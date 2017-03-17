GÃ¼ncelleme: 14:07, 18 Mart 2017 Cumartesi

18 Mart Ã‡anakkale Zaferi'nin tanÄ±ÄŸÄ±: Nusret MayÄ±n Gemisi | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±Â sÄ±rasÄ±nda boÄŸaza dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±nlarla hem savaÅŸÄ±n hem de Ã¼lkenin kaderini deÄŸiÅŸtiren "Nusret MayÄ±n Gemisi", restore edildikten sonra 2003 yÄ±lÄ±nda sergilenmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde ziyaretÃ§ilerini adetaÂ tarihi yolculuÄŸaÂ Ã§Ä±karÄ±yor.Â

1913 yÄ±lÄ±nda "Nusrat" adÄ±yla OsmanlÄ± donanmasÄ±na katÄ±lan gemi,Â "Ã‡anakkale geÃ§ilmez" sÃ¶ylemiyle adÄ±nÄ± tarihe yazdÄ±ran Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k rol oynadÄ±.

BoÄŸaza dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±nlarla,Â Ä°tilaf Devletlerinin savaÅŸ gemilerine geÃ§it vermeyerekÂ savaÅŸÄ±n gidiÅŸatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren mayÄ±n gemisi, sonraki yÄ±llarda "Nusret" olarak anÄ±lmaya baÅŸladÄ±.

Ã‡anakkale'deki gÃ¼nleri 1955 yÄ±lÄ±nda sona eren, 7 yÄ±l sonra da Ã¶zel bir firma tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±narak "Kaptan Nusret" ismiyle kuru yÃ¼k gemisi olarak kullanÄ±lan gemi, 1990 yÄ±lÄ±nda Mersin LimanÄ±'nda atÄ±l durumda kaldÄ±.

Akdeniz'in derin sularÄ±nda kaderine terk edilen Nusret, 1999 yÄ±lÄ±nda bir grup gÃ¶nÃ¼llÃ¼nÃ¼n giriÅŸimiyle tekrar karaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra Tarsus Belediyesince satÄ±n alÄ±ndÄ±.

AslÄ±na sadÄ±k kalÄ±narak restore edilen gemi, 2003 yÄ±lÄ±ndaÂ Tarsus'takiÂ Nusret MayÄ±n Gemisi MÃ¼zesiÂ veÂ Ã‡anakkale Zaferi KÃ¼ltÃ¼r ParkÄ±'nda sergilenmeye baÅŸlandÄ±.

KÄ±sa zamanda ilÃ§enin simgesi haline gelen Nusret MayÄ±n Gemisi, yerli ve yabancÄ± binlerce turistin ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla da Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±n gezdiÄŸi gemi, tÃ¶renlerin de merkezi haline geldi.

TARÄ°HÄ°N DERÄ°NLÄ°KLERÄ°NE ÃœCRETSÄ°Z YOLCULUK

Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n yanÄ± sÄ±ra Seyit OnbaÅŸÄ± gibi kahramanlarÄ±n da balmumu heykellerini barÄ±ndÄ±ran Nusret MayÄ±n Gemisi, iÃ§erisinde bulundurduÄŸu resimler ve 3 boyutlu gezi alanÄ±yla yeni nesillere Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±'nÄ± aktarÄ±yor.

Ãœcretsiz gezilebilen parkta, geminin yanÄ± sÄ±ra mÃ¼ze, Ã‡anakkale Temsili ÅžehitliÄŸi ve heykeller de bulunuyor.

Kayseri'den gelen 38 yaÅŸÄ±ndaki ÃœmmÃ¼gÃ¼lsÃ¼m KoÃ§ak, gemiyi ilk kez gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "18 Mart haftasÄ± olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla burada olduÄŸumuz iÃ§in Ã§ok mutluyuz. Milli ve manevi duygularÄ±mÄ±z kabardÄ±, gururluyuz. Ä°yi ki Ã‡anakkale ÅŸehitlerimiz var, iyi ki bu Ã¼lkeye sahibiz. Åžehitlik Ã§ok gÃ¼zel bir makam. Ben duygulandÄ±m. 500 kilo mermiyi taÅŸÄ±mak... Tarsuslular Ã§ok ÅŸanslÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.

Minik Ã¶ÄŸrencileriyle birlikte ziyarete gelen Ã¶ÄŸretmen Yasemin SakallÄ± ise Ã¶ÄŸrencilerin tarihi yerinde gÃ¶rmesini arzu ettiklerini ifade ederek, "Bu gemiye her Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda hem hÃ¼zÃ¼n, hem mutluluk hem de coÅŸkuyu hissediyoruz. Gurur duyuyoruz. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z da bunu hissetsin diye buradayÄ±z. Beni en Ã§ok duygulandÄ±ran, geminin orijinal gemi olmasÄ±. O dÃ¶nemlerde kullanÄ±lmÄ±ÅŸ, bugÃ¼n de Tarsus'ta olmasÄ± ve bizim bunu gÃ¶rmemiz Ã§ok ilginÃ§." diye konuÅŸtu.

Ã‡ocuklarÄ±yla birlikte parkÄ± gezen GÃ¶kmen DemirtaÅŸ (40) ise geminin tarihini duyup, gezi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ilÃ§eye geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã‡anakkale'nin Ã¶nemli bir tarihi anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran DemirtaÅŸ, "15 Temmuz'da o anÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ gibi olduk. HalkÄ±mÄ±zÄ±n birlik ve beraberliÄŸiyle kurtulduk. Burada Seyit OnbaÅŸÄ±'nÄ±n sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± mermiyi, ona Yaradan'Ä±n verdiÄŸi kuvveti gÃ¶rdÃ¼k." ifadesini kullandÄ±.

NUSRET'Ä°N Ã‡ANAKKALE'DEKÄ° GÃ–REVÄ°

Almanya'nÄ±n Kiel ÅŸehrinde 1911 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen Nusret MayÄ±n Gemisi, 1913'te OsmanlÄ± donanmasÄ±na katÄ±ldÄ±.

Nusret'in, 7 Mart 1915'te Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± intikal rotalarÄ±na dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ mayÄ±nlar, dÃ¼nya tarihinin sayÄ±lÄ± dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±ndan birini belirledi.

YÃ¼zbaÅŸÄ± HakkÄ± Bey kumandasÄ±ndaki gemi, 7-8 Mart gecesi, dÃ¼ÅŸman gemilerinin girmesine Ã§ok az bir sÃ¼re kala 26 mayÄ±nÄ± boÄŸazÄ±n sularÄ±na dÃ¶ÅŸedi. Ä°tilaf kuvvetleri, Nusret'in dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±nlarla Irresistible, Ocean ve Bouvet adlÄ± 3 bÃ¼yÃ¼k gemisini kaybetti.

Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda gÃ¶sterilen kahramanlÄ±klar sonucunda ''Ã‡anakkale GeÃ§ilmez'' sÃ¶zÃ¼ tarihe altÄ±n harflerle yazÄ±ldÄ±.