GÃ¼ncelleme: 02:29, 18 Mart 2017 Cumartesi

Brezilya'daki sarÄ±humma salgÄ±nÄ± yayÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SarÄ±humma salgÄ±nÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Brezilya'da kesinleÅŸmiÅŸÂ 424 vakaÂ bulunduÄŸu ve bu hastalÄ±k nedeniyle 137 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

Brezilya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kesinleÅŸmiÅŸ sarÄ±humma vakasÄ± sayÄ±sÄ± 424'e yÃ¼kseldi.Â Minas GeraisÂ 325 vaka ile hastalÄ±ktanÂ en fazla etkilenen eyaletÂ oldu, Espirito Santos eyaletinde 93, Sao Paulo eyaletinde de 4 doÄŸrulanmÄ±ÅŸ vaka bulunuyor.

Ãœlkede 80 kentteÂ 137 kiÅŸiÂ sarÄ±hummadan kaynaklÄ± olarakÂ yaÅŸamÄ±nÄ±Â yitirdi.

Brezilya'da geÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±ndan bu yana bin 558 sarÄ±humma bildirimi yapÄ±ldÄ±, 933 ÅŸÃ¼pheli vaka ve 112 Ã¶lÃ¼mle ilgili incelemeler sÃ¼rÃ¼yor.

SAO PAULO'DA SARIHUMMADAN 8'Ä°NCÄ° Ã–LÃœM

Sao Paulo SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ise Ribeirao Preto kentinde eyaletteki 8'inci sarÄ±humma kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mÃ¼n kaydedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Bu kiÅŸilerden 5'inin hastalÄ±ÄŸa eyalet dÄ±ÅŸÄ±nda yakalanarak hayatÄ±nÄ± Sao Paulo'da kaybettiÄŸi, 3'Ã¼nÃ¼n ise sarÄ±hummadan eyalet iÃ§inde etkilendiÄŸi duyuruldu.

RÄ°O DE JANARÄ°O'DA AÅžI KUYRUKLARI

Rio de Janeiro eyaletinde sarÄ±humma kaynaklÄ± ilk Ã¶lÃ¼mÃ¼n Casimiro de Abreu kentinde olduÄŸu bilgisi kesinlik kazandÄ±. Bunun Ã¼zerine kente helikopterle aÅŸÄ± gÃ¶nderildi.

Ä°tfaiye ekiplerince ÅŸehir merkezinde bir hastanede kurulan aÅŸÄ± merkezinde uzun kuyruklar oluÅŸtu.

Kentteki saÄŸlÄ±k ekiplerini gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in diÄŸer bÃ¶lgelerden saÄŸlÄ±k uzmanlarÄ± Casimiro de Abreu'ya sevk edildi.