸkuyu hissediyoruz. Gurur duyuyoruz. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z da bunu hissetsin diye buradayÄ±z. Beni en Ã§ok duygulandÄ±ran, geminin orijinal gemi olmasÄ±. O dÃ¶nemlerde kullanÄ±lmÄ±ÅŸ, bugÃ¼n de Tarsus'ta olmasÄ± ve bizim bunu gÃ¶rmemiz Ã§ok ilginÃ§." diye konuÅŸtu.
Ã‡ocuklarÄ±yla birlikte parkÄ± gezen GÃ¶kmen DemirtaÅŸ (40) ise geminin tarihini duyup, gezi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ilÃ§eye geldiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã‡anakkale'nin Ã¶nemli bir tarihi anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran DemirtaÅŸ, "15 Temmuz'da o anÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ gibi olduk. HalkÄ±mÄ±zÄ±n birlik ve beraberliÄŸiyle kurtulduk. Burada Seyit OnbaÅŸÄ±'nÄ±n sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± mermiyi, ona Yaradan'Ä±n verdiÄŸi kuvveti gÃ¶rdÃ¼k." ifadesini kullandÄ±.
Almanya'nÄ±n Kiel ÅŸehrinde 1911 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen Nusret MayÄ±n Gemisi, 1913'te OsmanlÄ± donanmasÄ±na katÄ±ldÄ±.
Nusret'in, 7 Mart 1915'te Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± intikal rotalarÄ±na dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ mayÄ±nlar, dÃ¼nya tarihinin sayÄ±lÄ± dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±ndan birini belirledi.
YÃ¼zbaÅŸÄ± HakkÄ± Bey kumandasÄ±ndaki gemi, 7-8 Mart gecesi, dÃ¼ÅŸman gemilerinin girmesine Ã§ok az bir sÃ¼re kala 26 mayÄ±nÄ± boÄŸazÄ±n sularÄ±na dÃ¶ÅŸedi. Ä°tilaf kuvvetleri, Nusret'in dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±nlarla Irresistible, Ocean ve Bouvet adlÄ± 3 bÃ¼yÃ¼k gemisini kaybetti.
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda gÃ¶sterilen kahramanlÄ±klar sonucunda ''Ã‡anakkale GeÃ§ilmez'' sÃ¶zÃ¼ tarihe altÄ±n harflerle yazÄ±ldÄ±.
Ã‡anakkale'de batÄ±rÄ±lan Ä°ngiliz ve FransÄ±z gemilerinin isimleri ve batÄ±rÄ±lma saatleri tarihi belgelerde yer alÄ±yor. BatÄ±rÄ±lan gemilere ait resimler de hala tarihi belgeler arasÄ±nda yerini koruyor
"DÃ¼nyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olma unvanÄ±na sahip olacak ''Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼'' ile Malkara-Ã‡anakkale Otoyolu'nun temeli atÄ±ldÄ±
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda da aktif rol alÄ±p hem savaÅŸÄ±n hem de Ã¼lkenin gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Nusret MayÄ±n Gemisi, restore edildikten sonra sergilendiÄŸi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde, yeni nesli adeta tarihi gÃ¼nlere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, "TRTVÄ°ZYON" dergisine deÄŸerlendirmede bulundu, "Medya ve kadÄ±n konusundaki sorunlu alanlarÄ± belirlemeye, bunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin stratejiler ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz'' dedi
HSYK Birinci Dairesi tarafÄ±ndan Ankara 18, 19 ve 20. aÄŸÄ±r ceza mahkemelerinin Ã¼ye ve baÅŸkanlarÄ± belirlendi
BeyoÄŸlu TarlabaÅŸÄ±'nda bir evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 3 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, Deniz Baykal'a, "Ben Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± olarak sÃ¶ylÃ¼yorum, yÃ¼reÄŸin yetiyorsa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na bir gel, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'yla sana kaset kumpasÄ±nÄ± kim kurdu bir gÃ¶sterelim" dedi.
Ã‡annakkale'de konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ilk deÄŸil, son devletimizdir. DolayÄ±sÄ±yla OsmanlÄ± da bizimdir, SelÃ§uklu da bizimdir, binlerce yÄ±llÄ±k tarihimizde gelip geÃ§miÅŸ tÃ¼m devletler bizimdir" dedi.
FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu belirlenen aralarÄ±nda subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 20 asker tutuklandÄ±
TSK tarafÄ±ndan son bir haftada, DiyarbakÄ±r, BingÃ¶l, Siirt, Batman, Bitlis, Hakkari ve ÅžÄ±rnak'ta yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda toplam 33 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Darbeciler 15 Temmuz gecesi, 35 uÃ§ak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve 4 bine yakÄ±n hafif silah kullandÄ±, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde 8 binden fazla askeri personel gÃ¶revlendirdi
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu "Ba1" olarak teyit etti ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ "duraÄŸan"dan "negatif"e Ã§evirdi
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk bÄ±raktÄ±
Bakanlar Kurulu kararÄ± doÄŸrultusunda bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikler Ã§eÅŸitli uluslararasÄ± kuruluÅŸlar nezdinde daimi temsilcilikle gÃ¶revlendirildi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 55 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. ÅžÃ¼phelilerden 26'sÄ± yakalandÄ±
TÃ¼rkiye, iÃ§ savaÅŸ, kuraklÄ±k ve aÃ§lÄ±k nedeniyle Ã¶lÃ¼mlerin arttÄ±ÄŸÄ± Yemen, GÃ¼ney Sudan ve DoÄŸu Afrika Ã¼lkelerine tÄ±bbi malzeme yardÄ±mÄ± yapacak